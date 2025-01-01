Справочник MQL5Стандартная библиотекаМодули стратегийБазовые классы экспертовCExpertSignalCheckCloseLong BasePriceUsedSeriesWeightPatternsUsageGeneralIgnoreInvertThresholdOpenThresholdClosePriceLevelStopLevelTakeLevelExpirationMagicValidationSettingsInitIndicatorsAddFilterCheckOpenLongCheckOpenShortOpenLongParamsOpenShortParamsCheckCloseLongCheckCloseShortCloseLongParamsCloseShortParamsCheckReverseLongCheckReverseShortCheckTrailingOrderLongCheckTrailingOrderShortLongConditionShortConditionDirection CheckCloseLong Определяет необходимость закрытия длинной позиции. virtual bool CheckCloseLong( double& price // ссылка ) Параметры price [in][out] Ссылка на переменную для размещения цены закрытия. Возвращаемое значение true - в случае выполнения условия, иначе - false. OpenShortParams CheckCloseShort