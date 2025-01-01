ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМодули стратегийБазовые классы экспертовCExpertSignalCheckReverseLong 

CheckReverseLong

Определяет необходимость разворота длинной позиции.

virtual bool  CheckReverseLong(
   double&    price,          // ссылка
   double&    sl,             // ссылка
   double&    tp,             // ссылка
   datetime&  expiration      // ссылка
   )

Параметры

price

[in][out]  Ссылка на переменную для размещения цены разворота.

sl

[in][out]  Ссылка на переменную для размещения цены Stop Loss.

tp

[in][out]  Ссылка на переменную для размещения цены Take Profit.

expiration

[in][out]  Ссылка на переменную для размещения времени истечения ордера (в случае необходимости).

Возвращаемое значение

true - в случае выполнения условия, иначе - false.