Справочник MQL5 / Стандартная библиотека / Графические объекты / Элементы управления / CChartObjectSubChart

Period (метод Get)

Получает значение свойства "Период".

int Period() const

Возвращаемое значение

Значение свойства "Период" объекта, привязанного к экземпляру класса. Если нет привязанного объекта, возвращается 0.

Period (метод Set)

Устанавливает значение свойства "Период".

bool Period(
   int  period      // период
   )

Параметры

period
[in]  Новое значение свойства "Период".

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось изменить свойство.