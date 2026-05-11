Разработка инструментария для анализа Price Action (Часть 40): ДНК-профиль рынка

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Введение

В биологии дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) – это молекула, которая кодирует генетический план, уникальный для каждого организма. ДНК определяет биологическую идентичность и передается из поколения в поколение. Однажды я наблюдал случай, когда мужчина отрицал отцовство, пока тест ДНК, проведенный после рождения ребенка, не доказал, что он действительно отец. Можно спросить, как это связано с анализом динамики цены: связь здесь в идее устойчивого, узнаваемого отпечатка.

В ходе исследования я обнаружил, что каждая валютная пара имеет собственный характерный профиль динамики цены. Некоторые пары могут вести себя похоже под воздействием общих факторов (например, EURUSD и GBPUSD), тогда как другие заметно отличаются. Чтобы выявлять эти паттерны, я создал автоматизированную систему, которая сканирует каждый инструмент и формирует Market DNA – компактный отпечаток на основе волатильности, фрактальной структуры, ритмов сессий и поведения откатов. Инструмент Market DNA Passport количественно описывает эти характеристики, позволяя сравнивать инструменты, обнаруживать структурные сдвиги (мутации) и выбирать или адаптировать стратегии к преобладающим рыночным режимам.

Мутация - это существенное изменение рыночного отпечатка, который формирует советник; она фиксируется, когда косинусное или нормализованное L2-расстояние между предыдущими и текущими DNAMetrics превышает заданные пороги, и обычно означает смену режима рынка (например, изменились ATR, всплески, доминирующая сессия или поведение откатов). Рассматривайте это как раннее предупреждение: проверьте, какие метрики изменились, ужесточите правила исполнения или временно приостановите торговлю (меньший размер позиции, более широкие ATR-стопы, более высокий порог сигнала), а затем подтвердите новый профиль несколькими перерасчетами или торговлей на демо-счете, прежде чем возвращаться к реальным сделкам.

void ShowMutationDetails( const DNAMetrics &prev_in, const DNAMetrics &cur_in, int topN= 3 ) { DNAMetrics prev = prev_in; DNAMetrics cur = cur_in; string names[] = { "wick_body_ratio_avg" , "pct_close_near_high" , "pct_close_near_low" , "pct_doji" , "atr_norm" , "pct_spikes" , "vol_clustering" , "swing_cycle_bars_avg" , "fractal_density" , "breakout_follow_through" , "retr_38_freq" , "retr_50_freq" , "retr_62_freq" , "asia_range_share" , "london_range_share" , "ny_range_share" , "smoothness_index" }; double va[], vb[]; DNAVector(cur, va); DNAVector(prev, vb); int n = ArraySize (va); if (n != ArraySize (names)) { Print ( "[ShowMutationDetails] vector/name-size mismatch" ); return ; } double diffs[]; int idxs[]; ArrayResize (diffs, n); ArrayResize (idxs, n); for ( int i= 0 ; i<n; ++i) { diffs[i] = va[i] - vb[i]; idxs[i] = i; } for ( int i= 0 ; i<n- 1 ; ++i) { int best = i; for ( int j=i+ 1 ; j<n; ++j) if ( MathAbs (diffs[j]) > MathAbs (diffs[best])) best = j; double td = diffs[i]; diffs[i] = diffs[best]; diffs[best] = td; int ti = idxs[i]; idxs[i] = idxs[best]; idxs[best] = ti; } int show = MathMin (topN, n); string out = "" ; for ( int k= 0 ; k<show; ++k) { int id = idxs[k]; double d = diffs[k]; double prevVal = vb[id]; double pct = ( MathAbs (prevVal) < 1 e- 12 ? 0.0 : (d / MathAbs (prevVal) * 100.0 )); string sign = (d >= 0.0 ? "+" : "-" ); string line = StringFormat ( "%d) %s %s%.4f (%.1f%%)" , k+ 1 , names[id], sign, MathAbs (d), MathAbs (pct)); out += line + "\

" ; PrintFormat ( "[MarketDNA][Mutation] %s" , line); } int w = 360 ; int h = 18 * (show + 1 ); CreateOrSetRect( "mut_detail_bg" , InpCorner, InpX + 380 , InpY + 340 , w, h, BgColor()); CreateOrSetLabel( "mut_detail_lbl" , InpCorner, InpX + 388 , InpY + 344 , SafeText(out, 800 ), 9 , MakeColor( 200 , 120 , 40 )); }

В следующих разделах я опишу используемые метрики, реализацию на MQL5 и практические примеры, показывающие, как этот паспорт помогает проводить надежный анализ.





Концептуальные метрики

Market DNA Passport сводит сотни баров необработанных ценовых данных к стабильным, объяснимым метрикам – всплескам, фрактальным свингам, частоте откатов, волатильности, нормализованной по ATR, долям диапазона по сессиям, плавности и т.д. Это позволяет трейдерам, работающим с данными ценового движения (Price Action), видеть структурное поведение рынка, а не только текущее положение цены, и принимать более быстрые и последовательные решения.

