CloseLongParams

Устанавливает параметры закрытия длинной позиции.

virtual bool  CloseLongParams(
   double&  price      // ссылка
   )

Параметры

price

[in][out]  Ссылка на переменную для размещения цены закрытия.

Возвращаемое значение

true - в случае удачи, иначе - false.

CheckCloseShort

CloseShortParams