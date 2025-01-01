ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМодули стратегийБазовые классы экспертовCExpertSignalValidationSettings 

ValidationSettings

Проверяет корректность настроек объекта.

virtual bool  ValidationSettings()

Возвращаемое значение

true - если настройки объекта корректны, иначе - false.