Почему эти метрики важны для трейдеров, работающих с Price Action:

Важность Пояснение Объективное определение рыночного режима Вместо того чтобы гадать, находится ли рынок в тренде или в диапазоне, советник количественно оценивает плавность, плотность фракталов и продолжение после пробоя, чтобы вы могли менять тактику на основе данных (следование за трендом или возврат к среднему).

Более точный выбор направления для входа

Такие метрики, как продолжение после пробоя и закрытие у максимума/минимума, дают дополнительное подтверждение для сигналов (продолжение пробоя против свечей ложного пробоя или разворота).

Размер позиции и фильтрация с учетом риска

Нормализованные по ATR показатели и частота всплесков помогают выбирать размер стопов и понимать, когда лучше не входить в рынок (высокий ATR или частые всплески = более широкие стопы или меньше сделок).

Проверка паттернов и матожидание

Гистограммы откатов показывают, насколько глубокими обычно бывают коррекции после импульсов на данном символе и таймфрейме; это важно для постановки реалистичных целей и оценки того, дает ли "откат до 50%" вероятное преимущество.

Эффективность отбора сделок

Советник сводит большой объем предторговой подготовки к компактному паспорту, который читается с одного взгляда, позволяя быстро просматривать символы и таймфреймы и выбирать только те, которые соответствуют вашему преимуществу в Price Action.

Объяснимость

Для каждого сигнала в лог записываются числовые основания (например, "высокое продолжение после пробоя + мало всплесков + плавный рынок"), чтобы вы могли проверить, почему вошли в сделку, и постепенно улучшать набор правил.



Метрики анализа свечей и волатильности

1. Структура свечей и закрытие

wick_body_ratio_avg – среднее отношение суммарной длины теней к размеру тела свечи.

Высокое значение → длинные тени → признаки разворота (пин-бар, падающая звезда).

→ длинные тени → признаки разворота (пин-бар, падающая звезда). Низкое значение → чистые трендовые свечи → устойчивое давление покупателей или продавцов.

→ чистые трендовые свечи → устойчивое давление покупателей или продавцов. Введен минимальный порог размера тела, чтобы избежать искажений.

pct_close_near_high – процент свечей, закрывшихся в верхних 20% диапазона.

Высокое значение → сильный спрос, бычий перевес.

→ сильный спрос, бычий перевес. На неликвидном рынке это может давать ложные сигналы.

pct_close_near_low – процент свечей, закрывшихся в нижних 20% диапазона.

Высокое значение → доминирующее давление продавцов, медвежий перевес.

→ доминирующее давление продавцов, медвежий перевес. Сессии с особыми паттернами могут искажать результат.

pct_doji – доля свечей-доджи (тело < ~10% диапазона).

Высокое значение → неопределенность рынка.

→ неопределенность рынка. Серия доджи может предшествовать сильным пробоям.

nearHigh_count / nearLow_count – количество свечей, закрывшихся близко к максимуму или минимуму.

Используется для оценки сдвига баланса спроса и предложения.

doji_count – абсолютное количество свечей-доджи.

Помогает увидеть фазы ожидания перед движением.

2. Волатильность и моментум

atr_mean – среднее значение ATR (абсолютная волатильность в единицах цены).

Используется для стопов и целей.

atr_pips – ATR, переведенный в пипсы.

Удобно для сопоставления разных инструментов.

atr_norm – ATR, нормализованный по цене (ATR / Close).

Дает относительную меру волатильности.

Особенно чувствителен для инструментов с низкой ценой.

pct_spikes – доля свечей, у которых диапазон превышает ATR, умноженный на заданный коэффициент.

Высокое значение → частые импульсы и шум.

spikes_count – абсолютное количество импульсных свечей.

bigTotal_count – общее количество больших свечей (> ATR).

bigThenBig_count – количество случаев, когда за большой свечой следует еще одна большая свеча.

Высокое значение → кластеры волатильности, склонность к трендовому движению.

vol_clustering – доля больших свечей, за которыми следует еще одна большая свеча.

Мера устойчивости повышенной волатильности.

3. Фракталы и циклы

swing_cycle_bars_avg – среднее количество баров между сменой фрактальных экстремумов.

Длина цикла колебаний.

В боковике это значение может заметно снижаться.

fractal_density – плотность фракталов (процент свечей с разворотами).

Высокое значение → рынок неровный, боковой.

Низкое значение → трендовый рынок.

sw_count – общее количество фрактальных точек.

breakout_follow_through – доля фрактальных уровней, подтвержденных продолжением после пробоя (на ≥ ATR).

Высокое значение → пробои надежны.

Низкое значение → много ложных сигналов.

4. Коррекции и откаты

retr_38_freq – частота откатов примерно на 38%.

Типичны неглубокие коррекции.

retr_50_freq – частота откатов на 50% (44–56%).

Классический уровень коррекции.

retr_62_freq – частота глубоких коррекций (~62%).

