CSymbolInfoInfoInteger 

InfoInteger

Получает значение указанного целочисленного свойства.

bool  InfoInteger(
   ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER  prop_id,     // идентификатор свойства
   long&                     var          // ссылка на переменную
   ) const

Параметры

prop_id

[in]  Идентификатор целочисленного свойства из перечисления ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER.

var

[out]  Ссылка на переменную типа long для размещения результата.

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось получить значение свойства.

Примечание

Символ должен быть предварительно выбран методом Name.