Справочник MQL5Стандартная библиотекаМодули стратегийБазовые классы экспертовCExpertSignalThresholdClose 

ThresholdClose

Устанавливает значение параметра "ThresholdClose".

void  ThresholdOpen(
   long    value         // значение
   )

Параметры

value

[in] Новое значение параметра "ThresholdClose".

Возвращаемое значение

Нет.

Примечание

Параметр "ThresholdClose" может принимать значения от 0 до 100. Используется для определения необходимости закрытия позиции по результатам "голосования".