Часто указывает на изменение волатильности или режима рынка.

retr_gt70_freq – частота откатов >70%.

Высокое значение → слабые импульсы, возврат в диапазон.

avg_max_retr – средняя максимальная глубина отката после импульсов.

Помогает задавать реалистичные стопы и цели.

retr_count – количество импульсов, по которым считались откаты (важно для надежности).

5. Активность сессий

asia_range_share / london_range_share / ny_range_share – доля общего диапазона, пришедшаяся на соответствующую сессию.

Показывает, какая сессия вносит наибольший вклад в движение.

asia_range / london_range / ny_range – абсолютный диапазон от максимума до минимума в рамках сессии.

Характеризует волатильность в определенное время суток.

6. Сводные индексы и служебные параметры

smoothness_index (0-1) – индекс плавности.

Высокое значение → трендовый рынок, меньше шума.

Низкое значение → боковой, неровный рынок.

atr_cache_used – служебный флаг использования кэшированных данных ATR.

sample_bars – объем выборки (количество баров).

Большие выборки → более стабильные, но менее чувствительные к изменениям.





Реализация на MQL5



На MQL5 движок Market DNA реализован как компактная система. Она считывает исторические бары выбранного символа и таймфрейма, вычисляет отпечаток структуры цены (свечи, ATR, фрактальные свинги, откаты и доли диапазона по сессиям), отображает на графике "ДНК-паспорт", при необходимости сравнивает второй символ, записывает метрики и сигналы в CSV и выдает простые рекомендации BUY/SELL на основе набора правил и предупреждения о мутациях, когда отпечаток заметно меняется. В этом одном предложении и заключена цель: дальше код сосредоточен на создании воспроизводимых, объяснимых метрик, которые можно проверять вручную или использовать в дальнейшем анализе.

Чтобы вам было легче ориентироваться в реализации, в этом разделе описаны условия сборки и работы, рекомендованы разумные стартовые входные параметры, а также выделены ключевые вспомогательные функции и обработчики жизненного цикла, которые встретятся в файле, например OnInit, OnTimer, Recalculate, BuildDNA и DrawPassport. Освоив эти базовые вещи с самого начала, вы сможете легче пройти последующее пятишаговое руководство и не потеряться в деталях.

Перед началом убедитесь, что ваша среда соответствует нескольким базовым требованиям. Вам нужен MetaTrader 5 с возможностью компилировать и запускать советники (в коде используются #property strict и Trade/Trade.mqh). Советник записывает данные в общую папку файлов терминала, поэтому убедитесь, что операции ввода-вывода с файлами разрешены. Наконец, выберите символ и таймфрейм, для которых доступно не менее ~300 исторических баров; для устойчивой статистики рекомендуется 1 200 баров. Если истории недостаточно, советник предупредит об этом, а результаты будут шумными.

#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com/ru/users/lynnchris" #property version "1.0" #property strict #include < Trade/Trade.mqh >

Если вы хотите как можно быстрее опробовать систему, скопируйте файл Market DNA Passport.mq5 в папку MQL5/Experts, скомпилируйте его в MetaEditor, прикрепите скомпилированный советник к графику, задайте InpTF и InpBars (по умолчанию PERIOD_H1 и 1200), а при необходимости включите InpLogCSV, чтобы сохранять метрики. Советник работает по таймеру и пересчитывается на каждом новом закрытом баре; после короткого запуска проверьте папку Files\Common – там должны появиться файлы MarketDNA_log.csv и MarketDNA_signals.csv, чтобы просмотреть записанные результаты.

Базовый набор рекомендуемых входных параметров: InpTF = PERIOD_H1, InpBars = 1200, InpATRPeriod = 14, InpSpikeATRMult = 2.0, InpDojiBodyPct = 0.10, InpFractalDepth = 5, InpRetrWindowBars = 50 и InpFT_ATR_Mult = 0.5. Для приемлемой отзывчивости и умеренной нагрузки на процессор установите InpRecalcSeconds = 10 и InpCacheATR = true. Рассматривайте их как отправные точки для настройки под конкретный символ и торговый горизонт.

input ENUM_TIMEFRAMES InpTF = PERIOD_H1 ; input int InpBars = 1200 ; input int InpATRPeriod = 14 ; input double InpSpikeATRMult = 2.0 ; input double InpDojiBodyPct = 0.10 ; input int InpFractalDepth = 5 ; input int InpRetrLookbackSwings = 80 ; input int InpRetrWindowBars = 50 ; input double InpFT_ATR_Mult = 0.5 ; input string InpCompareSymbol = "" ; input int InpRecalcSeconds = 10 ; input int InpCorner = 0 ; input int InpX = 12 ; input int InpY = 24 ; input bool InpDarkTheme = true ; input int InpMetricPalette = 1 ; input bool InpAlertsOnMutation = true ; input double InpMutationThresh = 0.12 ; input double InpMutationL2Thresh = 0.05 ; input bool InpLogCSV = false ; input string InpCSVFileName = "MarketDNA_log.csv" ; input bool InpCacheATR = true ; input bool InpSelfTest = false ; input int InpAsiaStart = 0 ; input int InpAsiaEnd = 7 ; input int InpLondonStart = 8 ; input int InpLondonEnd = 15 ; input int InpNYStart = 16 ; input int InpNYEnd = 23 ; input bool InpDebugRetr = false ;

