CheckOpenShort

Определяет необходимость открытия короткой позиции.

virtual bool  CheckOpenShort(
   double&    price,          // ссылка
   double&    sl,             // ссылка
   double&    tp,             // ссылка
   datetime&  expiration      // ссылка
   )

Параметры

price

[in][out]  Ссылка на переменную для размещения цены открытия.

sl

[in][out]  Ссылка на переменную для размещения цены Stop Loss.

tp

[in][out]  Ссылка на переменную для размещения цены Take Profit.

expiration

[in][out]  Ссылка на переменную для размещения времени истечения ордера (в случае необходимости).

Возвращаемое значение

true - в случае выполнения условия, иначе - false.