Справочник MQL5Стандартная библиотекаМодули стратегийБазовые классы экспертовCExpertSignalInvert BasePriceUsedSeriesWeightPatternsUsageGeneralIgnoreInvertThresholdOpenThresholdClosePriceLevelStopLevelTakeLevelExpirationMagicValidationSettingsInitIndicatorsAddFilterCheckOpenLongCheckOpenShortOpenLongParamsOpenShortParamsCheckCloseLongCheckCloseShortCloseLongParamsCloseShortParamsCheckReverseLongCheckReverseShortCheckTrailingOrderLongCheckTrailingOrderShortLongConditionShortConditionDirection Invert Устанавливает значение параметра "Invert". void Invert( long value // значение ) Параметры value [in] Новое значение параметра "Invert". Возвращаемое значение Нет. Ignore ThresholdOpen