Практические замечания по именованию, безопасности и производительности: советник добавляет префикс MDNA_<symbol>_<TF>_ к объектам на графике, чтобы избежать конфликтов; CSV-файлы лежат в папке FILE_COMMON с фиксированными именами. Для безопасности и производительности советник поддерживает минимальный интервал таймера (≥5 с) и избегает тяжелых пересчетов, если последний закрытый бар не изменился. Если вы запускаете много экземпляров или используете большое окно истории (например, >5k баров), увеличьте интервал таймера или уменьшите InpBars, чтобы ограничить нагрузку на процессор и память. Также обратите внимание: несколько экземпляров советника, записывающих один и тот же CSV, могут вызвать состояния гонки; для надежного логирования с нескольких графиков лучше использовать уникальные имена файлов для каждого символа и таймфрейма.

После этой вводной переходим к реализации: сбору и предварительной обработке данных, метрикам анатомии свечей и волатильности, структурному анализу свингов, откатов и пробоев, сравнению снимков и генерации сигналов, а затем к интерфейсу, сохранению данных и управлению жизненным циклом. Каждый раздел напрямую соответствует функциям и логическим блокам в файле .mq5, поэтому вы сможете прослеживать код, локально воспроизводить результаты и адаптировать движок под свои исследовательские или торговые задачи.

Сбор данных и предварительная обработка

Сначала через LoadRates(sym, tf, bars) мы загружаем историю цен функцией CopyRates, причем берем запас по барам, чтобы для расчетов с окном просмотра (ATR и окна откатов) хватало контекста. Мы вычисляем True Range для каждого бара через BarTR(), а затем ATR на основе простой SMA для каждого индекса через CalcATR(r, period, idx). Если включен InpCacheATR и сохраненные параметры совпадают, мы повторно используем глобальный кэш g_atrs[], чтобы не пересчитывать ATR заново (см. проверку кэша внутри BuildDNA). Мы проверяем и нормализуем входные данные и промежуточные значения с помощью таких вспомогательных функций, как SafeDiv, Clamp и LTrim, переводим ATR в пипсы и нормализованные единицы (atr_pips, atr_norm) и контролируем минимальное число баров – если N < 300, функция присваивает D.valid значение false и прекращает обработку. Основные результаты этого этапа – массив MqlRates r[] и массив ATR, который используется дальше.

bool LoadRates( string sym, ENUM_TIMEFRAMES tf, int bars, MqlRates &rates[]) { ArraySetAsSeries (rates, true ); int need = MathMax ( 300 , bars + 200 ); int got = CopyRates (sym, tf, 0 , need, rates); if (got <= 0 ) return false ; return (got >= bars); } double BarTR( MqlRates &r[], int i) { if (i >= ArraySize (r)- 1 ) return 0.0 ; double prevC = r[i+ 1 ].close; double tr1 = r[i].high - r[i].low; double tr2 = MathAbs (r[i].high - prevC); double tr3 = MathAbs (r[i].low - prevC); return MathMax (tr1, MathMax (tr2, tr3)); } double CalcATR( MqlRates &r[], int period, int idx) { double tr_sum = 0.0 ; int count = 0 ; for ( int i = idx; i < idx + period && i < ArraySize (r)- 1 ; ++i) { tr_sum += BarTR(r, i); ++count; } return (count > 0 ? tr_sum / count : 0.0 ); }

Анатомия свечи и метрики волатильности

Далее мы перебираем очищенный ряд, чтобы вычислить характеристики свечей и показатели волатильности. Цикл внутри BuildDNA вычисляет среднее отношение тени к телу (wick_body_ratio_avg), доли закрытий вблизи максимума и минимума (pct_close_near_high, pct_close_near_low), определяет долю свечей доджи (pct_doji) по параметру InpDojiBodyPct и отмечает всплески ATR, когда TR > InpSpikeATRMult * atr_i. Мы также выявляем "большие" бары по ATR и последовательности "большой-затем-большой", чтобы оценить vol_clustering. Все накопители по каждому бару агрегируются в ограниченные метрики и исходные счетчики (например, nearHigh_count, spikes_count, bigThenBig_count), которыми заполняется структура DNAMetrics. Эти поля намеренно ограничиваются и нормализуются, чтобы служить надежной основой для сравнения сходства и эвристик сигналов.

