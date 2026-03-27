Торговые инструменты на MQL5 (Часть 13): Создание ценовой панели на базе Canvas с панелями графика и статистики

Введение

В своей предыдущей статье (Часть 12) мы расширили панель корреляционной матрицы в MetaQuotes Language 5 (MQL5) за счет интерактивных функций для повышения удобства использования. В части 13 мы представляем ценовую панель на основе холста с панелями графиков и статистики, предназначенную для предоставления трейдерам четкой и действенной информации о движении цен и показателях счета. Используя класс CCanvas, эта панель предлагает панели с возможностью перетаскивания и изменения размера, отображает недавнюю динамику цен и жизненно важную статистику, включая баланс, эквити и значения открытия/максимума/минимума/закрытия текущего бара. Она еще больше обогащает наши торговые решения за счет использования настраиваемых фонов, переключения тем оформления и обновлений в режиме реального времени. Эти инструменты позволяют более эффективно отслеживать изменения на рынке и реагировать на них. В статье рассмотрим следующие темы:

В итоге у вас будет функциональная панель на основе холста в MQL5 для мониторинга цен и показателей, готовая к настройке. Перейдём к реализации!





Изучение структуры ценовой панели на основе холста

В структуре ценовой панели на основе холста используется класс CCanvas в MQL5 для создания пользовательских графических панелей в целях отображения ценовых данных и показателей счета в режиме реального времени, предлагая компактную интерактивную альтернативу стандартным графическим индикаторам для пользователей, которым требуется быстрый визуальный обзор без нагромождений на главном графике. Панель состоит из двух частей: главной графической панели, отображающей последние закрытия баров в виде линии с заполненными областями и эффектами тумана для придания глубины, а также дополнительной панели статистики, отображающей данные счета, такие как баланс / эквити и текущее значение OHLC бара, которые поддерживаются фоновыми изображениями с наложением непрозрачности, градиентной или сплошной заливкой и двойными рамками для обеспечения эстетики.

Улучшения включают в себя перетаскивание с помощью мыши для изменения положения, изменение размера с помощью наведения курсора мыши на границы и захватов значков для обратной связи, переключение между сворачиванием и разворачиванием панелей, переключение тем между темными и светлыми режимами для настройки цветов, а также обновление в режиме реального времени на новых барах для отображения последних цен и статистики.

Эти возможности используют обработку событий для взаимодействия с мышью, бикубическое масштабирование для плавного изменения размера изображения, альфа-смешивание для оверлеев, таких как туман, и управление цветами ARGB для прозрачности, обеспечивая реагирование и настраиваемость панели без использования встроенных объектов MQL5, что было нашей главной целью, поскольку мы уже пару раз использовали встроенные объекты. В этот раз мы меняем подход и вместо этого полностью исследуем признаки холста.

Наш план состоит в том, чтобы включить библиотеку canvas, определить входные параметры для позиций / размеров / цветов / непрозрачности / режимов, загрузить и масштабировать ресурс фонового изображения, создать отдельные холсты для заголовка / графика / статистики с проверками создания, реализовать функции рисования для заголовков с помощью значков / всплывающих подсказок / рамок, графиков с отображением цен /наполнением / временными метками / изменением размера значков и статистику с соответствующим теме оформления текстом / градиентами / затемненными рамками, добавлять вспомогательные функции для интерполяции цветов / затемнения / смешивания / выделения ARGB, а также обрабатывать события графика для событий наведения курсора мыши / перетаскивания / изменения размера / переключения с фиксацией размеров / минимальными размерами, с обновлением по тикам для получения новых данных. Вкратце, вот наглядное представление наших целей.





Реализация средствами MQL5

Чтобы создать программу на MQL5, откройте MetaEditor, перейдите в Навигатор, найдите папку «Советники» (Experts), щелкните кнопкой мыши на вкладке "Создать" (New) и следуйте инструкциям по созданию файла. Как только это будет сделано, в среде программирования нужно будет объявить некоторые входные параметры и глобальные переменные, которые будем использовать во всей программе.

#property copyright "Copyright 2026, Allan Munene Mutiiria." #property link "https://t.me/Forex_Algo_Trader" #property version "1.00" #property strict #include <Canvas/Canvas.mqh> CCanvas canvasGraph; CCanvas canvasStats; CCanvas canvasHeader; string canvasGraphName = "GraphCanvas" ; string canvasStatsName = "StatsCanvas" ; string canvasHeaderName = "HeaderCanvas" ; input int graphBars = 50 ; input color borderColor = clrBlack ; input color borderHoverColor = clrRed ; input int CanvasX = 30 ; input int CanvasY = 50 ; input int CanvasWidth = 400 ; input int CanvasHeight = 300 ; input bool EnableStatsPanel = true ; input int PanelGap = 10 ; input bool UseBackground = true ; input double FogOpacity = 0.5 ; input bool BlendFog = true ; input int StatsFontSize = 12 ; input color StatsLabelColor = clrDodgerBlue ; input color StatsValueColor = clrWhite ; input color StatsHeaderColor = clrDodgerBlue ; input int StatsHeaderFontSize = 14 ; input double BorderOpacityPercentReduction = 20.0 ; input double BorderDarkenPercent = 30.0 ; enum ENUM_BACKGROUND_MODE { NoColor = 0 , SingleColor = 1 , GradientTwoColors = 2 }; input ENUM_BACKGROUND_MODE StatsBackgroundMode = GradientTwoColors; input color TopColor = clrBlack ; input color BottomColor = clrRed ; input double BackgroundOpacity = 0.7 ; enum ENUM_RESIZE_MODE { NONE, BOTTOM, RIGHT, BOTTOM_RIGHT }; #resource "1. Transparent MT5 bmp image.bmp" uint original_bg_pixels[]; uint orig_w = 0 , orig_h = 0 ; uint bg_pixels_graph[]; uint bg_pixels_stats[]; int currentCanvasX = CanvasX; int currentCanvasY = CanvasY; int currentWidth = CanvasWidth; int currentHeight = CanvasHeight; bool panel_dragging = false ; int panel_drag_x = 0 , panel_drag_y = 0 ; int panel_start_x = 0 , panel_start_y = 0 ; bool resizing = false ; ENUM_RESIZE_MODE resize_mode = NONE; ENUM_RESIZE_MODE hover_mode = NONE; int resize_start_x = 0 , resize_start_y = 0 ; int start_width = 0 , start_height = 0 ; const int resize_thickness = 5 ; const int min_width = 200 ; const int min_height = 150 ; int hover_mouse_local_x = 0 ; int hover_mouse_local_y = 0 ; bool header_hovered = false ; bool minimize_hovered = false ; bool close_hovered = false ; bool theme_hovered = false ; bool resize_hovered = false ; int prev_mouse_state = 0 ; int last_mouse_x = 0 , last_mouse_y = 0 ; int header_height = 27 ; int gap_y = 7 ; int button_size = 25 ; int theme_x_offset = - 75 ; int minimize_x_offset = - 50 ; int close_x_offset = - 25 ; bool panels_minimized = false ; color HeaderColor = C'60,60,60' ; color HeaderHoverColor = clrRed ; color HeaderDragColor = clrMediumBlue ; bool is_dark_theme = true ; color LightHeaderColor = clrSilver ; color LightHeaderTextColor = clrBlack ; color LightStatsLabelColor = clrBlue ; color LightStatsValueColor = clrBlack ; color LightStatsHeaderColor = clrBlue ; color LightBorderColor = clrBlack ; color LightTopColor = clrGreen ; color LightBottomColor = clrGold ; color LightHeaderHoverColor = clrRed ; color LightHeaderDragColor = clrMediumBlue ; bool graphCreated = false ; bool statsCreated = false ;

Мы начинаем реализацию с включения библиотеки canvas с помощью "#include <Canvas/Canvas.mqh>", которая предоставляет класс CCanvas для создания графических панелей на основе растровых изображений на графике и управления ими. Затем объявляем три объекта "CCanvas": "canvasGraph" для панели графика цен, "canvasStats" для панели статистики и "canvasHeader" для раздела заголовков. Мы задаем строковые константы для их имен как "GraphCanvas", "StatsCanvas" и "HeaderCanvas", чтобы уникально идентифицировать их.

Затем определяем входные параметры для настройки панели: "graphBars" - пятьдесят для количества отображаемых баров, "borderColor" - черный и "borderHoverColor" - красный для рамок и указаний при наведении курсора, положения и размеры, такие как "CanvasX" - тридцать, "CanvasY" - пятьдесят, "CanvasWidth" - четыреста, "CanvasHeight" - триста, логическое значение "EnableStatsPanel" true для отображения панели статистики с "PanelGap" на десять пикселей, "UseBackground" - true для фона изображения с "FogOpacity" на 0,5 и "BlendFog" - true для смешивания, размеров шрифта и цветов для статистики, такой как "StatsFontSize" - в двенадцать, "StatsLabelColor" на яркий оттенок лазурного цвета (dodger blue) и процентные значения для корректировки рамок, такие как "BorderOpacityPercentReduction" в 20,0 и "BorderDarkenPercent" в 30,0.

Мы создаём перечисление "ENUM_BACKGROUND_MODE" с параметрами "NoColor" для отсутствия заливки, "SingleColor" для однородного цвета и "GradientTwoColors" для двухцветных градиентов, при этом входной признак "StatsBackgroundMode" по умолчанию имеет значение градиента, а цвета "TopColor" — на чёрный, "BottomColor" — на красный, плюс "BackgroundOpacity" равное 0,7. Затем добавляем перечисление "ENUM_RESIZE_MODE" для изменения размеров состояний: "NONE", "BOTTOM", "RIGHT" и "BOTTOM_RIGHT".

Включаем ресурс с помощью директивы #resource; "1. Transparent MetaTrader 5 bmp image.bmp" для жестко заданного фонового изображения. Изображение, которое вы прикрепляете, должно быть только в виде растрового файла. Это можно легко это сделать, и наш файл изображения теперь выглядит следующим образом. Для простоты мы импортировали его туда, где находится файл программы. Посмотрим на то, что у нас получилось.

