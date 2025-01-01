ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМодули стратегийБазовые классы экспертовCExpertSignalPriceLevel 

PriceLevel

Устанавливает значение параметра "PriceLevel".

void  PriceLevel(
   double    value         // значение
   )

Параметры

value

[in] Новое значение параметра "PriceLevel".

Возвращаемое значение

Нет.

Примечание

Параметр "PriceLevel" задается в единицах измерения ценовых уровней. Значение единицы измерения ценовых уровней возвращает метод PriceLevelUnit(). Используется для задания уровня открытия относительно базовой цены.