int nearHigh= 0 , nearLow= 0 , doji= 0 , spikes= 0 ; double wickBodyAccum = 0.0 ; int bigTotal= 0 , bigThenBig= 0 ; for ( int i = 0 ; i < N; ++i) { double high = r[i].high, low = r[i].low, open = r[i].open, close = r[i].close; double range = high - low; if (range <= 0.0 ) continue ; double body = MathAbs (close - open); if (body < 1 e- 9 ) body = 1 e- 9 ; double upper = (close >= open ? high - close : high - open); double lower = (close >= open ? open - low : close - low); double minBody = MathMax (body, range * 0.02 ); double wickRatio = (upper + lower) / minBody; wickRatio = MathMin ( MathMax (wickRatio, 0.0 ), 50.0 ); wickBodyAccum += wickRatio; double pos = (close - low) / range; if (pos >= 0.80 ) ++nearHigh; else if (pos <= 0.20 ) ++nearLow; if (body <= InpDojiBodyPct * range) ++doji; double tr = BarTR(r, i); double atr_i = atrs[i]; if (atr_i > 0 && tr > InpSpikeATRMult * atr_i) ++spikes; bool big = (atr_i > 0 && tr > 1.0 * atr_i); if (big) { ++bigTotal; if (i > 0 ) { double trPrev = BarTR(r, i- 1 ); double atrPrev = atrs[i- 1 ]; if (atrPrev > 0 && trPrev > 1.0 * atrPrev) ++bigThenBig; } } } D.wick_body_ratio_avg = (N > 0 ? wickBodyAccum / N : 0.0 ); D.pct_close_near_high = SafeDiv(nearHigh, N); D.pct_close_near_low = SafeDiv(nearLow, N); D.pct_doji = SafeDiv(doji, N); D.pct_spikes = SafeDiv(spikes, N); D.vol_clustering = (bigTotal > 0 ? SafeDiv(bigThenBig, bigTotal) : 0.0 ); D.nearHigh_count = nearHigh; D.spikes_count = spikes; D.bigThenBig_count = bigThenBig;

Структурный анализ: свинги, откаты и продолжение пробоя

Мы находим фрактальные точки с помощью вызова функции BuildSwings(r, InpFractalDepth, sw[]), которая ищет локальные максимумы и минимумы в окрестности заданной глубины. Затем мы вычисляем статистику цикла свинга (среднее число баров на импульс swing_cycle_bars_avg и fractal_density). Для анализа откатов мы вызываем ComputeRetracementHistogram(r, sw, swN, ...). Для каждого импульса в противоположном направлении функция просматривает следующие InpRetrWindowBars баров и фиксирует максимальную долю отката относительно импульса; затем эти максимумы распределяются по диапазонам 38%/50%/62%/>70% и усредняются (avg_max_retr), что дает retr_38_freq, retr_50_freq, retr_62_freq и retr_gt70_freq.

Отдельно ComputeBreakoutFollowThrough просматривает события свинга и проверяет, достигает ли пробой за пределы экстремума свинга цели, масштабированной по ATR (InpFT_ATR_Mult * atr); на выходе breakout_follow_through представляет собой долю событий с продолжением. Вместе эти структурные метрики количественно описывают ритм тренда, типичную глубину откатов и надежность пробоев.

