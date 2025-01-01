Справочник MQL5Стандартная библиотекаМодули стратегийБазовые классы экспертовCExpertSignalCheckTrailingOrderShort
CheckTrailingOrderShort
Определяет необходимость модификации параметров отложенного ордера на продажу.
virtual bool CheckTrailingOrderShort(
Параметры
order
[in] Указатель на объект COrderInfo.
price
[in][out] Ссылка на переменную для размещения цены Stop Loss.
Возвращаемое значение
true - в случае выполнения условия, иначе - false.