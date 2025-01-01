ДокументацияРазделы
Получает значение указанного текстового свойства.

bool  InfoString(
   ENUM_SYMBOL_INFO_STRING  prop_id,     // идентификатор свойства
   string&                  var          // ссылка на переменную
   ) const

Параметры

prop_id

[in]  Идентификатор текстового свойства.

var

[out]  Ссылка на переменную типа string для размещения результата.

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось получить значение свойства.

Примечание

Символ должен быть предварительно выбран методом Name.