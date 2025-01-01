Справочник MQL5Стандартная библиотекаГрафические объектыЭлементы управленияCChartObjectSubChartSymbol CreateX_DistanceY_DistanceCornerX_SizeY_SizeSymbolPeriodScaleDateScalePriceScaleTimePriceSaveLoadType Symbol (метод Get) Получает значение свойства "Символ". string Symbol() const Возвращаемое значение Значение свойства "Символ" объекта, привязанного к экземпляру класса. Если нет привязанного объекта, возвращается "". Symbol (метод Set) Устанавливает значение свойства "Символ". bool Symbol( string symbol // символ ) Параметры symbol [in] Новое значение свойства "Символ". Возвращаемое значение true – в случае удачи, false – если не удалось изменить свойство. Y_Size Period