После подготовки файла изображения мы продолжаем с глобальными переменными: массивы "original_bg_pixels", "bg_pixels_graph" и "bg_pixels_stats" для пикселей изображения, размеры "orig_w" и "orig_h" равны нулю, текущие позиции и размеры инициализируются из входных признаков, логические значения, такие как "panel_dragging" - в значении false, "resizing" - в значении false, перечисления "resize_mode" и "hover_mode" равны "NONE", целые числа для начала и минимума изменения размера, такие как "resize_thickness" равны пяти, "min_width" - равно двумстам, флаги наведения курсора, такие как "header_hovered" - в значении false, "prev_mouse_state" равно нулю, константы структуры панели, такие как "header_height" равны двадцати семи, "gap_y" равно семи, "button_size" равно двадцати пяти, смещения для кнопок, "panels_minimized" - в значении false, цвета, такие как "HeaderColor" - в средне-серый (medium gray), "HeaderHoverColor" установлен в красный цвет, флаг темы "is_dark_theme" — в true, цвета светлого режима, такие как "LightHeaderColor", — в серебристый, а флаги "graphCreated" и "statsCreated" — в значение false.

После этого следующее, что нам нужно будет сделать, - это создать функцию для динамического масштабирования изображения таким образом, чтобы оно соответствовало новым размерам. Это пригодится, когда мы захотим изменить размер фонового изображения на панелях, когда это будет доступно. Для достижения этого результата мы использовали следующую логику.

void ScaleImage( uint &pixels[], int original_width, int original_height, int new_width, int new_height) { uint scaled_pixels[]; ArrayResize (scaled_pixels, new_width * new_height); for ( int y = 0 ; y < new_height; y++) { for ( int x = 0 ; x < new_width; x++) { double original_x = ( double )x * original_width / new_width; double original_y = ( double )y * original_height / new_height; uint pixel = BicubicInterpolate(pixels, original_width, original_height, original_x, original_y); scaled_pixels[y * new_width + x] = pixel; } } ArrayResize (pixels, new_width * new_height); ArrayCopy (pixels, scaled_pixels); } uint BicubicInterpolate( uint &pixels[], int width, int height, double x, double y) { int x0 = ( int )x; int y0 = ( int )y; double fractional_x = x - x0; double fractional_y = y - y0; int x_indices[ 4 ], y_indices[ 4 ]; for ( int i = - 1 ; i <= 2 ; i++) { x_indices[i + 1 ] = MathMin ( MathMax (x0 + i, 0 ), width - 1 ); y_indices[i + 1 ] = MathMin ( MathMax (y0 + i, 0 ), height - 1 ); } uint neighborhood_pixels[ 16 ]; for ( int j = 0 ; j < 4 ; j++) { for ( int i = 0 ; i < 4 ; i++) { neighborhood_pixels[j * 4 + i] = pixels[y_indices[j] * width + x_indices[i]]; } } uchar alpha_components[ 16 ], red_components[ 16 ], green_components[ 16 ], blue_components[ 16 ]; for ( int i = 0 ; i < 16 ; i++) { GetArgb(neighborhood_pixels[i], alpha_components[i], red_components[i], green_components[i], blue_components[i]); } uchar alpha_out = ( uchar )BicubicInterpolateComponent(alpha_components, fractional_x, fractional_y); uchar red_out = ( uchar )BicubicInterpolateComponent(red_components, fractional_x, fractional_y); uchar green_out = ( uchar )BicubicInterpolateComponent(green_components, fractional_x, fractional_y); uchar blue_out = ( uchar )BicubicInterpolateComponent(blue_components, fractional_x, fractional_y); return ((( uint )alpha_out) << 24 ) | ((( uint )red_out) << 16 ) | ((( uint )green_out) << 8 ) | (( uint )blue_out); } double BicubicInterpolateComponent( uchar &components[], double fractional_x, double fractional_y) { double weights_x[ 4 ]; double t = fractional_x; weights_x[ 0 ] = (- 0.5 * t * t * t + t * t - 0.5 * t); weights_x[ 1 ] = ( 1.5 * t * t * t - 2.5 * t * t + 1 ); weights_x[ 2 ] = (- 1.5 * t * t * t + 2 * t * t + 0.5 * t); weights_x[ 3 ] = ( 0.5 * t * t * t - 0.5 * t * t); double y_values[ 4 ]; for ( int j = 0 ; j < 4 ; j++) { y_values[j] = weights_x[ 0 ] * components[j * 4 + 0 ] + weights_x[ 1 ] * components[j * 4 + 1 ] + weights_x[ 2 ] * components[j * 4 + 2 ] + weights_x[ 3 ] * components[j * 4 + 3 ]; } double weights_y[ 4 ]; t = fractional_y; weights_y[ 0 ] = (- 0.5 * t * t * t + t * t - 0.5 * t); weights_y[ 1 ] = ( 1.5 * t * t * t - 2.5 * t * t + 1 ); weights_y[ 2 ] = (- 1.5 * t * t * t + 2 * t * t + 0.5 * t); weights_y[ 3 ] = ( 0.5 * t * t * t - 0.5 * t * t); double result = weights_y[ 0 ] * y_values[ 0 ] + weights_y[ 1 ] * y_values[ 1 ] + weights_y[ 2 ] * y_values[ 2 ] + weights_y[ 3 ] * y_values[ 3 ]; return MathMax ( 0 , MathMin ( 255 , result)); } void GetArgb( uint pixel, uchar &alpha, uchar &red, uchar &green, uchar &blue) { alpha = ( uchar )((pixel >> 24 ) & 0xFF ); red = ( uchar )((pixel >> 16 ) & 0xFF ); green = ( uchar )((pixel >> 8 ) & 0xFF ); blue = ( uchar )(pixel & 0xFF ); }

Сначала мы реализуем функцию "ScaleImage" для изменения размера массива изображений в пикселях с исходных размеров на новые ширину и высоту, используя бикубическую интерполяцию для плавного масштабирования. Она содержит ссылку на массив пикселей, исходную ширину и высоту, а также новые размеры. Мы объявляем и изменяем размер временного массива "scaled_pixels" до нового размера, затем вкладываем циклы по новой высоте и ширине, чтобы вычислить соответствующие исходные координаты с помощью пропорционального картирования. Для каждого нового пикселя вызываем "BicubicInterpolate" с исходным массивом и дробными координатами, чтобы получить интерполированное значение, и сохраняем его в переменной "scaled_pixels". Наконец, мы изменяем размер входного массива пикселей до нового размера и копируем в него "scaled_pixels" с помощью функции ArrayCopy.

Далее следует функция "BicubicInterpolate" для вычисления значения в одном пикселе с использованием бикубической интерполяции при заданных дробных значениях x и y на изображении. Она принимает массив пикселей, ширину, высоту и удваивает значения x и y. Мы получаем целые части x0 и y0, дробные части и создаем индексные массивы для окрестности 4x4, привязывая смещения от -1 до 2 к границам изображения с помощью функций MathMin и MathMax. Мы выделяем шестнадцать соседних пикселей в массив, затем объявляем массивы компонентов для альфа-, красного, зеленого и синего цветов и заполняем их циклически, используя "GetArgb". Мы интерполируем каждый компонент с помощью "BicubicInterpolateComponent" и дробей, преобразуя их в uchar, и объединяем в значение uint ARGB с битовыми сдвигами.

Затем создаём функцию "BicubicInterpolateComponent" для выполнения бикубической интерполяции в массиве компонентов 4x4 одного цветового канала с использованием дробных значений x и y. Она вычисляет четыре весовых коэффициента x с помощью формулы бикубического ядра, основываясь на t как дробном значении x, а затем вычисляет четыре промежуточных значения y путем взвешенных сумм строк в массиве компонентов. Аналогичным образом, она вычисляет весовые коэффициенты y, используя дробную часть y в качестве t, и выводит окончательный результат как взвешенную сумму этих значений y, ограничивая диапазон от нуля до 255 с помощью параметров "MathMax" и "MathMin". Наконец, мы реализуем функцию "GetArgb" для извлечения компонентов ARGB из пиксельного значения uint в числовые значения (uchar) для альфа-, красного, зеленого и синего цветов, используя битовые сдвиги вправо на 24/16/8/0 и маскирование с помощью 0xFF.

Важно понимать, что вам не обязательно использовать бикубический подход. Вы можете использовать линейный или билинейный подход, но это даст более неровное изображение, чем то, которое нам на самом деле нужно. Таким образом, мы используем наилучший подход для сглаживания пикселизации изображения. На самом деле, ниже вы можете ознакомиться с различными подходами, которые у вас могут быть.

Мы видим, что метод бикубической интерполяции обеспечивает наиболее плавный просмотр изображения по сравнению с другими подходами. Далее с помощью функций изменим размер нашего исходного изображения таким образом, чтобы оно соответствовало динамически. Наш графический файл значительно больше, чем область холста, на которой мы хотим его отрисовать, поэтому нам нужно изменить его размер. Реализуем это в обработчике события инициализации.

int OnInit () { currentWidth = CanvasWidth; currentHeight = CanvasHeight; currentCanvasX = CanvasX; currentCanvasY = CanvasY; if (UseBackground) { if ( ResourceReadImage ( "::1. Transparent MT5 bmp image.bmp" , original_bg_pixels, orig_w, orig_h) && orig_w > 0 && orig_h > 0 ) { ArrayCopy (bg_pixels_graph, original_bg_pixels); ScaleImage(bg_pixels_graph, ( int )orig_w, ( int )orig_h, currentWidth, currentHeight); if (EnableStatsPanel) { ArrayCopy (bg_pixels_stats, original_bg_pixels); ScaleImage(bg_pixels_stats, ( int )orig_w, ( int )orig_h, currentWidth / 2 , currentHeight); } } else { Print ( "Failed to load background image from ::1. Transparent MT5 bmp image.bmp" ); } } int header_width = currentWidth + (EnableStatsPanel ? PanelGap + currentWidth / 2 : 0 ); if (!canvasHeader.CreateBitmapLabel( 0 , 0 , canvasHeaderName, currentCanvasX, currentCanvasY, header_width, header_height, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE )) { Print ( "Failed to create Header Canvas" ); return ( INIT_FAILED ); } if (!canvasGraph.CreateBitmapLabel( 0 , 0 , canvasGraphName, currentCanvasX, currentCanvasY + header_height + gap_y, currentWidth, currentHeight, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE )) { Print ( "Failed to create Graph Canvas" ); return ( INIT_FAILED ); } graphCreated = true ; if (EnableStatsPanel) { int statsX = currentCanvasX + currentWidth + PanelGap; if (!canvasStats.CreateBitmapLabel( 0 , 0 , canvasStatsName, statsX, currentCanvasY + header_height + gap_y, currentWidth / 2 , currentHeight, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE )) { Print ( "Failed to create Stats Canvas" ); } statsCreated = true ; } ChartRedraw (); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

В обработчике OnInit мы настраиваем начальное состояние и создаем панели холста для дашборда. Мы инициализируем текущие размеры и положения, из входных признаков, таких как "currentWidth" в "CanvasWidth", "currentHeight" в "CanvasHeight", "currentCanvasX" в "CanvasX", а также из "currentCanvasY" в "CanvasY". Если параметр "UseBackground" имеет значение true, мы загружаем исходное изображение с помощью функции ResourceReadImage в переменную "original_bg_pixels" и получаем его исходную ширину и высоту. В случае успеха копируем изображение в "bg_pixels_graph" и масштабируем его до текущих размеров с помощью функции "ScaleImage". Для панели статистики, если параметр "EnableStatsPanel" имеет значение true, мы копируем данные в "bg_pixels_stats" и масштабируем до половины ширины, сохраняя при этом полную высоту. В случае сбоя выводим сообщение об ошибке.

Мы вычисляем ширину заголовка как ширину графика плюс ширину опциональной статистики и разрыв, затем создаем холст заголовка с помощью "CreateBitmapLabel" в нулевом подокне, с именем "canvasHeaderName", позицией, шириной и "header_height", используя COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE, выводя сообщение об ошибке и возвращая "INIT_FAILED" в случае неудачи. Аналогично, создаем графический холст под заголовком с добавлением "gap_y", устанавливая для "graphCreated" значение true в случае успеха или возвращая INIT_FAILED в обратном случае. Если статистика включена, вычисляем положение x после графика плюс "PanelGap", создаем холст статистики и устанавливаем для "statsCreated" значение true. Наконец, перерисовываем график с помощью функции "ChartRedraw" и возвращаем INIT_SUCCEEDED. Это лишь создаёт области отрисовки, но сами элементы ещё не нарисованы. Чтобы продемонстрировать это, вот образец того, что мы можем увидеть во всплывающих подсказках при компиляции.

Мы видим, что теперь нарисованы области холста. Теперь нужно создать сам чертеж для визуализации объектов холст. Мы начнем с заголовка, но поскольку нам нужно учитывать тему оформления, сначала определим некоторые вспомогательные функции темы, которые позволят нам создать рендеринг темной или светлой темы, где это применимо.

color GetHeaderColor() { return is_dark_theme ? HeaderColor : LightHeaderColor; } color GetHeaderHoverColor() { return is_dark_theme ? HeaderHoverColor : LightHeaderHoverColor; } color GetHeaderDragColor() { return is_dark_theme ? HeaderDragColor : LightHeaderDragColor; } color GetStatsLabelColor() { return is_dark_theme ? StatsLabelColor : LightStatsLabelColor; } color GetStatsValueColor() { return is_dark_theme ? StatsValueColor : LightStatsValueColor; } color GetStatsHeaderColor() { return is_dark_theme ? StatsHeaderColor : LightStatsHeaderColor; } color GetBorderColor() { return is_dark_theme ? borderColor : LightBorderColor; } color GetTopColor() { return is_dark_theme ? TopColor : LightTopColor; } color GetBottomColor() { return is_dark_theme ? BottomColor : LightBottomColor; } color GetHeaderTextColor() { return is_dark_theme ? clrWhite : LightHeaderTextColor; } color GetIconColor( bool is_drag) { return is_drag ? GetHeaderDragColor() : GetHeaderHoverColor(); }

Здесь мы реализуем несколько функций методов-получателей для получения цветов, соответствующих теме оформления, на основе текущего флага "is_dark_theme", обеспечивая последовательные визуальные элементы в темном и светлом режимах без избыточных проверок в других местах. Функция "GetHeaderColor" возвращает значение "HeaderColor" в темном режиме или "LightHeaderColor" в светлом режиме для фона заголовка. Для всех остальных функций мы используем ту же логику. Теперь мы можем использовать эти вспомогательные функции для создания объектов холст заголовка.

void DrawHeaderOnCanvas() { canvasHeader.Erase( 0 ); color header_bg = panel_dragging ? GetHeaderDragColor() : (header_hovered ? GetHeaderHoverColor() : GetHeaderColor()); uint argb_bg = ColorToARGB (header_bg, 255 ); canvasHeader.FillRectangle( 0 , 0 , canvasHeader.Width() - 1 , header_height - 1 , argb_bg); uint argbBorder = ColorToARGB (GetBorderColor(), 255 ); canvasHeader.Line( 0 , 0 , canvasHeader.Width() - 1 , 0 , argbBorder); canvasHeader.Line(canvasHeader.Width() - 1 , 0 , canvasHeader.Width() - 1 , header_height - 1 , argbBorder); canvasHeader.Line(canvasHeader.Width() - 1 , header_height - 1 , 0 , header_height - 1 , argbBorder); canvasHeader.Line( 0 , header_height - 1 , 0 , 0 , argbBorder); canvasHeader.FontSet( "Arial Bold" , 15 ); uint argbText = ColorToARGB (GetHeaderTextColor(), 255 ); canvasHeader. TextOut ( 10 , (header_height - 15 ) / 2 , "Price Dashboard" , argbText, TA_LEFT ); int theme_x = canvasHeader.Width() + theme_x_offset; string theme_symbol = CharToString (( uchar ) 91 ); color theme_color = theme_hovered ? clrYellow : GetHeaderTextColor(); canvasHeader.FontSet( "Wingdings" , 22 ); uint argb_theme = ColorToARGB (theme_color, 255 ); canvasHeader. TextOut (theme_x, (header_height - 22 ) / 2 , theme_symbol, argb_theme, TA_CENTER ); int min_x = canvasHeader.Width() + minimize_x_offset; string min_symbol = panels_minimized ? CharToString (( uchar ) 111 ) : CharToString (( uchar ) 114 ); color min_color = minimize_hovered ? clrYellow : GetHeaderTextColor(); canvasHeader.FontSet( "Wingdings" , 22 ); uint argb_min = ColorToARGB (min_color, 255 ); canvasHeader. TextOut (min_x, (header_height - 22 ) / 2 , min_symbol, argb_min, TA_CENTER ); int close_x = canvasHeader.Width() + close_x_offset; string close_symbol = CharToString (( uchar ) 114 ); color close_color = close_hovered ? clrRed : GetHeaderTextColor(); canvasHeader.FontSet( "Webdings" , 22 ); uint argb_close = ColorToARGB (close_color, 255 ); canvasHeader. TextOut (close_x, (header_height - 22 ) / 2 , close_symbol, argb_close, TA_CENTER ); canvasHeader.Update(); }

Здесь мы реализуем функцию "DrawHeaderOnCanvas" для отображения раздела заголовка на объекте "canvasHeader", предоставляя заголовок и интерактивные значки с динамическими цветами на основе таких состояний, как перетаскивание или наведение курсора. Начнём с очистки холста методом "Erase", установив значение «ноль». Цвет фона определяется условно: если "panel_dragging" равно true, используется "GetHeaderDragColor"; в противном случае, если "header_hovered", используется "GetHeaderHoverColor"; в противном случае — "GetHeaderColor". Преобразуем его в ARGB с помощью ColorToARGB с полной непрозрачностью 255 и заполняем прямоугольник от (0,0) шириной минус один и параметром "header_height" минус один, используя метод FillRectangle.

Для рамок преобразуем цвет рамки из функции "GetBorderColor" в значение ARGB 255 и рисуем линии с помощью функции Line для верхнего, правого, нижнего и левого краев заголовка. Мы устанавливаем шрифт Arial Bold размером пятнадцать с помощью FontSet, преобразуем цвет текста заголовка из "GetHeaderTextColor" в ARGB и рисуем заголовок 'Price Dashboard' в координате по оси x десять, по центру вертикально с помощью TextOut и выравниванием по левому краю.

Для значка темы мы вычисляем его координату по оси x как ширину холста плюс "theme_x_offset", устанавливаем символ в знак 91 из преобразования uchar, цвет в желтый, если "theme_hovered", в противном случае цвет текста заголовка, меняем шрифт на Wingdings размером двадцать два, преобразуем в ARGB и рисуем по центру по горизонтали и вертикали с помощью функции "TextOut" и выравниваем по центру. Аналогично, для значка сворачивания вычисляем x с помощью "minimize_x_offset", устанавливаем условное значение символа как 111, если "panels_minimized", или 114 в противном случае, изменяем цвет на желтый при наведении курсора, в противном случае цвет текста, используем шрифт Wingdings, преобразуем и отрисовываем по центру. Для значка закрытия вычисляем x с помощью "close_x_offset", устанавливаем для символа значение 114, красный цвет при "close_hovered", в противном случае - цвет текста, переключаем шрифт на Webdings и размер двадцать два, преобразовываем и отрисовываем по центру. Наконец, для отображения изменений обновляем холст с помощью "Update". При вызове функции во время инициализации получаем следующий результат.

