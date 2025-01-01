ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМодули стратегийБазовые классы экспертовCExpertSignalCloseShortParams 

CloseShortParams

Устанавливает параметры закрытия короткой позиции.

virtual bool  CloseShortParams(
   double&    price          // ссылка
   )

Параметры

price

[in][out]  Ссылка на переменную для размещения цены закрытия.

Возвращаемое значение

true - в случае удачи, иначе - false.