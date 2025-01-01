ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМодули стратегийБазовые классы экспертовCExpertSignalIgnore 

Ignore

Устанавливает значение параметра "Ignore".

void  Ignore(
   long    value         // значение
   )

Параметры

value

[in] Новое значение параметра "Ignore".

Возвращаемое значение

Нет.