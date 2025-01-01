Справочник MQL5Стандартная библиотекаМодули стратегийБазовые классы экспертовCExpertSignalAddFilter BasePriceUsedSeriesWeightPatternsUsageGeneralIgnoreInvertThresholdOpenThresholdClosePriceLevelStopLevelTakeLevelExpirationMagicValidationSettingsInitIndicatorsAddFilterCheckOpenLongCheckOpenShortOpenLongParamsOpenShortParamsCheckCloseLongCheckCloseShortCloseLongParamsCloseShortParamsCheckReverseLongCheckReverseShortCheckTrailingOrderLongCheckTrailingOrderShortLongConditionShortConditionDirection AddFilter Добавляет фильтр в комбинированный сигнал. virtual bool AddFilter( CExpertSignal* filter // указатель ) Параметры filter [in] Указатель на объект-фильтр. Возвращаемое значение true-в случае успешного завершения, иначе false. InitIndicators CheckOpenLong