CExpertSignalCheckCloseShort 

CheckCloseShort

Определяет необходимость закрытия короткой позиции.

virtual bool  CheckCloseShort(
   double&  price      // ссылка
   )

Параметры

price

[in][out]  Ссылка на переменную для размещения цены закрытия.

Возвращаемое значение

true - в случае выполнения условия, иначе - false.