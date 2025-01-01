ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаГрафические объектыЭлементы управленияCChartObjectSubChartX_Size 

X_Size (метод Get)

Получает значение свойства "Размер по оси X".

int  X_Size() const

Возвращаемое значение

Значение свойства "Размер по оси X" объекта, привязанного к экземпляру класса. Если нет привязанного объекта, возвращается 0.

X_Size (метод Set)

Устанавливает значение свойства "Размер по оси X".

bool  X_Size(
   int  size      // значение свойства
   )

Параметры

size

[in]  Новое значение свойства "Размер по оси X".

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось изменить свойство.