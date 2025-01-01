ДокументацияРазделы
PatternUsage

Устанавливает значение параметра "PatternsUsage".

void  PatternUsage(
   double    value         // значение
   )

Параметры

value

[in] Новое значение параметра "PatternsUsage".

Возвращаемое значение

Нет.