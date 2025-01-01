ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМодули стратегийБазовые классы экспертовCExpertSignalAddFilter 

AddFilter

Добавляет фильтр в комбинированный сигнал.

virtual bool  AddFilter(
   CExpertSignal*  filter    // указатель
   )

Параметры

filter

[in]  Указатель на объект-фильтр.

Возвращаемое значение

true-в случае успешного завершения, иначе false.