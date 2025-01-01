ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМодули стратегийБазовые классы экспертовCExpertSignalExpiration 

Expiration

Устанавливает значение параметра "Expiration".

void  Expiration(
   int    value         // значение
   )

Параметры

value

[in] Новое значение параметра "Expiration".

Возвращаемое значение

Нет.

Примечание

Параметр "Expiration" задается в барах. Используется при расчёте времени истечения отложенного ордера (если предполагается вход не по текущей рыночной цене).