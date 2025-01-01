ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаГрафические объектыЭлементы управленияCChartObjectSubChartCreate 

Create

Создает графический объект "График на графике".

bool  Create(
   long    chart_id,     // идентификатор чарта
   string  name,         // имя объекта
   int     window,       // окно чарта 
   int     X,            // координата X
   int     Y,            // координата Y
   int     sizeX,        // размер X
   int     sizeY         // размер Y
   )

Параметры

chart_id

[in]  Идентификатор чарта (0 – текущий чарт).

name

[in]  Уникальное имя создаваемого объекта.

window

[in]  Номер окна чарта (0 – основное окно).

X

[in]  Дистанция по оси X.

Y

[in]  Дистанция по оси Y.

sizeX

[in]  Размер по оси X.

sizeY

[in]  Размер по оси Y.

Возвращаемое значение

true – в случае успешного завершения, false – в случае ошибки.