struct Swing { int index; double price; bool isHigh; }; int BuildSwings( MqlRates &r[], int depth, Swing &sw[]) { ArrayResize (sw, 0 ); int N = ArraySize (r); for ( int i = depth; i < N - depth; ++i) { bool highP = true , lowP = true ; double h = r[i].high, l = r[i].low; for ( int k = 1 ; k <= depth; ++k) { if (r[i-k].high >= h || r[i+k].high >= h) highP = false ; if (r[i-k].low <= l || r[i+k].low <= l) lowP = false ; if (!highP && !lowP) break ; } if (highP) { int n = ArraySize (sw); ArrayResize (sw, n+ 1 ); sw[n].index = i; sw[n].price = h; sw[n].isHigh = true ; } if (lowP) { int n = ArraySize (sw); ArrayResize (sw, n+ 1 ); sw[n].index = i; sw[n].price = l; sw[n].isHigh = false ; } } for ( int a= 0 ;a< ArraySize (sw);++a) for ( int b=a+ 1 ;b< ArraySize (sw);++b) if (sw[a].index > sw[b].index) { Swing t = sw[a]; sw[a] = sw[b]; sw[b] = t; } return ArraySize (sw); } void ComputeRetracementHistogram( MqlRates &r[], Swing &sw[], int swN, double &f38, double &f50, double &f62, double &f70, double &avgRetr, int &counted_out) { int counted= 0 , c38= 0 , c50= 0 , c62= 0 , c70= 0 ; double sumMaxRetr = 0.0 ; for ( int i= 0 ; i < swN- 1 && counted < InpRetrLookbackSwings; ++i) { Swing a = sw[i], b = sw[i+ 1 ]; if (a.isHigh == b.isHigh) continue ; Swing older = (a.index > b.index ? a : b); Swing newer = (a.index > b.index ? b : a); double impulse = MathAbs (older.price - newer.price); int start = newer.index - 1 ; int end = MathMax ( 0 , newer.index - InpRetrWindowBars); double maxRetr = 0.0 ; if (impulse > 0 && start >= 0 && start >= end) { if (older.isHigh && !newer.isHigh) { for ( int k = start; k >= end; --k) { double retr = SafeDiv(r[k].high - newer.price, impulse); if (retr > maxRetr) maxRetr = retr; } } else if (!older.isHigh && newer.isHigh) { for ( int k = start; k >= end; --k) { double retr = SafeDiv(newer.price - r[k].low, impulse); if (retr > maxRetr) maxRetr = retr; } } } counted++; if (impulse > 0 ) { sumMaxRetr += maxRetr; if (maxRetr < 0.44 ) ++c38; else if (maxRetr < 0.56 ) ++c50; else if (maxRetr < 0.70 ) ++c62; else ++c70; } } if (counted > 0 ) { f38 = double (c38) / counted; f50 = double (c50) / counted; f62 = double (c62) / counted; f70 = double (c70) / counted; avgRetr = sumMaxRetr / counted; } else { f38 = f50 = f62 = f70 = avgRetr = 0.0 ; } counted_out = counted; } double ComputeBreakoutFollowThrough( MqlRates &r[], Swing &sw[], int swN, int atrPeriod, double ftAtrMult) { if (swN < 2 ) return 0.0 ; int events = 0 , success = 0 ; for ( int i= 0 ; i < swN- 1 && events < 80 ; ++i) { int s_index = sw[i].index; double s_price = sw[i].price; bool s_isHigh = sw[i].isHigh; int start = s_index - 1 ; if (start < 0 ) continue ; double atr = CalcATR(r, atrPeriod, s_index); double target = ftAtrMult * atr; if (target <= 0 ) continue ; bool broke = false , followed = false ; for ( int k = start; k >= 0 ; --k) { if (s_isHigh) { if (r[k].high > s_price) { broke = true ; if ((r[k].high - s_price) >= target) { followed = true ; break ; } } } else { if (r[k].low < s_price) { broke = true ; if ((s_price - r[k].low) >= target) { followed = true ; break ; } } } } if (broke) { ++events; if (followed) ++success; } } return (events > 0 ? double (success) / events : 0.0 ); }

Сравнение снимков, обнаружение мутаций и генерация сигналов

Как только у нас появляется новый экземпляр DNAMetrics, мы преобразуем выбранные поля в фиксированный 17-мерный вектор с помощью DNAVector(D, vec[]). Мы сравниваем текущую и предыдущую версии с помощью CosineDistance(A,B) и NormalizedL2Distance(A,B). Если любое из расстояний превышает InpMutationThresh или InpMutationL2Thresh, система отмечает мутацию на панели и, если опция включена, вызывает Alert(); кроме того, код окрашивает баннер по степени серьезности.

Параллельно с обнаружением мутаций GenerateSignal(constDNAMetrics &D) формирует оценки для BUY и SELL на основе продолжения пробоя, индекса плавности, частоты всплесков, близости к минимуму и максимуму и диапазонов откатов; затем функция применяет штраф на основе ATR, ограничивает оценки и выдает BUY/SELL только тогда, когда оценка достигает InpSignalThreshold и превышает противоположную на InpSignalGap. MaybeNotify вводит таймаут для уведомлений (15 минут); сигналы и полные диагностические строки с причинами записываются в MarketDNA_signals.csv для офлайн-анализа.