На изображении видно, что заголовок холста отмечен корректно. Далее надо нарисовать на холсте графика область, где предполагается провести анализ цен и нарисовать их линейный график. Таким образом, по сути, мы рисуем наш собственный простой график цен. Однако обратите внимание, что это всего лишь наш подход; он является самым простым, на наш взгляд, для данной демонстрации. Вы можете использовать собственные сложные расчеты по своему усмотрению. Вот подход, которую мы используем для выполнения этой задачи.

void UpdateGraphOnCanvas() { canvasGraph.Erase( 0 ); if (UseBackground && ArraySize (bg_pixels_graph) == currentWidth * currentHeight) { for ( int y = 0 ; y < currentHeight; y++) { for ( int x = 0 ; x < currentWidth; x++) { canvasGraph.PixelSet(x, y, bg_pixels_graph[y * currentWidth + x]); } } } uint argbBorder = ColorToARGB (GetBorderColor(), 255 ); canvasGraph.Line( 0 , 0 , currentWidth - 1 , 0 , argbBorder); canvasGraph.Line(currentWidth - 1 , 0 , currentWidth - 1 , currentHeight - 1 , argbBorder); canvasGraph.Line(currentWidth - 1 , currentHeight - 1 , 0 , currentHeight - 1 , argbBorder); canvasGraph.Line( 0 , currentHeight - 1 , 0 , 0 , argbBorder); canvasGraph.Line( 1 , 1 , currentWidth - 2 , 1 , argbBorder); canvasGraph.Line(currentWidth - 2 , 1 , currentWidth - 2 , currentHeight - 2 , argbBorder); canvasGraph.Line(currentWidth - 2 , currentHeight - 2 , 1 , currentHeight - 2 , argbBorder); canvasGraph.Line( 1 , currentHeight - 2 , 1 , 1 , argbBorder); double closePrices[]; ArrayResize (closePrices, graphBars); if ( CopyClose ( _Symbol , _Period , 0 , graphBars, closePrices) != graphBars) { Print ( "Failed to copy close prices" ); return ; } datetime timeArr[]; ArrayResize (timeArr, graphBars); if ( CopyTime ( _Symbol , _Period , 0 , graphBars, timeArr) != graphBars) { Print ( "Failed to copy times" ); return ; } double minPrice = closePrices[ 0 ]; double maxPrice = closePrices[ 0 ]; for ( int i = 1 ; i < graphBars; i++) { if (closePrices[i] < minPrice) minPrice = closePrices[i]; if (closePrices[i] > maxPrice) maxPrice = closePrices[i]; } double priceRange = maxPrice - minPrice; if (priceRange == 0 ) priceRange = _Point ; int graphLeft = 2 ; int graphRight = currentWidth - 3 ; double graphWidth_d = graphRight - graphLeft; int graphHeight = currentHeight - 4 ; int bottomY = 2 + graphHeight; int x_pos[]; int y_pos[]; ArrayResize (x_pos, graphBars); ArrayResize (y_pos, graphBars); for ( int i = 0 ; i < graphBars; i++) { double norm = (graphBars > 1 ) ? ( double )i / (graphBars - 1 ) : 0.0 ; x_pos[i] = graphLeft + ( int )(norm * graphWidth_d + 0.5 ); double price = closePrices[graphBars - 1 - i]; y_pos[i] = 2 + ( int )(graphHeight * (maxPrice - price) / priceRange + 0.5 ); } color lineColor = clrBlue ; uint argbLine = ColorToARGB (lineColor, 255 ); for ( int i = 0 ; i < graphBars - 1 ; i++) { int x1 = (currentWidth - 1 ) - x_pos[i]; int y1 = y_pos[i]; int x2 = (currentWidth - 1 ) - x_pos[i + 1 ]; int y2 = y_pos[i + 1 ]; canvasGraph.LineAA(x1, y1, x2, y2, argbLine); } int min_flipped_x = (currentWidth - 1 ) - graphRight; int max_flipped_x = (currentWidth - 1 ) - graphLeft; for ( int colX = min_flipped_x; colX <= max_flipped_x; colX++) { int logical_colX = (currentWidth - 1 ) - colX; int seg = - 1 ; for ( int j = 0 ; j < graphBars - 1 ; j++) { if (x_pos[j] <= logical_colX && logical_colX <= x_pos[j + 1 ]) { seg = j; break ; } } if (seg == - 1 ) continue ; double dx = x_pos[seg + 1 ] - x_pos[seg]; double t = (dx > 0 ) ? (logical_colX - x_pos[seg]) / dx : 0.0 ; double interpY = y_pos[seg] + t * (y_pos[seg + 1 ] - y_pos[seg]); int topY = ( int )(interpY + 0.5 ); for ( int fillY = topY; fillY < bottomY; fillY++) { double fadeFactor = ( double )(bottomY - fillY) / (bottomY - topY); uchar alpha = ( uchar )( 255 * fadeFactor * FogOpacity); uint argbFill = ColorToARGB (lineColor, alpha); if (BlendFog) { uint currentPixel = canvasGraph.PixelGet(colX, fillY); uint blendedPixel = BlendPixels(currentPixel, argbFill); canvasGraph.PixelSet(colX, fillY, blendedPixel); } else { canvasGraph.PixelSet(colX, fillY, argbFill); } } } canvasGraph.FontSet( "Arial" , 12 ); uint argbText = ColorToARGB (is_dark_theme ? clrBlack : clrGray , 255 ); canvasGraph. TextOut (currentWidth / 2 , 10 , "Price Graph (" + _Symbol + ")" , argbText, TA_CENTER ); canvasGraph.FontSet( "Arial" , 12 ); string newTime = TimeToString (timeArr[ 0 ], TIME_DATE | TIME_MINUTES ); string oldTime = TimeToString (timeArr[graphBars - 1 ], TIME_DATE | TIME_MINUTES ); canvasGraph. TextOut ( 10 , currentHeight - 15 , newTime, argbText, TA_LEFT ); canvasGraph. TextOut (currentWidth - 10 , currentHeight - 15 , oldTime, argbText, TA_RIGHT ); if (resize_hovered || resizing) { ENUM_RESIZE_MODE active_mode = resizing ? resize_mode : hover_mode; if (active_mode == NONE) { canvasGraph.Update(); return ; } string icon_font = "Wingdings 3" ; int icon_size = 25 ; uchar icon_code; int angle = 0 ; switch (active_mode) { case BOTTOM: icon_code = ( uchar ) '2' ; angle = 0 ; break ; case RIGHT: icon_code = ( uchar ) '1' ; angle = 0 ; break ; case BOTTOM_RIGHT: icon_code = ( uchar ) '2' ; angle = 450 ; break ; default : canvasGraph.Update(); return ; } string icon_symbol = CharToString (icon_code); color icon_color = GetIconColor(resizing); uint argb_icon = ColorToARGB (icon_color, 255 ); canvasGraph.FontSet(icon_font, icon_size); canvasGraph.FontAngleSet(angle); int icon_x = 0 ; int icon_y = 0 ; switch (active_mode) { case BOTTOM: icon_x = MathMax ( 0 , MathMin (hover_mouse_local_x - (icon_size / 2 ), currentWidth - icon_size)); icon_y = currentHeight - icon_size - 2 ; break ; case RIGHT: icon_y = MathMax ( 0 , MathMin (hover_mouse_local_y - (icon_size / 2 ), currentHeight - icon_size)); icon_x = currentWidth - icon_size - 2 ; break ; case BOTTOM_RIGHT: icon_x = currentWidth - icon_size - 10 ; icon_y = currentHeight - icon_size; break ; default : break ; } canvasGraph. TextOut (icon_x, icon_y, icon_symbol, argb_icon, TA_LEFT | TA_TOP ); canvasGraph.FontAngleSet( 0 ); } canvasGraph.Update(); }

Здесь мы реализуем функцию "UpdateGraphOnCanvas" для отображения графика цен на объекте "canvasGraph", отображающего последние закрытия баров в виде линейного графика с заполненными областями, метками и опциональными индикаторами изменения размера. Начнём с очистки холста методом Erase, установленным на значение «ноль». Если "UseBackground" имеет значение true и "bg_pixels_graph" соответствует текущим размерам, мы в цикле перебираем высоту и ширину, чтобы задать каждый пиксель из масштабированного массива фона, используя метод PixelSet. Мы преобразуем цвет рамки из "GetBorderColor" в ARGB с полной непрозрачностью с помощью ColorToARGB и рисуем внешнюю и внутреннюю рамки, используя "Line" для верхнего, правого, нижнего и левого краев, создавая эффект двойной рамки.

Мы объявляем и изменяем размер массива с элементами типа double "closePrices" на "graphBars", копируем цены закрытия с помощью CopyClose для текущего инструмента и периода, начиная с нулевого бара, выводим сообщение об ошибке и завершаем работу, если действие не завершено. Аналогично, мы извлекаем times в массив datetime "timeArr" с помощью CopyTime, обрабатывая сбой. Мы находим минимальную и максимальную цены, инициализируясь до первого закрытия и повторяя цикл для обновления, вычисляем диапазон, по умолчанию устанавливая значение _Point при нулевом значении, чтобы избежать проблем с разделением.

Устанавливаем поля, такие как "graphLeft" равные двум, "graphRight" равные ширине минус три, вычисляем эффективную ширину и высоту, а нижнюю границу по оси Y — двум плюс высота. Изменяем размер целочисленных массивов "x_pos" и "y_pos" на "graphBars", затем в цикле нормализуем позиции: x как left плюс нормализованная доля округляемой ширины, y как два плюс масштабированное значение (max минус price) в округляемом диапазоне, используя обратный порядок цен, чтобы последние значения были слева. Устанавливаем цвет линии на синий, преобразуем в ARGB и проходим циклом по сегментам, чтобы нарисовать сглаженные линии с помощью LineAA, меняя местами координаты по оси X для ориентации справа налево.

Для заполнения мы вычисляем минимальное и максимальное перевернутое значение по оси x, проходим циклом по столбцам от минимального до максимального перевернутого значения (справа налево), вычисляем логическое значение x, находим содержащий его сегмент, проверяя позиции, и пропускаем, если такового нет. Мы вычисляем коэффициент интерполяции t, интерполируем y и округляем до верхнего значения y. Затем выполняем цикл от верхнего значения y к нижнему значению y, вычисляем коэффициент затухания снизу, альфа равен 255, умноженному на коэффициент затухания и на "FogOpacity", преобразуем заливку в ARGB с помощью этого альфа-канала. Если "BlendFog" равен true, получаем текущий пиксель с помощью PixelGet, выполняем смешивание с помощью "BlendPixels" и устанавливаем значение; в противном случае устанавливаем значение напрямую с помощью "PixelSet". Для смешивания пикселей мы используем пользовательскую вспомогательную функцию, фрагмент кода которой приведен ниже.

uint BlendPixels( uint bg, uint fg) { uchar bgA = ( uchar )((bg >> 24 ) & 0xFF ); uchar bgR = ( uchar )((bg >> 16 ) & 0xFF ); uchar bgG = ( uchar )((bg >> 8 ) & 0xFF ); uchar bgB = ( uchar )(bg & 0xFF ); uchar fgA = ( uchar )((fg >> 24 ) & 0xFF ); uchar fgR = ( uchar )((fg >> 16 ) & 0xFF ); uchar fgG = ( uchar )((fg >> 8 ) & 0xFF ); uchar fgB = ( uchar )(fg & 0xFF ); if (fgA == 0 ) return bg; if (fgA == 255 ) return fg; double alphaFg = fgA / 255.0 ; double alphaBg = 1.0 - alphaFg; uchar outR = ( uchar )(fgR * alphaFg + bgR * alphaBg); uchar outG = ( uchar )(fgG * alphaFg + bgG * alphaBg); uchar outB = ( uchar )(fgB * alphaFg + bgB * alphaBg); uchar outA = ( uchar )(fgA + bgA * alphaBg); return ((( uint )outA) << 24 ) | ((( uint )outR) << 16 ) | ((( uint )outG) << 8 ) | (( uint )outB); }

Для этой функции мы используем тот же подход, что и для функции ARGB, используя побитовые операции. Для ясности мы добавили комментарии. Продолжая, мы устанавливаем шрифт Arial размером двенадцать, преобразуем цвет текста в соответствии с темой оформления (черный в темный, серый в светлый) в ARGB и рисуем заголовок по центру 'Price Graph' с символом вверху. Мы форматируем самое новое и самое старое значение times с помощью TimeToString с использованием даты и минут, отрисовываем с выравниванием по левому краю в левом нижнем углу, а выравнивание по правому краю в правом нижнем углу.

Если "resize_hovered" или "resizing" имеет значение true, мы переходим в активный режим из "resize_mode" или "hover_mode" и досрочно завершаем работу, если его нет. Мы устанавливаем шрифт значка на Wingdings 3 размером двадцать пять, определяем код и угол на основе режима (внизу/справа как '2'/'1' при нулевом значении, угол '2' - при 450) и преобразуем символ с помощью функции CharToString. Что касается значков, можно выбрать те, которые лучше всего соответствуют вашему стилю. Мы выбрали эти, поскольку в MQL5 еще нет встроенных изменений курсора, поэтому нам пришлось проявить творческий подход. Вот визуализация символов шрифта, которые можно использовать.

Далее получаем цвет значка из функции "GetIconColor" с флагом изменения размера, преобразуем его в ARGB, устанавливаем шрифт и угол с помощью FontSet и FontAngleSet, вычисляем положение на основе режима, используя "MathMax"/"MathMin" для ограничения и локальных координат при наведении курсора или фиксированных смещений, рисуем с выравниванием по левому верхнему краю TextOut и сбрасываем угол на ноль. Наконец, для показа графика обновляем холст с помощью Update. При вызове функции в обработчике события инициализации, получаем следующий результат.

После того, как холст с графиком отрисован, нам нужно создать другую панель статистики справа от холста с графиком. В этом случае мы хотим немного продвинуться вперед и смешать два цвета для фона в месте их соприкосновения с помощью линейной интерполяции, поскольку это довольно простая задача, а также затемнить цвета рамки на основе выбранных цветов фона, вместо статических цветов рамок, которые мы использовали до сих пор для заголовка и холста графика. Чтобы добиться этого с легкостью, нам понадобятся некоторые вспомогательные функции.

color InterpolateColor( color start, color end, double factor) { uchar r1 = ( uchar )((start >> 16 ) & 0xFF ); uchar g1 = ( uchar )((start >> 8 ) & 0xFF ); uchar b1 = ( uchar )(start & 0xFF ); uchar r2 = ( uchar )((end >> 16 ) & 0xFF ); uchar g2 = ( uchar )((end >> 8 ) & 0xFF ); uchar b2 = ( uchar )(end & 0xFF ); uchar r = ( uchar )(r1 + factor * (r2 - r1)); uchar g = ( uchar )(g1 + factor * (g2 - g1)); uchar b = ( uchar )(b1 + factor * (b2 - b1)); return (r << 16 ) | (g << 8 ) | b; } color DarkenColor( color colorValue, double factor) { int blue = int ((colorValue & 0xFF ) * factor); int green = int (((colorValue >> 8 ) & 0xFF ) * factor); int red = int (((colorValue >> 16 ) & 0xFF ) * factor); return ( color )(blue | (green << 8 ) | (red << 16 )); }

Во-первых, мы реализуем функцию "InterpolateColor" для линейного смешивания двух цветов на основе коэффициента от нуля до единицы, возвращая интерполированный цвет для таких эффектов, как градиенты. Она принимает начальные и конечные цветовые параметры, а также двойной коэффициент. Мы извлекаем красный, зеленый и синий компоненты из начала, используя сдвиги битов вправо на шестнадцать/восемь/ ноль и маскируя их с помощью 0xFF, приведенного к uchar, аналогично для конца, точно так же, как мы делали с другими функциями, основанными на цвете. Мы интерполируем каждый канал как uchar начального значения плюс коэффициент, умноженный на разницу, затем объединяем с красным каналом, сдвинутым влево на шестнадцать, зеленым — на восемь, а синим — на ноль, используя битовые сдвиги и операцию ИЛИ (OR).

Далее создаём функцию "DarkenColor", которая уменьшает яркость цвета на коэффициент от нуля до единицы, где единица сохраняет яркость неизменной, а меньшие значения затемняют цвет, возвращая скорректированный цвет. Функция принимает значение цвета "colorValue" и двойной коэффициент, затемняет синий цвет как int синего, умноженное на коэффициент из маски 0xFF, зеленый цвет из маски со сдвигом на восемь, красный цвет из маски со сдвигом на шестнадцать, и возвращает результат, полученный в результате преобразования цвета в синий ИЛИ зеленый цвет со сдвигом на восемь ИЛИ красный цвет со сдвигом на шестнадцать. Теперь мы можем использовать эти функции в создании статистической панели.

void UpdateStatsOnCanvas() { canvasStats.Erase( 0 ); int statsWidth = currentWidth / 2 ; if (UseBackground && ArraySize (bg_pixels_stats) == statsWidth * currentHeight) { for ( int y = 0 ; y < currentHeight; y++) { for ( int x = 0 ; x < statsWidth; x++) { canvasStats.PixelSet(x, y, bg_pixels_stats[y * statsWidth + x]); } } } if (StatsBackgroundMode != NoColor) { for ( int y = 0 ; y < currentHeight; y++) { double factor = ( double )y / (currentHeight - 1 ); color currentColor = (StatsBackgroundMode == SingleColor) ? GetTopColor() : InterpolateColor(GetTopColor(), GetBottomColor(), factor); uchar alpha = ( uchar )( 255 * BackgroundOpacity); uint argbFill = ColorToARGB (currentColor, alpha); for ( int x = 0 ; x < statsWidth; x++) { uint currentPixel = canvasStats.PixelGet(x, y); uint blendedPixel = BlendPixels(currentPixel, argbFill); canvasStats.PixelSet(x, y, blendedPixel); } } } if (StatsBackgroundMode != NoColor) { double reduction = BorderOpacityPercentReduction / 100.0 ; double opacity = MathMax ( 0.0 , MathMin ( 1.0 , BackgroundOpacity * ( 1.0 - reduction))); uchar alpha = ( uchar )( 255 * opacity); double darkenReduction = BorderDarkenPercent / 100.0 ; double darkenFactor = MathMax ( 0.0 , MathMin ( 1.0 , 1.0 - darkenReduction)); for ( int y = 0 ; y < currentHeight; y++) { double factor = (StatsBackgroundMode == SingleColor) ? 0.0 : ( double )y / (currentHeight - 1 ); color baseColor = (StatsBackgroundMode == SingleColor) ? GetTopColor() : InterpolateColor(GetTopColor(), GetBottomColor(), factor); color darkColor = DarkenColor(baseColor, darkenFactor); uint argb = ColorToARGB (darkColor, alpha); canvasStats.PixelSet( 0 , y, argb); canvasStats.PixelSet( 1 , y, argb); canvasStats.PixelSet(statsWidth - 1 , y, argb); canvasStats.PixelSet(statsWidth - 2 , y, argb); } double factorTop = 0.0 ; color baseTop = GetTopColor(); color darkTop = DarkenColor(baseTop, darkenFactor); uint argbTop = ColorToARGB (darkTop, alpha); for ( int x = 0 ; x < statsWidth; x++) { canvasStats.PixelSet(x, 0 , argbTop); canvasStats.PixelSet(x, 1 , argbTop); } double factorBot = (StatsBackgroundMode == SingleColor) ? 0.0 : 1.0 ; color baseBot = (StatsBackgroundMode == SingleColor) ? GetTopColor() : GetBottomColor(); color darkBot = DarkenColor(baseBot, darkenFactor); uint argbBot = ColorToARGB (darkBot, alpha); for ( int x = 0 ; x < statsWidth; x++) { canvasStats.PixelSet(x, currentHeight - 1 , argbBot); canvasStats.PixelSet(x, currentHeight - 2 , argbBot); } } else { uint argbBorder = ColorToARGB (GetBorderColor(), 255 ); canvasStats.Line( 0 , 0 , statsWidth - 1 , 0 , argbBorder); canvasStats.Line(statsWidth - 1 , 0 , statsWidth - 1 , currentHeight - 1 , argbBorder); canvasStats.Line(statsWidth - 1 , currentHeight - 1 , 0 , currentHeight - 1 , argbBorder); canvasStats.Line( 0 , currentHeight - 1 , 0 , 0 , argbBorder); canvasStats.Line( 1 , 1 , statsWidth - 2 , 1 , argbBorder); canvasStats.Line(statsWidth - 2 , 1 , statsWidth - 2 , currentHeight - 2 , argbBorder); canvasStats.Line(statsWidth - 2 , currentHeight - 2 , 1 , currentHeight - 2 , argbBorder); canvasStats.Line( 1 , currentHeight - 2 , 1 , 1 , argbBorder); } color labelColor = GetStatsLabelColor(); color valueColor = GetStatsValueColor(); color headerColor = GetStatsHeaderColor(); int yPos = 20 ; canvasStats.FontSet( "Arial Bold" , StatsHeaderFontSize); uint argbHeader = ColorToARGB (headerColor, 255 ); canvasStats. TextOut (statsWidth / 2 , yPos, "Account Stats" , argbHeader, TA_CENTER ); yPos += 30 ; canvasStats.FontSet( "Arial Bold" , StatsFontSize); uint argbLabel = ColorToARGB (labelColor, 255 ); uint argbValue = ColorToARGB (valueColor, 255 ); canvasStats. TextOut ( 10 , yPos, "Name:" , argbLabel, TA_LEFT ); canvasStats. TextOut (statsWidth - 10 , yPos, AccountInfoString ( ACCOUNT_NAME ), argbValue, TA_RIGHT ); yPos += 20 ; canvasStats. TextOut ( 10 , yPos, "Balance:" , argbLabel, TA_LEFT ); canvasStats. TextOut (statsWidth - 10 , yPos, DoubleToString ( AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE ), 2 ), argbValue, TA_RIGHT ); yPos += 20 ; canvasStats. TextOut ( 10 , yPos, "Equity:" , argbLabel, TA_LEFT ); canvasStats. TextOut (statsWidth - 10 , yPos, DoubleToString ( AccountInfoDouble ( ACCOUNT_EQUITY ), 2 ), argbValue, TA_RIGHT ); yPos += 30 ; canvasStats.FontSet( "Arial Bold" , StatsHeaderFontSize); canvasStats. TextOut (statsWidth / 2 , yPos, "Current Bar Stats" , argbHeader, TA_CENTER ); yPos += 30 ; canvasStats.FontSet( "Arial Bold" , StatsFontSize); double barOpen = iOpen ( _Symbol , _Period , 0 ); double barHigh = iHigh ( _Symbol , _Period , 0 ); double barLow = iLow ( _Symbol , _Period , 0 ); double barClose = iClose ( _Symbol , _Period , 0 ); canvasStats. TextOut ( 10 , yPos, "Open:" , argbLabel, TA_LEFT ); canvasStats. TextOut (statsWidth - 10 , yPos, DoubleToString (barOpen, _Digits ), argbValue, TA_RIGHT ); yPos += 20 ; canvasStats. TextOut ( 10 , yPos, "High:" , argbLabel, TA_LEFT ); canvasStats. TextOut (statsWidth - 10 , yPos, DoubleToString (barHigh, _Digits ), argbValue, TA_RIGHT ); yPos += 20 ; canvasStats. TextOut ( 10 , yPos, "Low:" , argbLabel, TA_LEFT ); canvasStats. TextOut (statsWidth - 10 , yPos, DoubleToString (barLow, _Digits ), argbValue, TA_RIGHT ); yPos += 20 ; canvasStats. TextOut ( 10 , yPos, "Close:" , argbLabel, TA_LEFT ); canvasStats. TextOut (statsWidth - 10 , yPos, DoubleToString (barClose, _Digits ), argbValue, TA_RIGHT ); canvasStats.Update(); }

