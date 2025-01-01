문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリ数学統計サブ関数MathQuantile 

MathQuantile

지정된 확률에 해당하는 표본 분위수를 계산합니다: Q[i](p) = (1 - gamma)*x[j] + gamma*x[j+1]

bool  MathQuantile(
   const double&  array[],     // 값의 배열
   const double&  probs[],     // 확률의 배열
   double&        quantile[]   // 분위수를 출력할 배열
   )

매개변수

array[]

[in] 값의 배열.

probs[]

[in] 확률의 배열.

quantile[]

[out] 분위수를 출력할 배열.

값 반환

성공하면 true를, 그렇지 않으면 false를 반환합니다.