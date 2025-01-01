ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCSymbolInfoNormalizePrice 

NormalizePrice

Нормализует цену с учетом свойств символа.

double  NormalizePrice(
   double  price   // цена
   ) const

Параметры

price

[in]  Цена.

Возвращаемое значение

Нормализованная цена.

Примечание

Символ должен быть предварительно выбран методом Name.