Здесь мы реализуем функцию "UpdateStatsOnCanvas" для отображения панели статистики в объекте "canvasStats", отображающей сведения о торговом счете и текущем баре с соответствующей темой фона, заливками, рамками и текстом. Выполняем очистку холста методом Erase, установленным на значение «ноль». Если "UseBackground" имеет значение true и "bg_pixels_stats" соответствует размерам (половина ширины графика умножается на высоту), мы перебираем строки и столбцы, чтобы задать каждый пиксель из масштабированного массива фона, используя метод PixelSet.

Если "StatsBackgroundMode" не является "NoColor", мы в цикле перебираем высоту, чтобы вычислить коэффициент вертикали, определяем цвет строки как "GetTopColor", если это одиночный режим, или интерполируем между верхом и низом с помощью "InterpolateColor", если градиент, рассчитываем альфа из "BackgroundOpacity", умноженного на 255, преобразуем в ARGB. Для каждого x в строке найдем текущий пиксель с помощью PixelGet, смешаем его с заливкой, используя "BlendPixels", и установим смешанный пиксель.

Для рамок в режимах заливки мы вычисляем уменьшенную непрозрачность как "BorderOpacityPercentReduction", деленное на 100,0, с ограничением значения от 0,0 до 1,0, умноженного на "BackgroundOpacity", альфа-канал как 255, а коэффициент затемнения как 1,0 минус "BorderDarkenPercent", деленное на 100,0, с ограничением значения. Пройдем циклом по оси Y, чтобы получить коэффициент строки (0,0, если строка одиночная, иначе нормализованная), выберем базовый цвет как верхний или интерполированный, затемним с помощью функции "DarkenColor", преобразуем в ARGB с альфа-каналом, установим левые внешние/внутренние и правые внешние/внутренние пиксели. Для верхнего ряда используем коэффициент 0,0, базовый верхний цвет, затемнение, ARGB, цикл x для установки верхнего цвета внешним/внутренним. Для нижней части установим коэффициент 1,0 или 0,0, если используется одиночный цвет, базовый нижний или верхний, затемним, выберем ARGB, установим нижний внешний/внутренний. Если заливка отсутствует, преобразуем рамку из "GetBorderColor" в ARGB при 255, нарисуем внешние и внутренние горизонтальные/вертикальные линии с помощью "Line" для верхнего / правого / нижнего / левого края.

Извлекаем цвета темы оформления для меток, значений и заголовков с помощью методов-получателей. Установим начальное значение y равным двадцати, шрифт установим Arial Bold в "StatsHeaderFontSize", преобразуем заголовок в ARGB, отрисуем статистику счета Account Stats по центру с помощью TextOut, увеличим y на тридцать.

Установим шрифт Arial Bold в "StatsFontSize", преобразуем метку и значение в ARGB. Нарисуем Name, выровненное по левому краю: на x десять, выровненное имя счета по правому краю от AccountInfoString с помощью ACCOUNT_NAME шириной минус десять, увеличим y на двадцать. Аналогично, для Balance: с помощью AccountInfoDouble "ACCOUNT_BALANCE" до двух знаков после запятой, Equity: с помощью ACCOUNT_EQUITY. Увеличим значение y на тридцать, установим шрифт заголовка, нарисуем по центру Current Bar Stats, увеличьте значение y на тридцать. Установим шрифт обратно, выберем значение открытия/максимума/минимума/закрытия текущего бара с помощью iOpen/"iHigh"/"iLow"/iClose для символа/периода/нулевого бара. Нарисуем метку Open: и значение _Digits десятичных чисел по правому краю, увеличим y на двадцать; повторим для High:, Low:, Close:. Наконец, для отображения статистики обновляем холст с помощью Update. После компиляции получаем следующий результат.

На изображении видно, что мы создали панель статистики с цветовой интерполяцией. Если вам не нужна интерполяция, вы можете выполнить более жесткое смешивание границ, без плавных переходов, следующим образом: просто отбросьте математику.

color InterpolateColor( color start, color end, double factor) { if (factor <= 0.0 ) return start; if (factor >= 1.0 ) return end; return (factor < 0.5 ? start : end); }

При использовании этого подхода получаем следующий результат.

На изображении видно, что границы не совпадают линейно. Так что вам снова предстоит выбрать подход, который соответствует вашему стилю. После этого рендеринг нашей панели будет выполнен для режима темной темы оформления, которую мы выбрали по умолчанию. Чтобы включить взаимодействия на графике, нам нужно будет включить движения мыши во время инициализации. Теперь обработчик события инициализации в конечном счёте выглядит следующим образом.

int OnInit () DrawHeaderOnCanvas(); UpdateGraphOnCanvas(); if (EnableStatsPanel) UpdateStatsOnCanvas(); ChartSetInteger ( 0 , CHART_EVENT_MOUSE_MOVE , true ); ChartRedraw (); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Мы просто используем функцию ChartSetInteger, чтобы установить значение true для распознавания перемещения мыши. Сделав это, мы можем создать некоторые вспомогательные функции для отслеживания состояния мыши и внесения изменений при взаимодействии с объектами нашей панели.

bool IsMouseOverHeader( int mouse_x, int mouse_y) { int header_x = currentCanvasX; int header_y = currentCanvasY; int header_w = currentWidth + (EnableStatsPanel && !panels_minimized ? PanelGap + currentWidth / 2 : 0 ); int header_h = header_height; if (mouse_x < header_x || mouse_x > header_x + header_w || mouse_y < header_y || mouse_y > header_y + header_h) return false ; int theme_left = header_x + header_w + theme_x_offset - button_size / 2 ; int theme_right = theme_left + button_size; int theme_top = header_y; int theme_bottom = theme_top + header_h; if (mouse_x >= theme_left && mouse_x <= theme_right && mouse_y >= theme_top && mouse_y <= theme_bottom) return false ; int min_left = header_x + header_w + minimize_x_offset - button_size / 2 ; int min_right = min_left + button_size; int min_top = header_y; int min_bottom = min_top + header_h; if (mouse_x >= min_left && mouse_x <= min_right && mouse_y >= min_top && mouse_y <= min_bottom) return false ; int close_left = header_x + header_w + close_x_offset - button_size / 2 ; int close_right = close_left + button_size; int close_top = header_y; int close_bottom = close_top + header_h; if (mouse_x >= close_left && mouse_x <= close_right && mouse_y >= close_top && mouse_y <= close_bottom) return false ; return true ; } bool IsMouseOverTheme( int mouse_x, int mouse_y) { int header_w = currentWidth + (EnableStatsPanel && !panels_minimized ? PanelGap + currentWidth / 2 : 0 ); int theme_left = currentCanvasX + header_w + theme_x_offset - button_size / 2 ; int theme_right = theme_left + button_size; int theme_top = currentCanvasY; int theme_bottom = theme_top + header_height; return (mouse_x >= theme_left && mouse_x <= theme_right && mouse_y >= theme_top && mouse_y <= theme_bottom); } bool IsMouseOverMinimize( int mouse_x, int mouse_y) { int header_w = currentWidth + (EnableStatsPanel && !panels_minimized ? PanelGap + currentWidth / 2 : 0 ); int min_left = currentCanvasX + header_w + minimize_x_offset - button_size / 2 ; int min_right = min_left + button_size; int min_top = currentCanvasY; int min_bottom = min_top + header_height; return (mouse_x >= min_left && mouse_x <= min_right && mouse_y >= min_top && mouse_y <= min_bottom); } bool IsMouseOverClose( int mouse_x, int mouse_y) { int header_w = currentWidth + (EnableStatsPanel && !panels_minimized ? PanelGap + currentWidth / 2 : 0 ); int close_left = currentCanvasX + header_w + close_x_offset - button_size / 2 ; int close_right = close_left + button_size; int close_top = currentCanvasY; int close_bottom = close_top + header_height; return (mouse_x >= close_left && mouse_x <= close_right && mouse_y >= close_top && mouse_y <= close_bottom); } bool IsMouseOverResize( int mx, int my, ENUM_RESIZE_MODE &rmode) { if (panels_minimized) return false ; int graph_x = currentCanvasX; int graph_y = currentCanvasY + header_height + gap_y; int graph_right = graph_x + currentWidth; int graph_bottom = graph_y + currentHeight; bool over_right = (mx >= graph_right - resize_thickness && mx <= graph_right + resize_thickness) && (my >= graph_y && my <= graph_bottom); bool over_bottom = (my >= graph_bottom - resize_thickness && my <= graph_bottom + resize_thickness) && (mx >= graph_x && mx <= graph_right); if (over_bottom && over_right) { rmode = BOTTOM_RIGHT; return true ; } else if (over_bottom) { rmode = BOTTOM; return true ; } else if (over_right) { rmode = RIGHT; return true ; } return false ; } void ToggleTheme() { is_dark_theme = !is_dark_theme; Print ( "Switched to " , (is_dark_theme ? "Dark" : "Light" ), " theme" ); DrawHeaderOnCanvas(); UpdateGraphOnCanvas(); if (EnableStatsPanel) UpdateStatsOnCanvas(); ChartRedraw (); } void ToggleMinimize() { panels_minimized = !panels_minimized; if (panels_minimized) { canvasGraph.Destroy(); graphCreated = false ; if (EnableStatsPanel) { canvasStats.Destroy(); statsCreated = false ; } } else { if (!canvasGraph.CreateBitmapLabel( 0 , 0 , canvasGraphName, currentCanvasX, currentCanvasY + header_height + gap_y, currentWidth, currentHeight, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE )) { Print ( "Failed to recreate Graph Canvas" ); } graphCreated = true ; UpdateGraphOnCanvas(); if (EnableStatsPanel) { int statsX = currentCanvasX + currentWidth + PanelGap; if (!canvasStats.CreateBitmapLabel( 0 , 0 , canvasStatsName, statsX, currentCanvasY + header_height + gap_y, currentWidth / 2 , currentHeight, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE )) { Print ( "Failed to recreate Stats Canvas" ); } statsCreated = true ; UpdateStatsOnCanvas(); } } int new_header_width = currentWidth + (EnableStatsPanel && !panels_minimized ? PanelGap + currentWidth / 2 : 0 ); canvasHeader.Resize(new_header_width, header_height); ObjectSetInteger ( 0 , canvasHeaderName, OBJPROP_XSIZE , new_header_width); ObjectSetInteger ( 0 , canvasHeaderName, OBJPROP_YSIZE , header_height); DrawHeaderOnCanvas(); canvasHeader.Update(); ChartRedraw (); } void CloseDashboard() { canvasHeader.Destroy(); canvasGraph.Destroy(); if (EnableStatsPanel) canvasStats.Destroy(); ChartRedraw (); }

