Справочник MQL5Стандартная библиотекаМодули стратегийБазовые классы экспертовCExpertSignalBasePrice BasePriceUsedSeriesWeightPatternsUsageGeneralIgnoreInvertThresholdOpenThresholdClosePriceLevelStopLevelTakeLevelExpirationMagicValidationSettingsInitIndicatorsAddFilterCheckOpenLongCheckOpenShortOpenLongParamsOpenShortParamsCheckCloseLongCheckCloseShortCloseLongParamsCloseShortParamsCheckReverseLongCheckReverseShortCheckTrailingOrderLongCheckTrailingOrderShortLongConditionShortConditionDirection BasePrice Устанавливает базовый уровень цены. void BasePrice( double value // значение ) Параметры value [in] Новое значение параметра. Возвращаемое значение Нет. CExpertSignal UsedSeries