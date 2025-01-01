ДокументацияРазделы
Invert

Устанавливает значение параметра "Invert".

void  Invert(
   long    value         // значение
   )

Параметры

value

[in] Новое значение параметра "Invert".

Возвращаемое значение

Нет.