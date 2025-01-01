ДокументацияРазделы
CheckTrailingOrderLong

Определяет необходимость модификации параметров отложенного ордера на покупку.

virtual bool  CheckTrailingOrderLong(
   COrderInfo*    order,          // указатель
   double&        price           // ссылка
   )

Параметры

order

[in]  Указатель на объект COrderInfo.

price

[in][out]  Ссылка на переменную для размещения цены Stop Loss.

Возвращаемое значение

true - в случае выполнения условия, иначе - false.