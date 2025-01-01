- BasePrice
PriceLevel
Устанавливает значение параметра "PriceLevel".
void PriceLevel(
Параметры
value
[in] Новое значение параметра "PriceLevel".
Возвращаемое значение
Нет.
Примечание
Параметр "PriceLevel" задается в единицах измерения ценовых уровней. Значение единицы измерения ценовых уровней возвращает метод PriceLevelUnit(). Используется для задания уровня открытия относительно базовой цены.