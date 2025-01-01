Period (метод Get)

Получает значение свойства "Период".

int Period() const

Возвращаемое значение

Значение свойства "Период" объекта, привязанного к экземпляру класса. Если нет привязанного объекта, возвращается 0.

Period (метод Set)

Устанавливает значение свойства "Период".

bool Period(

int period

)

Параметры

period

[in] Новое значение свойства "Период".

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось изменить свойство.