Здесь мы реализуем несколько функций обнаружения наведения курсора для определения положения мыши над определенными областями, такими как заголовок (за исключением кнопок) и отдельные кнопки для темы, сворачивания и закрытия, используя текущие положения и размеры для возврата логических значений для обновления состояния. Мы также добавляем проверки изменения размера рамок на панели графика, определяя режим (нижний, правый или угловой) на основе толщины и ссылки для обновления перечислений при наведении курсора мыши или изменении размера.

Мы также добавляем функции переключения темы и сворачивания панели. Для этого меняем соответствующие флаги, перерисовываем холсты и обновляем график. А также выполняем эти действия для сворачивания путем переключения состояния, уничтожая/создавая заново холсты графиков и статистики по мере необходимости, изменяя размер заголовка, перерисовывая его и обновляя. Наконец, мы определяем функцию закрытия, которая уничтожает все холсты и перерисовывает график. Мы определяем функцию "IsMouseOverHeader", чтобы проверить, находится ли мышь над областью заголовка без перекрывающихся кнопок, возвращая логическое значение. Она получает позицию заголовка из "currentCanvasX" и "currentCanvasY", вычисляет ширину, включая опциональную статистику и разрыв, если панель не свернута, высоту из "header_height" и возвращает значение false, если выходит за границы.

Затем мы вычисляем области кнопок для темы, сворачиваем и закрываем, используя смещения и "button_size", возвращая значение false, если оно есть, и значение true при наведении курсора на заголовок. Что касается следующей функции, то нам на самом деле не нужно ее объяснять, поскольку мы уже использовали аналогичный подход в предыдущих статьях этой серии. Для ясности мы добавили комментарии. Далее мы будем использовать эти функции в обработчике событий графика следующим образом.

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id == CHARTEVENT_CHART_CHANGE ) { DrawHeaderOnCanvas(); UpdateGraphOnCanvas(); if (EnableStatsPanel) UpdateStatsOnCanvas(); ChartRedraw (); } else if (id == CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { int mouse_x = ( int )lparam; int mouse_y = ( int )dparam; int mouse_state = ( int )sparam; bool prev_header_hovered = header_hovered; bool prev_min_hovered = minimize_hovered; bool prev_close_hovered = close_hovered; bool prev_theme_hovered = theme_hovered; bool prev_resize_hovered = resize_hovered; header_hovered = IsMouseOverHeader(mouse_x, mouse_y); theme_hovered = IsMouseOverTheme(mouse_x, mouse_y); minimize_hovered = IsMouseOverMinimize(mouse_x, mouse_y); close_hovered = IsMouseOverClose(mouse_x, mouse_y); resize_hovered = IsMouseOverResize(mouse_x, mouse_y, hover_mode); if (resize_hovered || resizing) { hover_mouse_local_x = mouse_x - currentCanvasX; hover_mouse_local_y = mouse_y - (currentCanvasY + header_height + gap_y); } bool hover_changed = (prev_header_hovered != header_hovered || prev_min_hovered != minimize_hovered || prev_close_hovered != close_hovered || prev_theme_hovered != theme_hovered || prev_resize_hovered != resize_hovered); if (hover_changed) { DrawHeaderOnCanvas(); UpdateGraphOnCanvas(); ChartRedraw (); } else if ((resize_hovered || resizing) && (mouse_x != last_mouse_x || mouse_y != last_mouse_y)) { UpdateGraphOnCanvas(); ChartRedraw (); } string header_tooltip = "" ; if (theme_hovered) header_tooltip = "Toggle Theme (Dark/Light)" ; else if (minimize_hovered) header_tooltip = panels_minimized ? "Maximize Panels" : "Minimize Panels" ; else if (close_hovered) header_tooltip = "Close Dashboard" ; ObjectSetString ( 0 , canvasHeaderName, OBJPROP_TOOLTIP , header_tooltip); string resize_tooltip = "" ; if (resize_hovered || resizing) { ENUM_RESIZE_MODE active_mode = resizing ? resize_mode : hover_mode; switch (active_mode) { case BOTTOM: resize_tooltip = "Resize Bottom" ; break ; case RIGHT: resize_tooltip = "Resize Right" ; break ; case BOTTOM_RIGHT: resize_tooltip = "Resize Bottom-Right" ; break ; default : break ; } } ObjectSetString ( 0 , canvasGraphName, OBJPROP_TOOLTIP , resize_tooltip); if (mouse_state == 1 && prev_mouse_state == 0 ) { if (header_hovered) { panel_dragging = true ; panel_drag_x = mouse_x; panel_drag_y = mouse_y; panel_start_x = currentCanvasX; panel_start_y = currentCanvasY; ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , false ); DrawHeaderOnCanvas(); ChartRedraw (); } else if (theme_hovered) { ToggleTheme(); } else if (minimize_hovered) { ToggleMinimize(); } else if (close_hovered) { CloseDashboard(); } else { ENUM_RESIZE_MODE temp_mode = NONE; if (!panel_dragging && !resizing && IsMouseOverResize(mouse_x, mouse_y, temp_mode)) { resizing = true ; resize_mode = temp_mode; resize_start_x = mouse_x; resize_start_y = mouse_y; start_width = currentWidth; start_height = currentHeight; ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , false ); UpdateGraphOnCanvas(); ChartRedraw (); } } } else if (panel_dragging && mouse_state == 1 ) { int dx = mouse_x - panel_drag_x; int dy = mouse_y - panel_drag_y; int new_x = panel_start_x + dx; int new_y = panel_start_y + dy; int chart_w = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS ); int chart_h = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ); int full_w = currentWidth + (EnableStatsPanel && !panels_minimized ? PanelGap + currentWidth / 2 : 0 ); int full_h = header_height + gap_y + (panels_minimized ? 0 : currentHeight); new_x = MathMax ( 0 , MathMin (chart_w - full_w, new_x)); new_y = MathMax ( 0 , MathMin (chart_h - full_h, new_y)); currentCanvasX = new_x; currentCanvasY = new_y; ObjectSetInteger ( 0 , canvasHeaderName, OBJPROP_XDISTANCE , new_x); ObjectSetInteger ( 0 , canvasHeaderName, OBJPROP_YDISTANCE , new_y); if (!panels_minimized) { ObjectSetInteger ( 0 , canvasGraphName, OBJPROP_XDISTANCE , new_x); ObjectSetInteger ( 0 , canvasGraphName, OBJPROP_YDISTANCE , new_y + header_height + gap_y); if (EnableStatsPanel) { int statsX = new_x + currentWidth + PanelGap; ObjectSetInteger ( 0 , canvasStatsName, OBJPROP_XDISTANCE , statsX); ObjectSetInteger ( 0 , canvasStatsName, OBJPROP_YDISTANCE , new_y + header_height + gap_y); } } ChartRedraw (); } else if (resizing && mouse_state == 1 ) { int dx = mouse_x - resize_start_x; int dy = mouse_y - resize_start_y; int new_width = currentWidth; int new_height = currentHeight; if (resize_mode == RIGHT || resize_mode == BOTTOM_RIGHT) { new_width = MathMax (min_width, start_width + dx); } if (resize_mode == BOTTOM || resize_mode == BOTTOM_RIGHT) { new_height = MathMax (min_height, start_height + dy); } if (new_width != currentWidth || new_height != currentHeight) { int chart_w = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS ); int chart_h = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ); int avail_w = chart_w - currentCanvasX; int avail_h = chart_h - (currentCanvasY + header_height + gap_y); new_height = MathMin (new_height, avail_h); if (EnableStatsPanel) { double max_w_d = (avail_w - PanelGap) / 1.5 ; int max_w = ( int ) MathFloor (max_w_d); new_width = MathMin (new_width, max_w); } else { new_width = MathMin (new_width, avail_w); } currentWidth = new_width; currentHeight = new_height; if (UseBackground && ArraySize (original_bg_pixels) > 0 ) { ArrayCopy (bg_pixels_graph, original_bg_pixels); ScaleImage(bg_pixels_graph, ( int )orig_w, ( int )orig_h, currentWidth, currentHeight); if (EnableStatsPanel) { ArrayCopy (bg_pixels_stats, original_bg_pixels); ScaleImage(bg_pixels_stats, ( int )orig_w, ( int )orig_h, currentWidth / 2 , currentHeight); } } canvasGraph.Resize(currentWidth, currentHeight); ObjectSetInteger ( 0 , canvasGraphName, OBJPROP_XSIZE , currentWidth); ObjectSetInteger ( 0 , canvasGraphName, OBJPROP_YSIZE , currentHeight); if (EnableStatsPanel) { int stats_width = currentWidth / 2 ; canvasStats.Resize(stats_width, currentHeight); ObjectSetInteger ( 0 , canvasStatsName, OBJPROP_XSIZE , stats_width); ObjectSetInteger ( 0 , canvasStatsName, OBJPROP_YSIZE , currentHeight); int stats_x = currentCanvasX + currentWidth + PanelGap; ObjectSetInteger ( 0 , canvasStatsName, OBJPROP_XDISTANCE , stats_x); } canvasHeader.Resize(currentWidth + (EnableStatsPanel ? PanelGap + currentWidth / 2 : 0 ), header_height); ObjectSetInteger ( 0 , canvasHeaderName, OBJPROP_XSIZE , currentWidth + (EnableStatsPanel ? PanelGap + currentWidth / 2 : 0 )); ObjectSetInteger ( 0 , canvasHeaderName, OBJPROP_YSIZE , header_height); DrawHeaderOnCanvas(); UpdateGraphOnCanvas(); if (EnableStatsPanel) UpdateStatsOnCanvas(); ChartRedraw (); } } else if (mouse_state == 0 && prev_mouse_state == 1 ) { if (panel_dragging) { panel_dragging = false ; ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , true ); DrawHeaderOnCanvas(); ChartRedraw (); } if (resizing) { resizing = false ; ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , true ); UpdateGraphOnCanvas(); ChartRedraw (); } } last_mouse_x = mouse_x; last_mouse_y = mouse_y; prev_mouse_state = mouse_state; } }

