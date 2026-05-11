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Разработка инструментария для анализа Price Action (Часть 40): ДНК-профиль рынка

Разработка инструментария для анализа Price Action (Часть 40): ДНК-профиль рынка

MetaTrader 5Примеры |
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Christian Benjamin
Christian Benjamin

Содержание



Введение

В биологии дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) – это молекула, которая кодирует генетический план, уникальный для каждого организма. ДНК определяет биологическую идентичность и передается из поколения в поколение. Однажды я наблюдал случай, когда мужчина отрицал отцовство, пока тест ДНК, проведенный после рождения ребенка, не доказал, что он действительно отец. Можно спросить, как это связано с анализом динамики цены: связь здесь в идее устойчивого, узнаваемого отпечатка.

В ходе исследования я обнаружил, что каждая валютная пара имеет собственный характерный профиль динамики цены. Некоторые пары могут вести себя похоже под воздействием общих факторов (например, EURUSD и GBPUSD), тогда как другие заметно отличаются. Чтобы выявлять эти паттерны, я создал автоматизированную систему, которая сканирует каждый инструмент и формирует Market DNA – компактный отпечаток на основе волатильности, фрактальной структуры, ритмов сессий и поведения откатов. Инструмент Market DNA Passport количественно описывает эти характеристики, позволяя сравнивать инструменты, обнаруживать структурные сдвиги (мутации) и выбирать или адаптировать стратегии к преобладающим рыночным режимам.

Мутация - это существенное изменение рыночного отпечатка, который формирует советник; она фиксируется, когда косинусное или нормализованное L2-расстояние между предыдущими и текущими DNAMetrics превышает заданные пороги, и обычно означает смену режима рынка (например, изменились ATR, всплески, доминирующая сессия или поведение откатов). Рассматривайте это как раннее предупреждение: проверьте, какие метрики изменились, ужесточите правила исполнения или временно приостановите торговлю (меньший размер позиции, более широкие ATR-стопы, более высокий порог сигнала), а затем подтвердите новый профиль несколькими перерасчетами или торговлей на демо-счете, прежде чем возвращаться к реальным сделкам.

// Show top N metric changes when a mutation is detected.
// Call: ShowMutationDetails(gDNA_prev, gDNA, 3);
void ShowMutationDetails(const DNAMetrics &prev_in, const DNAMetrics &cur_in, int topN=3)
{
   // make local copies because DNAVector expects a non-const reference
   DNAMetrics prev = prev_in;
   DNAMetrics cur  = cur_in;

   // metric names must follow the order in DNAVector()
   string names[] = {
     "wick_body_ratio_avg",
     "pct_close_near_high",
     "pct_close_near_low",
     "pct_doji",
     "atr_norm",
     "pct_spikes",
     "vol_clustering",
     "swing_cycle_bars_avg",
     "fractal_density",
     "breakout_follow_through",
     "retr_38_freq",
     "retr_50_freq",
     "retr_62_freq",
     "asia_range_share",
     "london_range_share",
     "ny_range_share",
     "smoothness_index"
   };

   double va[], vb[];
   DNAVector(cur, va);
   DNAVector(prev, vb);

   int n = ArraySize(va);
   if(n != ArraySize(names))
   {
      Print("[ShowMutationDetails] vector/name-size mismatch");
      return;
   }

   // diffs and indices
   double diffs[]; int idxs[];
   ArrayResize(diffs, n);
   ArrayResize(idxs, n);
   for(int i=0; i<n; ++i) { diffs[i] = va[i] - vb[i]; idxs[i] = i; }

   // simple selection sort by absolute diff (descending)
   for(int i=0; i<n-1; ++i)
   {
      int best = i;
      for(int j=i+1; j<n; ++j)
         if(MathAbs(diffs[j]) > MathAbs(diffs[best])) best = j;

      // swap diffs
      double td = diffs[i]; diffs[i] = diffs[best]; diffs[best] = td;
      int ti = idxs[i]; idxs[i] = idxs[best]; idxs[best] = ti;
   }

   int show = MathMin(topN, n);
   string out = "";
   for(int k=0; k<show; ++k)
   {
      int id = idxs[k];
      double d = diffs[k];
      double prevVal = vb[id];
      double pct = (MathAbs(prevVal) < 1e-12 ? 0.0 : (d / MathAbs(prevVal) * 100.0));
      string sign = (d >= 0.0 ? "+" : "-");
      string line = StringFormat("%d) %s %s%.4f (%.1f%%)", k+1, names[id], sign, MathAbs(d), MathAbs(pct));
      out += line + "\\n";
      PrintFormat("[MarketDNA][Mutation] %s", line);
   }

   // show on-panel (adjust offsets/sizes if needed)
   int w = 360;
   int h = 18 * (show + 1);
   CreateOrSetRect("mut_detail_bg", InpCorner, InpX + 380, InpY + 340, w, h, BgColor());
   CreateOrSetLabel("mut_detail_lbl", InpCorner, InpX + 388, InpY + 344, SafeText(out, 800), 9, MakeColor(200,120,40));
}

В следующих разделах я опишу используемые метрики, реализацию на MQL5 и практические примеры, показывающие, как этот паспорт помогает проводить надежный анализ.



