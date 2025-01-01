- BasePrice
- UsedSeries
- Weight
- PatternsUsage
- General
- Ignore
- Invert
- ThresholdOpen
- ThresholdClose
- PriceLevel
- StopLevel
- TakeLevel
- Expiration
- Magic
- ValidationSettings
- InitIndicators
- AddFilter
- CheckOpenLong
- CheckOpenShort
- OpenLongParams
- OpenShortParams
- CheckCloseLong
- CheckCloseShort
- CloseLongParams
- CloseShortParams
- CheckReverseLong
- CheckReverseShort
- CheckTrailingOrderLong
- CheckTrailingOrderShort
- LongCondition
- ShortCondition
- Direction
CExpertSignal
CExpertSignal 是交易信号的基准类, 它不做任何操作 (除了 CheckReverseLong() 和 CheckReverseShort() 方法) 但提供了接口。
如何使用它:
1. 准备交易信号的算法;
2. 创建您自己的, 继承自 CExpertSignal 的交易信号类;
3. 在您的类中用您自己的算法覆盖虚方法。
您可以在 Expert\Signal\ 文件夹里找到交易信号类的例程。
描述
CExpertSignal 是实现交易信号算法的基准类。
声明
|
class CExpertSignal : public CExpertBase
标称库文件
|
#include <Expert\ExpertSignal.mqh>
|
继承体系
CExpertSignal
直接分支
CSignalAC, CSignalAMA, CSignalAO, CSignalBearsPower, CSignalBullsPower, CSignalCCI, CSignalDeM, CSignalDEMA, CSignalEnvelopes, CSignalFrAMA, CSignalRSI, CSignalRVI, CSignalSAR, CSignalStoch, CSignalTEMA, CSignalTriX, CSignalWPR
类方法
|
初始化
|
|
virtual InitIndicators
|
初始化指标和时间序列
|
virtual ValidationSettings
|
验证设置
|
virtual AddFilter
|
在组合信号里添加过滤器
|
访问保护数据
|
|
设置基准价位
|
获取时间序列使用的位掩码。
|
参数设置
|
|
设置 "权重" 参数的值
|
设置 "形态用法" 参数的值
|
设置 "常用" 参数的值
|
设置 "忽略" 参数的值
|
设置 "反向" 参数的值
|
设置 "开仓阀值" 参数的值
|
设置 "平仓阀值" 参数的值
|
设置 "价位" 参数的值
|
设置 "止损位" 参数的值
|
设置 "止盈位" 参数的值
|
设置 "过期" 参数的值
|
设置 "魔幻数字" 参数的值
|
检查交易条件
|
|
virtual CheckOpenLong
|
检查开多头仓位的条件
|
virtual CheckCloseLong
|
检查平多头仓位的条件
|
virtual CheckOpenShort
|
检查开空头仓位的条件
|
virtual CheckCloseShort
|
检查平空头仓位的条件
|
virtual CheckReverseLong
|
检查多头仓位反转条件
|
virtual CheckReverseShort
|
检查空头仓位反转条件
|
交易参数设置
|
|
virtual OpenLongParams
|
设置开多头仓位的参数
|
virtual OpenShortParams
|
设置开空头仓位的参数
|
virtual CloseLongParams
|
设置多头仓位平仓的参数
|
virtual CloseShortParams
|
设置空头仓位平仓的参数
|
检查订单尾随条件
|
|
virtual CheckTrailingOrderLong
|
检查修改多头挂单参数的条件
|
virtual CheckTrailingOrderShort
|
检查修改空头挂单参数的条件
|
检查市价订单形成的方法
|
|
virtual LongCondition
|
获取多头条件检查的结果
|
virtual ShortCondition
|
获取空头条件检查的结果
|
virtual Direction
|
获取价格的 "加权" 方向
|
方法继承自类 CObject
|
方法继承自类 CExpertBase
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries