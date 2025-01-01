DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardMatematicheStatisticheSubfunzioniMathQuantile 

MathQuantile

Calcola quantili campione corrispondenti alle probabilità determinate: Q[i](p) = (1 - gamma) * x[j] + gamma *x[j+1]

bool  MathQuantile(
   const double&  array[],     // array di valori
   const double&  probs[],     // array delle probabilità
   double&        quantile[]   // array per l'output dei quantili
  );

Parametri

array[]

[in] Array di valori.

probs[]

[in] Array delle probabilità.

quantile[]

[out] Array per l' output dei quantili.

Valore di ritorno

Restituisce true in caso di successo, altrimenti false.