void DNAVector(DNAMetrics &D, double &vec[]) { int n = 17 ; ArrayResize (vec, n); vec[ 0 ] = D.wick_body_ratio_avg; vec[ 1 ] = D.pct_close_near_high; vec[ 2 ] = D.pct_close_near_low; vec[ 3 ] = D.pct_doji; vec[ 4 ] = D.atr_norm; vec[ 5 ] = D.pct_spikes; vec[ 6 ] = D.vol_clustering; vec[ 7 ] = D.swing_cycle_bars_avg; vec[ 8 ] = D.fractal_density; vec[ 9 ] = D.breakout_follow_through; vec[ 10 ] = D.retr_38_freq; vec[ 11 ] = D.retr_50_freq; vec[ 12 ] = D.retr_62_freq; vec[ 13 ] = D.asia_range_share; vec[ 14 ] = D.london_range_share; vec[ 15 ] = D.ny_range_share; vec[ 16 ] = D.smoothness_index; } double CosineDistance(DNAMetrics &A, DNAMetrics &B) { double va[], vb[]; DNAVector(A, va); DNAVector(B, vb); double dot= 0 , na= 0 , nb= 0 ; for ( int i= 0 ;i< ArraySize (va);++i) { dot += va[i]*vb[i]; na += va[i]*va[i]; nb += vb[i]*vb[i]; } double denom = MathSqrt (na)* MathSqrt (nb); if (denom <= 0 ) return 1.0 ; double cos = dot / denom; return 1.0 - MathMax (- 1.0 , MathMin ( 1.0 , cos )); } double NormalizedL2Distance(DNAMetrics &A, DNAMetrics &B) { double va[], vb[]; DNAVector(A, va); DNAVector(B, vb); double num= 0.0 , denom= 0.0 ; for ( int i= 0 ;i< ArraySize (va);++i) { double d = va[i] - vb[i]; num += d*d; denom += va[i]*va[i]; } double l2 = MathSqrt (num); double scale = MathSqrt (denom) + 1 e- 9 ; return l2 / scale; } Signal GenerateSignal( const DNAMetrics &D) { Signal s; s.type = SIGNAL_NONE; s.score = 0.0 ; s.reason = "" ; double cFT = Clamp(D.breakout_follow_through, 0.0 , 1.0 ); double cSmooth = Clamp(D.smoothness_index, 0.0 , 1.0 ); double cNotSpikes = 1.0 - Clamp(D.pct_spikes, 0.0 , 1.0 ); double cRetr38 = Clamp(D.retr_38_freq, 0.0 , 1.0 ); double cRetrGT70 = Clamp(D.retr_gt70_freq, 0.0 , 1.0 ); double wFT = 0.50 , wSmooth = 0.25 , wNotSpikes = 0.15 , wRetr38 = 0.10 ; double wSellNearLow = 0.30 , wSellSpikes = 0.25 , wSellSmoothInv = 0.25 , wSellRetrGT70 = 0.20 ; double buyScore = wFT*cFT + wSmooth*cSmooth + wNotSpikes*cNotSpikes + wRetr38*cRetr38; double sellScore = wSellNearLow*Clamp(D.pct_close_near_low, 0 , 1 ) + wSellSpikes*Clamp(D.pct_spikes, 0 , 1 ) + wSellSmoothInv*( 1.0 - cSmooth) + wSellRetrGT70*cRetrGT70; double atrPenalty = Clamp(D.atr_norm * 10.0 , 0.0 , 0.5 ); double buyScorePen = Clamp(buyScore * ( 1.0 - atrPenalty), 0.0 , 1.0 ); double sellScorePen = Clamp(sellScore * ( 1.0 - atrPenalty * 0.5 ), 0.0 , 1.0 ); double minThreshold = InpSignalThreshold; double minGap = InpSignalGap; s.reason = StringFormat ( "buy_raw=%.3f sell_raw=%.3f buy=%.3f sell=%.3f" , buyScore, sellScore, buyScorePen, sellScorePen); if (buyScorePen - sellScorePen >= minGap && buyScorePen >= minThreshold) { s.type = SIGNAL_BUY; s.score = buyScorePen; } else if (sellScorePen - buyScorePen >= minGap && sellScorePen >= minThreshold) { s.type = SIGNAL_SELL; s.score = sellScorePen; } else { s.type = SIGNAL_NONE; s.score = MathMax (buyScorePen, sellScorePen); } return s; } void MaybeNotify( const Signal &s, string sym) { if (s.type == SIGNAL_NONE) return ; if ( TimeCurrent () - gLastSignalTime < 60 * 15 ) return ; string text = StringFormat ( "MarketDNA %s %s signal score=%.2f reason=%s" , sym, SignalTypeToString(s.type), s.score, s.reason); SendNotification (text); Alert (text); gLastSignalTime = TimeCurrent (); }

Отображение, сохранение и управление жизненным циклом

Наконец, мы выводим результаты с помощью объектов на графике. DrawPassport(title, D, x, y) собирает прямоугольную панель (ObjectCreate с OBJ_RECTANGLE_LABEL) и набор подписанных строк (OBJ_LABEL), которые показывают все метрики, предупреждения и временные метки; DrawComparison рисует компактный заголовок сходства, когда задан символ для сравнения. Мы сохраняем результаты через WriteCSV(D, sym) и WriteSignalCSV(s, sym) в файлы в каталоге FILE_COMMON (если файл создается впервые, его заголовок записывается автоматически).

В жизненном цикле советника OnInit задает EventSetTimer(сек) (при этом sec >= 5), OnTimer вызывает Recalculate(), а Recalculate() пропускает тяжелые пересчеты, если время последнего закрытого бара не изменилось (проверка через CopyRates(..., 0, 1)). OnDeinit останавливает таймер, а ClearObjects() удаляет UI-объекты с заданным префиксом. Необязательные режимы InpSelfTest и InpDebugRetr позволяют проверить логику свингов и откатов и вывести отладочную информацию.

