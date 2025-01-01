ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМодули стратегийБазовые классы экспертовCExpertBaseInit 

Init

Инициализирует объект.

bool  Init(
   CSymbolInfo      symbol,   // 
   ENUM_TIMEFRAMES  period,   //
   double           point     // 
   )

Параметры

symbol

[in]  Указатель на объект CSymbolInfo для доступа к информации о рабочем инструменте.

period

[in]  Рабочий таймфрейм из перечисления ENUM_TIMEFRAMES.

point

[in]  "Вес" 2/4 знакового пункта.

Возвращаемое значение

true-в случае успешного завершения, иначе false.