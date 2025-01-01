ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМодули стратегийБазовые классы экспертовCExpertSignalCheckCloseLong 

CheckCloseLong

Определяет необходимость закрытия длинной позиции.

virtual bool  CheckCloseLong(
   double&  price      // ссылка
   )

Параметры

price

[in][out]  Ссылка на переменную для размещения цены закрытия.

Возвращаемое значение

true - в случае выполнения условия, иначе - false.