void CreateOrSetLabel( string name, int corner, int x, int y, string text, int fontsize= 11 , color clr=( color )(- 1 )) { string obj = Pref()+name; color useclr = (clr == ( color )(- 1 ) ? TextColor() : clr); if ( ObjectFind ( 0 ,obj) == - 1 ) { ObjectCreate ( 0 ,obj, OBJ_LABEL , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,obj, OBJPROP_CORNER ,corner); ObjectSetInteger ( 0 ,obj, OBJPROP_XDISTANCE ,x); ObjectSetInteger ( 0 ,obj, OBJPROP_YDISTANCE ,y); ObjectSetInteger ( 0 ,obj, OBJPROP_FONTSIZE ,fontsize); ObjectSetInteger ( 0 ,obj, OBJPROP_COLOR ,useclr); ObjectSetString ( 0 ,obj, OBJPROP_FONT , "Arial" ); } ObjectSetString ( 0 ,obj, OBJPROP_TEXT ,text); } void DrawPassport( string title, DNAMetrics &D, int x, int y) { CreateOrSetRect(title+ "_bg" , InpCorner, x, y, 360 , 460 , BgColor()); CreateOrSetLabel(title+ "_hdr" , InpCorner, x+ 10 , y+ 8 , title, 12 , Accent()); CreateOrSetLabel(title+ "_ATR" , InpCorner, x+ 10 , y+ 32 , StringFormat ( "ATR: %.1f pips (%.3f%%)" , D.atr_pips, D.atr_norm* 100.0 ), 10 , TextColor()); CreateOrSetLabel(title+ "_WB" , InpCorner, x+ 10 , y+ 50 , StringFormat ( "Wick/Body avg: %.2f" , D.wick_body_ratio_avg), 10 , TextColor()); } void WriteCSV(DNAMetrics &D, string sym) { if (!InpLogCSV) return ; string fname = InpCSVFileName; int handle = FileOpen (fname, FILE_READ | FILE_WRITE | FILE_CSV | FILE_COMMON | FILE_ANSI ); if (handle == INVALID_HANDLE ) { PrintFormat ( "Unable to open CSV '%s'" , fname); return ; } if ( FileSize (handle) == 0 ) FileWrite (handle, "timestamp" , "symbol" , "tf" , "sample_bars" , "wick_body_avg" , "pct_close_high" , "pct_close_low" , "pct_doji" , "atr_mean" , "atr_pips" ); FileSeek (handle, 0 , SEEK_END ); FileWrite (handle, TimeToString ( TimeCurrent (), TIME_DATE | TIME_SECONDS ), sym, TFToString(InpTF), D.sample_bars, D.wick_body_ratio_avg, D.pct_close_near_high, D.pct_close_near_low, D.pct_doji, D.atr_mean, D.atr_pips); FileClose (handle); } int OnInit () { EventSetTimer ( MathMax ( 5 , InpRecalcSeconds)); CreateOrSetLabel( "status" , InpCorner, InpX, InpY + 380 , "Idle: waiting first calculation..." , 10 , TextColor()); if (InpSelfTest) SelfTest(); Recalculate(); return INIT_SUCCEEDED ; } void OnTimer () { Recalculate(); } void OnDeinit ( const int reason) { EventKillTimer (); ClearObjects(); }





Результаты

Когда мы прикрепили советник к графику EURUSD H1, он сразу построил панель Market-DNA и вычислил метрики инструмента по выбранной выборке. Панель сводит профили волатильности, всплесков и откатов, вклад сессий и другие структурные сигналы; на основе этих нормализованных метрик советник вычислил отдельные оценки для BUY и SELL и выдал сигнал BUY, потому что оценка BUY превысила оценку SELL на заданный разрыв и прошла порог. Отметка времени на панели, оценка и диагностическая строка объясняют, почему перевес был на стороне покупателей (высокая доля пробоев с продолжением, низкая частота всплесков, умеренная плавность), поэтому схема не просто показывает отдельную торговую рекомендацию, а документирует сам процесс принятия решения.

Из выборки в 1 200 баров мы получили 171 свинг и 80 откатов (около 44,2% свингов дали измеримый откат). Лондонская сессия занимает наибольшую долю диапазона, поэтому если вы хотите торговать резкими движениями, сосредоточьтесь на лондонских часах. В среднем цикл свинга составляет 9,62 бара, что показывает, насколько регулярно возникают свинги. Самое главное – доля пробоев с продолжением чрезвычайно высока (≈98%).





Аналогичная диаграмма показана для GBPUSD – паре, которая коррелирует с EURUSD. Market-DNA показывает более высокую вариативность по сравнению с EURUSD: зафиксирован 161 свинг и 80 откатов, а средний цикл свинга составляет 11,28 бара. Доля пробоев с продолжением высока (≈94%), а на лондонскую сессию приходится наибольшая доля диапазона (≈46%).





Заключение

Теперь, когда мы прошли весь путь – от идеи и реализации до тестирования с обнадеживающими результатами, – можно заключить, что этот инструмент действительно улавливает уникальный "профиль" каждой пары на основе движения цен. Вы можете экспериментировать с входными параметрами, проводить тестирование на исторических данных или демо-тестирование, чтобы подобрать значения под свою стратегию. Однако помните, что этот советник в первую очередь предназначен для обучения – он прежде всего показывает индивидуальность каждой пары через исторические данные Price Action. Его не следует использовать для реальной торговли на деньги – лучше рассматривать его как вспомогательный инструмент в дополнение к вашим действующим стратегиям.

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