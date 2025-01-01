ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМодули стратегийБазовые классы экспертовCExpertSignalUsedSeries 

UsedSeries

Получает флаги используемых таймсерий.

int  UsedSeries()

Возвращаемое значение

Флаги используемых таймсерий (если не установлен другой символ или другой таймфрейм), иначе 0.