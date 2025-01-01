ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМодули стратегийБазовые классы экспертовCExpertSignalGeneral 

General

Устанавливает значение параметра "General".

void  General(
   int    value         // значение
   )

Параметры

value

[in] Новое значение параметра "General".

Возвращаемое значение

Нет.