ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМодули стратегийБазовые классы экспертовCExpertSignalStopLevel 

StopLevel

Устанавливает значение параметра "StopLevel".

void  StopLevel(
   double    value         // значение
   )

Параметры

value

[in] Новое значение параметра "StopLevel".

Возвращаемое значение

Нет.

Примечание

Параметр "StopLevel" задается в единицах измерения ценовых уровней. Значение единицы измерения ценовых уровней возвращает метод PriceLevelUnit(). Используется для задания уровня фиксации убытков относительно цены открытия.