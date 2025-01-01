ДокументацияРазделы
CloseLongParams

Устанавливает параметры закрытия длинной позиции.

virtual bool  CloseLongParams(
   double&    price          // ссылка
   )

Параметры

price

[in][out]  Ссылка на переменную для размещения цены закрытия.

Возвращаемое значение

true - в случае удачи, иначе - false.