Справочник MQL5Стандартная библиотекаМодули стратегийБазовые классы экспертовCExpertSignalValidationSettings BasePriceUsedSeriesWeightPatternsUsageGeneralIgnoreInvertThresholdOpenThresholdClosePriceLevelStopLevelTakeLevelExpirationMagicValidationSettingsInitIndicatorsAddFilterCheckOpenLongCheckOpenShortOpenLongParamsOpenShortParamsCheckCloseLongCheckCloseShortCloseLongParamsCloseShortParamsCheckReverseLongCheckReverseShortCheckTrailingOrderLongCheckTrailingOrderShortLongConditionShortConditionDirection ValidationSettings Проверяет корректность настроек объекта. virtual bool ValidationSettings() Возвращаемое значение true - если настройки объекта корректны, иначе - false. Magic InitIndicators