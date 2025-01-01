- BasePrice
- UsedSeries
- Weight
- PatternsUsage
- General
- Ignore
- Invert
- ThresholdOpen
- ThresholdClose
- PriceLevel
- StopLevel
- TakeLevel
- Expiration
- Magic
- ValidationSettings
- InitIndicators
- AddFilter
- CheckOpenLong
- CheckOpenShort
- OpenLongParams
- OpenShortParams
- CheckCloseLong
- CheckCloseShort
- CloseLongParams
- CloseShortParams
- CheckReverseLong
- CheckReverseShort
- CheckTrailingOrderLong
- CheckTrailingOrderShort
- LongCondition
- ShortCondition
- Direction
InitIndicators
Инициализирует необходимые индикаторы и таймсерии.
|
virtual bool InitIndicators(
Параметры
indicators
[in] Указатель на объект-коллекцию индикаторов и таймсерий.
Возвращаемое значение
true-в случае успешного завершения, иначе false.
Примечание
Необходимые таймсерии инициализируются в том случае, если объект использует инструмент или таймфрейм,отличный от установленного при начальной инициализации.