Справочник MQL5Стандартная библиотекаМодули стратегийБазовые классы экспертовCExpertSignalWeight 

Weight

Устанавливает значение параметра "Weight".

void  Weight(
   double    value         // значение
   )

Параметры

value

[in] Параметр "Weight".

Возвращаемое значение

Нет.