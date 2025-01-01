Справочник MQL5Стандартная библиотекаГрафические объектыЭлементы управленияCChartObjectSubChartY_Size CreateX_DistanceY_DistanceCornerX_SizeY_SizeSymbolPeriodScaleDateScalePriceScaleTimePriceSaveLoadType Y_Size (метод Get) Получает значение свойства "Размер по оси Y". int Y_Size() const Возвращаемое значение Значение свойства "Размер по оси Y" объекта, привязанного к экземпляру класса. Если нет привязанного объекта, возвращается 0. Y_Size (метод Set) Устанавливает значение свойства "Размер по оси Y". bool Y_Size( int size // значение свойства ) Параметры size [in] Новое значение свойства "Размер по оси Y". Возвращаемое значение true – в случае удачи, false – если не удалось изменить свойство. X_Size Symbol