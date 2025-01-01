ДокументацияРазделы
Direction

Возвращает значение "взвешенного" направления движения цены.

virtual double  Direction()

Возвращаемое значение

В случае вероятного движения цены вверх, значение будет >0, в случае вероятного движения цены вниз, значение будет <0. Чем больше абсолютное значение, тем "сильнее" сигнал.

Примечание

При наличии встроенных фильтров, их результат будет учтен при определении общего направления.