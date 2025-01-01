Symbol (метод Get)

Получает значение свойства "Символ".

string Symbol() const

Возвращаемое значение

Значение свойства "Символ" объекта, привязанного к экземпляру класса. Если нет привязанного объекта, возвращается "".

Symbol (метод Set)

Устанавливает значение свойства "Символ".

bool Symbol(

string symbol

)

Параметры

symbol

[in] Новое значение свойства "Символ".

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось изменить свойство.