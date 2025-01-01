ДокументацияРазделы
ShortCondition

Вовращает результат проверки возникновения условия на продажу.

virtual int  ShortCondition()

Возвращаемое значение

В случае возникновения условия на продажу, возвращает число от 1 до 100 (чем больше значение, тем больше "сила" сигнала), в случае отсутствия сигнала, возваращается 0.

Примечание

Базовый класс не имеет реализацию алгоритма определения условия на продажу, поэтому метод базового класса всегда возвращает 0.