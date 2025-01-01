ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМодули стратегийБазовые классы экспертовCExpertSignalBasePrice 

BasePrice

Устанавливает базовый уровень цены.

void  BasePrice(
   double    value         // значение
   )

Параметры

value

[in]  Новое значение параметра.

Возвращаемое значение

Нет.