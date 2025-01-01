ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМодули стратегийБазовые классы экспертовCExpertSignalThresholdOpen 

ThresholdOpen

Устанавливает значение параметра "ThresholdOpen".

void  ThresholdOpen(
   long    value         // значение
   )

Параметры

value

[in] Новое значение параметра "ThresholdOpen".

Возвращаемое значение

Нет.

Примечание

Параметр "ThresholdOpen" может принимать значения от 0 до 100. Используется для определения необходимости открытия позиции по результатам "голосования".