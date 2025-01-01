DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardMatematicheStatisticheSubfunzioniMathProbabilityDensityEmpirical 

MathProbabilityDensityEmpirical

La funzione calcola la funzione di densità di probabilità empirica (pdf) per valori casuali da un array.

bool  MathProbabilityDensityEmpirical(
   const double&  array[],   // array odi valori random
   const int      count,     // il numero di coppie
   double&        x[],       // array di valori x
   double&        pdf[]      // array di valori pdf
  );

Parametri

array[]

[in] Array di valori casuali.

count

[in] Il numero di coppie (x, pdf(x)).

x[]

[out] Array per l'output di valori x .

pdf[]

[out] Array per emettere i valori pdf(x).

Valore di ritorno

Restituisce true in caso di successo, altrimenti false.