文档部分
MQL5参考标准程序库策略模块智能交易基准类CExpertSignal 

CExpertSignal

CExpertSignal 是交易信号的基准类, 它不做任何操作 (除了 CheckReverseLong()CheckReverseShort() 方法) 但提供了接口。

如何使用它:

1. 准备交易信号的算法;
2. 创建您自己的, 继承自 CExpertSignal 的交易信号类;
3. 在您的类中用您自己的算法覆盖虚方法。

您可以在 Expert\Signal\ 文件夹里找到交易信号类的例程。

描述

CExpertSignal 是实现交易信号算法的基准类。

声明

   class CExpertSignal : public CExpertBase

标称库文件

   #include <Expert\ExpertSignal.mqh>

继承体系

  CObject

      CExpertBase

          CExpertSignal

直接分支

CSignalAC, CSignalAMA, CSignalAO, CSignalBearsPower, CSignalBullsPower, CSignalCCI, CSignalDeM, CSignalDEMA, CSignalEnvelopes, CSignalFrAMA, CSignalRSI, CSignalRVI, CSignalSAR, CSignalStoch, CSignalTEMA, CSignalTriX, CSignalWPR

类方法

初始化

 

virtual InitIndicators

初始化指标和时间序列

virtual ValidationSettings

验证设置

virtual AddFilter

在组合信号里添加过滤器

访问保护数据

 

BasePrice

设置基准价位

UsedSeries

获取时间序列使用的位掩码。

参数设置

 

权值

设置 "权重" 参数的值

PatternsUsage

设置 "形态用法" 参数的值

General

设置 "常用" 参数的值

Ignore

设置 "忽略" 参数的值

Invert

设置 "反向" 参数的值

ThresholdOpen

设置 "开仓阀值" 参数的值

ThresholdClose

设置 "平仓阀值" 参数的值

PriceLevel

设置 "价位" 参数的值

StopLevel

设置 "止损位" 参数的值

TakeLevel

设置 "止盈位" 参数的值

Expiration

设置 "过期" 参数的值

Magic

设置 "魔幻数字" 参数的值

检查交易条件

 

virtual CheckOpenLong

检查开多头仓位的条件

virtual CheckCloseLong

检查平多头仓位的条件

virtual CheckOpenShort

检查开空头仓位的条件

virtual CheckCloseShort

检查平空头仓位的条件

virtual CheckReverseLong

检查多头仓位反转条件

virtual CheckReverseShort

检查空头仓位反转条件

交易参数设置

 

virtual OpenLongParams

设置开多头仓位的参数

virtual OpenShortParams

设置开空头仓位的参数

virtual CloseLongParams

设置多头仓位平仓的参数

virtual CloseShortParams

设置空头仓位平仓的参数

检查订单尾随条件

 

virtual CheckTrailingOrderLong

检查修改多头挂单参数的条件

virtual CheckTrailingOrderShort

检查修改空头挂单参数的条件

检查市价订单形成的方法

 

virtual LongCondition

获取多头条件检查的结果

virtual ShortCondition

获取空头条件检查的结果

virtual Direction

获取价格的 "加权" 方向

方法继承自类 CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

方法继承自类 CExpertBase

InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries