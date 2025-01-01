ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМодули стратегийБазовые классы экспертовCExpertSignalTakeLevel 

TakeLevel

Устанавливает значение параметра "TakeLevel".

void  TakeLevel(
   double    value         // значение
   )

Параметры

value

[in] Новое значение параметра "TakeLevel".

Возвращаемое значение

Нет.

Примечание

Параметр "TakeLevel" задается в единицах измерения ценовых уровней. Значение единицы измерения ценовых уровней возвращает метод PriceLevelUnit(). Используется для задания уровня фиксации прибыли относительно цены открытия.