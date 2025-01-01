Справочник MQL5Стандартная библиотекаМодули стратегийБазовые классы экспертовCExpertSignalMagic BasePriceUsedSeriesWeightPatternsUsageGeneralIgnoreInvertThresholdOpenThresholdClosePriceLevelStopLevelTakeLevelExpirationMagicValidationSettingsInitIndicatorsAddFilterCheckOpenLongCheckOpenShortOpenLongParamsOpenShortParamsCheckCloseLongCheckCloseShortCloseLongParamsCloseShortParamsCheckReverseLongCheckReverseShortCheckTrailingOrderLongCheckTrailingOrderShortLongConditionShortConditionDirection Magic Устанавливает значение параметра "Magic". void Magic( int value // значение ) Параметры value [in] Новое значение параметра "Magic" (идентификатор эксперта). Возвращаемое значение Нет. Expiration ValidationSettings