- BasePrice
- UsedSeries
- Weight
- PatternsUsage
- General
- Ignore
- Invert
- ThresholdOpen
- ThresholdClose
- PriceLevel
- StopLevel
- TakeLevel
- Expiration
- Magic
- ValidationSettings
- InitIndicators
- AddFilter
- CheckOpenLong
- CheckOpenShort
- OpenLongParams
- OpenShortParams
- CheckCloseLong
- CheckCloseShort
- CloseLongParams
- CloseShortParams
- CheckReverseLong
- CheckReverseShort
- CheckTrailingOrderLong
- CheckTrailingOrderShort
- LongCondition
- ShortCondition
- Direction
CheckOpenShort
Определяет необходимость открытия короткой позиции.
|
virtual bool CheckOpenShort(
Параметры
price
[in][out] Ссылка на переменную для размещения цены открытия.
sl
[in][out] Ссылка на переменную для размещения цены Stop Loss.
tp
[in][out] Ссылка на переменную для размещения цены Take Profit.
expiration
[in][out] Ссылка на переменную для размещения времени истечения ордера (в случае необходимости).
Возвращаемое значение
true - в случае выполнения условия, иначе - false.