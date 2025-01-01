Справочник MQL5Стандартная библиотекаМодули стратегийБазовые классы экспертовCExpertSignalPatternsUsage BasePriceUsedSeriesWeightPatternsUsageGeneralIgnoreInvertThresholdOpenThresholdClosePriceLevelStopLevelTakeLevelExpirationMagicValidationSettingsInitIndicatorsAddFilterCheckOpenLongCheckOpenShortOpenLongParamsOpenShortParamsCheckCloseLongCheckCloseShortCloseLongParamsCloseShortParamsCheckReverseLongCheckReverseShortCheckTrailingOrderLongCheckTrailingOrderShortLongConditionShortConditionDirection PatternUsage Устанавливает значение параметра "PatternsUsage". void PatternUsage( double value // значение ) Параметры value [in] Новое значение параметра "PatternsUsage". Возвращаемое значение Нет. Weight General