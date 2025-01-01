- BasePrice
- UsedSeries
- Weight
- PatternsUsage
- General
- Ignore
- Invert
- ThresholdOpen
- ThresholdClose
- PriceLevel
- StopLevel
- TakeLevel
- Expiration
- Magic
- ValidationSettings
- InitIndicators
- AddFilter
- CheckOpenLong
- CheckOpenShort
- OpenLongParams
- OpenShortParams
- CheckCloseLong
- CheckCloseShort
- CloseLongParams
- CloseShortParams
- CheckReverseLong
- CheckReverseShort
- CheckTrailingOrderLong
- CheckTrailingOrderShort
- LongCondition
- ShortCondition
- Direction
Возвращает значение "взвешенного" направления движения цены.
|
virtual double Direction()
Возвращаемое значение
В случае вероятного движения цены вверх, значение будет >0, в случае вероятного движения цены вниз, значение будет <0. Чем больше абсолютное значение, тем "сильнее" сигнал.
Примечание
При наличии встроенных фильтров, их результат будет учтен при определении общего направления.