LongCondition

Вовращает результат проверки возникновения условия на покупку.

virtual int  LongCondition()

Возвращаемое значение

В случае возникновения условия на покупку, возвращает число от 1 до 100 (чем больше значение, тем больше "сила" сигнала), в случае отсутствия сигнала, возваращается 0.

Примечание

Базовый класс не имеет реализацию алгоритма определения условия на покупку, поэтому метод базового класса всегда возвращает 0.