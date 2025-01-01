- BasePrice
- UsedSeries
- Weight
- PatternsUsage
- General
- Ignore
- Invert
- ThresholdOpen
- ThresholdClose
- PriceLevel
- StopLevel
- TakeLevel
- Expiration
- Magic
- ValidationSettings
- InitIndicators
- AddFilter
- CheckOpenLong
- CheckOpenShort
- OpenLongParams
- OpenShortParams
- CheckCloseLong
- CheckCloseShort
- CloseLongParams
- CloseShortParams
- CheckReverseLong
- CheckReverseShort
- CheckTrailingOrderLong
- CheckTrailingOrderShort
- LongCondition
- ShortCondition
- Direction
LongCondition
Вовращает результат проверки возникновения условия на покупку.
|
virtual int LongCondition()
Возвращаемое значение
В случае возникновения условия на покупку, возвращает число от 1 до 100 (чем больше значение, тем больше "сила" сигнала), в случае отсутствия сигнала, возваращается 0.
Примечание
Базовый класс не имеет реализацию алгоритма определения условия на покупку, поэтому метод базового класса всегда возвращает 0.