- InitPhase
- TrendType
- UsedSeries
- EveryTick
- Open
- High
- Low
- Close
- Spread
- Time
- TickVolume
- RealVolume
- Init
- Symbol
- Period
- Magic
- ValidationSettings
- SetPriceSeries
- SetOtherSeries
- InitIndicators
- InitOpen
- InitHigh
- InitLow
- InitClose
- InitSpread
- InitTime
- InitTickVolume
- InitRealVolume
- PriceLevelUnit
- StartIndex
- CompareMagic
Init
Инициализирует объект.
|
bool Init(
Параметры
symbol
[in] Указатель на объект CSymbolInfo для доступа к информации о рабочем инструменте.
period
[in] Рабочий таймфрейм из перечисления ENUM_TIMEFRAMES.
point
[in] "Вес" 2/4 знакового пункта.
Возвращаемое значение
true-в случае успешного завершения, иначе false.