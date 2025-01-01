Y_Size (метод Get)

Получает значение свойства "Размер по оси Y".

int Y_Size() const

Возвращаемое значение

Значение свойства "Размер по оси Y" объекта, привязанного к экземпляру класса. Если нет привязанного объекта, возвращается 0.

Y_Size (метод Set)

Устанавливает значение свойства "Размер по оси Y".

bool Y_Size(

int size

)

Параметры

size

[in] Новое значение свойства "Размер по оси Y".

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось изменить свойство.