В обработчике OnChartEvent, если id равен CHARTEVENT_CHART_CHANGE, вызываем метод "DrawHeaderOnCanvas" для перерисовки заголовка, "UpdateGraphOnCanvas" для графика, "UpdateStatsOnCanvas", если "EnableStatsPanel" имеет значение true, и ChartRedraw для обновления отображения. Для CHARTEVENT_MOUSE_MOVE мы преобразуем lparam в значение x мыши, dparam в значение y, а sparam в значение state в виде целых чисел. Мы сохраняем предыдущие состояния наведения курсора в локальных переменных, затем обновляем "header_hovered" с помощью "IsMouseOverHeader", "theme_hovered" с помощью "IsMouseOverTheme", "minimize_hovered" с помощью "IsMouseOverMinimize", "close_hovered" с помощью "IsMouseOverClose" и "resize_hovered" с помощью "IsMouseOverResize", передавая ссылку на переменную "hover_mode". Если выполняется наведение на область изменения размера или значение "resizing" равно true, установим "hover_mouse_local_x" и "hover_mouse_local_y" относительно положения на графике. Проверяем, изменилось ли какое-либо состояние наведения курсора, сравнивая предыдущее с текущим, и если да, то перерисовываем заголовок и график, а затем перерисовываем заново. В противном случае, если состояние изменения размера и положение мыши отличаются от "last_mouse_x"/"last_mouse_y", обновим график и перерисуем заново.

Инициализируем строку всплывающей подсказки заголовка, устанавливаем значение для переключения темы Toggle Theme (темная/светлая), если "theme_hovered", разворачиваем/сворачиваем сообщение в зависимости от значения "panels_minimized", если "minimize_hovered", закрываем панель с помощью Close Dashboard, если "close_hovered", и применяем к "canvasHeaderName" с помощью ObjectSetString используя OBJPROP_TOOLTIP. Аналогично, для всплывающей подсказки по изменению размера определим активный режим из "resize_mode" или "hover_mode", установим строку, основанную на bottom/right/bottom-right, и применим к "canvasGraphName".

Если состояние мыши равно единице, а "prev_mouse_state" равно нулю при нажатии вниз: если "header_hovered", установим "panel_dragging" в значение true, сохраним координаты перетаскивания/начала, отключим прокрутку графика мышью с помощью ChartSetInteger" CHART_MOUSE_SCROLL" в значение false, перерисуем заголовок, перерисуем график; в противном случае, если "theme_hovered", вызываем "ToggleTheme"; если "minimize_hovered", вызываем "ToggleMinimize"; если "close_hovered", вызываем "CloseDashboard"; в противном случае, если перетаскивание/изменение размера не выполняется и "IsMouseOverResize" в значении true, переходим в режим temp, установим "resizing" в значение true, "resize_mode" в режим temp, сохраним координаты начала/размеры, отключим прокрутку, обновим график, перерисуем.

Если параметр "panel_dragging" имеет значение true и значение one для удержания, вычислим дельты, новые координаты x/y от начала плюс дельты, получим ширину/высоту графика с помощью ChartGetInteger "CHART_WIDTH_IN_PIXELS"/CHART_HEIGHT_IN_PIXELS, полную ширину/высоту панели, включая опциональные статистические данные/пробелы/заголовок, если панель не свернута, ограничим новые координаты x/y нулем до величины графика минус полные размеры с помощью "MathMax"/"MathMin", обновим "currentCanvasX"/"currentCanvasY", установим расстояния объекта по осям x/y для заголовка, и если панель не свернута для графика и опциональных статистических данных (вычисление статистики x), то перерисуем.

Если "resizing" равно true и указано значение один для состояния, вычислим дельты, инициализируем новую ширину/высоту текущими значениями, добавим dx, если режим "справа" или "угла" ограничен значением "min_width", а dy для нижнего или углового положения — значением "min_height". Если переменные изменены, получим размеры графика, доступную ширину/высоту из текущей позиции, ограничим новое значение высоты доступной высотой, для ширины, если статистика ограничивает ее до минимального значения (доступная ширина минус зазор)/1,5, в противном случае — до доступной высоты, обновим текущие значения. Если используется фон, скопируем исходные пиксели в graph/stats, масштабируем с помощью функции "ScaleImage" до новых размеров (stats — половина ширины). Изменим размер элемента "canvasGraph" с помощью функции Resize и установим значения "OBJPROP_XSIZE"/"YSIZE", аналогично для статистики, если включена, обновив положение по оси X и заголовок до полной ширины. Перерисуем заголовок/график/статистика, если эта функция включена, перерисуем график.

Если состояние равно нулю, а "prev_mouse_state" равно единице (вверх): если "panel_dragging", установим значение false, включим прокрутку, установим значение true, перерисуем заголовок, перерисуем график; если "resizing", установим значение false, включим прокрутку, обновим график, перерисуем график. Обновляем "last_mouse_x"/"last_mouse_y" до текущих значений, "prev_mouse_state" до значения состояния. Нам также необходимо обновлять панель по каждому тику для отражения новых цен.

void OnTick () { static datetime lastBarTime = 0 ; datetime currentBarTime = iTime ( _Symbol , _Period , 0 ); if (currentBarTime > lastBarTime) { UpdateGraphOnCanvas(); if (EnableStatsPanel) UpdateStatsOnCanvas(); ChartRedraw (); lastBarTime = currentBarTime; } }

В обработчике OnTick используем статическую переменную типа datetime "lastBarTime", инициализированную нулем, для отслеживания времени открытия предыдущего бара, а также получаем время текущего бара с помощью iTime для инструмента, периода и нулевого бара. Если текущее время больше, чем "lastBarTime", что указывает на новый бар, мы вызываем "UpdateGraphOnCanvas" для обновления графика цены, "UpdateStatsOnCanvas", если "EnableStatsPanel" имеет значение true для статистики, перерисовываем график и обновляем "lastBarTime" до текущего значения. Наконец, во избежание загромождения необходимо удалять отрисованные объекты, когда они не нужны.

void OnDeinit ( const int reason) { canvasHeader.Destroy(); if (graphCreated) canvasGraph.Destroy(); if (statsCreated) canvasStats.Destroy(); ChartRedraw (); }

В обработчике OnDeinit уничтожаем холст заголовка с помощью "canvasHeader.Destroy", затем условно уничтожаем холст графика, если "graphCreated" имеет значение true, с помощью "canvasGraph.Destroy", и холст статистики, если "statsCreated" имеет значение true, с помощью "canvasStats.Destroy". Наконец, перерисовываем график, чтобы убедиться, что все остатки удалены с дисплея. После компиляции получаем следующий результат.

Как видно из визуализации, мы корректно настроили панель холста, все компоненты холста отображаются корректно и являются интерактивными. Тем самым, поставленные цели достигнуты. Теперь остаётся проверить работоспособность системы, что и рассматривается в следующем разделе.





Тестирование на истории

Мы провели тестирование, а ниже представлена скомпилированная визуализация в едином формате растрового изображения Graphics Interchange Format (GIF).





Заключение

В заключение отметим, что мы разработали панель цен на основе холста в MQL5, используя класс CCanvas для создания перетаскиваемых и изменяемых по размеру панелей для отображения графиков цен в реальном времени с графическим представлением линий, закрашенными областями и эффектами тумана, а также дополнительную панель статистики для показателей счета, таких как баланс/эквити и OHLC текущего бара, с поддержкой фоновых изображений, градиентов, переключения тем оформления и эффективной обработкой событий, обеспечивающей интерактивность. Система включает в себя бикубическое масштабирование для плавного изменения размера, альфа-смешивание для накладок и обновление по новым барам, обеспечивая настраиваемый инструмент для визуального мониторинга без использования встроенных объектов. В следующей части мы расширим функциональность панели, добавив текстовый экран на основе холста для чтения и прокрутки, способный интегрировать несколько текстовых тем с динамической полосой прокрутки, как те, что используются в новых модернизированных терминалах MetaQuotes. Следите за обновлениями!