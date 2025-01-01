- Create
- X_Distance
- Y_Distance
- Corner
- X_Size
- Y_Size
- Symbol
- Period
- Scale
- DateScale
- PriceScale
- Time
- Price
- Save
- Load
- Type
Create
Создает графический объект "График на графике".
|
bool Create(
Параметры
chart_id
[in] Идентификатор чарта (0 – текущий чарт).
name
[in] Уникальное имя создаваемого объекта.
window
[in] Номер окна чарта (0 – основное окно).
X
[in] Дистанция по оси X.
Y
[in] Дистанция по оси Y.
sizeX
[in] Размер по оси X.
sizeY
[in] Размер по оси Y.
Возвращаемое значение
true – в случае успешного завершения, false – в случае ошибки.