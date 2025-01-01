Справочник MQL5Стандартная библиотекаМодули стратегийБазовые классы экспертовCExpertSignalCloseShortParams BasePriceUsedSeriesWeightPatternsUsageGeneralIgnoreInvertThresholdOpenThresholdClosePriceLevelStopLevelTakeLevelExpirationMagicValidationSettingsInitIndicatorsAddFilterCheckOpenLongCheckOpenShortOpenLongParamsOpenShortParamsCheckCloseLongCheckCloseShortCloseLongParamsCloseShortParamsCheckReverseLongCheckReverseShortCheckTrailingOrderLongCheckTrailingOrderShortLongConditionShortConditionDirection CloseShortParams Устанавливает параметры закрытия короткой позиции. virtual bool CloseShortParams( double& price // ссылка ) Параметры price [in][out] Ссылка на переменную для размещения цены закрытия. Возвращаемое значение true - в случае удачи, иначе - false. CloseLongParams CheckReverseLong