Концептуальные метрики

Market DNA Passport сводит сотни баров необработанных ценовых данных к стабильным, объяснимым метрикам – всплескам, фрактальным свингам, частоте откатов, волатильности, нормализованной по ATR, долям диапазона по сессиям, плавности и т.д. Это позволяет трейдерам, работающим с данными ценового движения (Price Action), видеть структурное поведение рынка, а не только текущее положение цены, и принимать более быстрые и последовательные решения.

Почему эти метрики важны для трейдеров, работающих с Price Action:

Важность Пояснение
Объективное определение рыночного режима Вместо того чтобы гадать, находится ли рынок в тренде или в диапазоне, советник количественно оценивает плавность, плотность фракталов и продолжение после пробоя, чтобы вы могли менять тактику на основе данных (следование за трендом или возврат к среднему).
Более точный выбор направления для входа
 Такие метрики, как продолжение после пробоя и закрытие у максимума/минимума, дают дополнительное подтверждение для сигналов (продолжение пробоя против свечей ложного пробоя или разворота).
Размер позиции и фильтрация с учетом риска
 Нормализованные по ATR показатели и частота всплесков помогают выбирать размер стопов и понимать, когда лучше не входить в рынок (высокий ATR или частые всплески = более широкие стопы или меньше сделок).
Проверка паттернов и матожидание
 Гистограммы откатов показывают, насколько глубокими обычно бывают коррекции после импульсов на данном символе и таймфрейме; это важно для постановки реалистичных целей и оценки того, дает ли "откат до 50%" вероятное преимущество.
Эффективность отбора сделок
 Советник сводит большой объем предторговой подготовки к компактному паспорту, который читается с одного взгляда, позволяя быстро просматривать символы и таймфреймы и выбирать только те, которые соответствуют вашему преимуществу в Price Action.
Объяснимость
 Для каждого сигнала в лог записываются числовые основания (например, "высокое продолжение после пробоя + мало всплесков + плавный рынок"), чтобы вы могли проверить, почему вошли в сделку, и постепенно улучшать набор правил.

Метрики анализа свечей и волатильности

1. Структура свечей и закрытие

wick_body_ratio_avg  – среднее отношение суммарной длины теней к размеру тела свечи.

  • Высокое значение  → длинные тени → признаки разворота (пин-бар, падающая звезда).
  • Низкое значение → чистые трендовые свечи → устойчивое давление покупателей или продавцов.
  • Введен минимальный порог размера тела, чтобы избежать искажений.

pct_close_near_high  – процент свечей, закрывшихся в верхних 20% диапазона.

  • Высокое значение → сильный спрос, бычий перевес.
  • На неликвидном рынке это может давать ложные сигналы.

pct_close_near_low  – процент свечей, закрывшихся в нижних 20% диапазона.

  • Высокое значение → доминирующее давление продавцов, медвежий перевес.
  • Сессии с особыми паттернами могут искажать результат.

pct_doji  – доля свечей-доджи (тело < ~10% диапазона).

  • Высокое значение → неопределенность рынка.
  • Серия доджи может предшествовать сильным пробоям.

nearHigh_count / nearLow_count  – количество свечей, закрывшихся близко к максимуму или минимуму.

  • Используется для оценки сдвига баланса спроса и предложения.

doji_count  – абсолютное количество свечей-доджи.

  • Помогает увидеть фазы ожидания перед движением.

2. Волатильность и моментум

atr_mean  – среднее значение ATR (абсолютная волатильность в единицах цены).

  • Используется для стопов и целей.

atr_pips  – ATR, переведенный в пипсы.

  • Удобно для сопоставления разных инструментов.

atr_norm  – ATR, нормализованный по цене (ATR / Close).

  • Дает относительную меру волатильности.
  • Особенно чувствителен для инструментов с низкой ценой.

pct_spikes  – доля свечей, у которых диапазон превышает ATR, умноженный на заданный коэффициент.

  • Высокое значение → частые импульсы и шум.

spikes_count  – абсолютное количество импульсных свечей.

bigTotal_count  – общее количество больших свечей (> ATR).

bigThenBig_count  – количество случаев, когда за большой свечой следует еще одна большая свеча.

  • Высокое значение → кластеры волатильности, склонность к трендовому движению.

vol_clustering  – доля больших свечей, за которыми следует еще одна большая свеча.

  • Мера устойчивости повышенной волатильности.

3. Фракталы и циклы

swing_cycle_bars_avg  – среднее количество баров между сменой фрактальных экстремумов.

  • Длина цикла колебаний.
  • В боковике это значение может заметно снижаться.

fractal_density  – плотность фракталов (процент свечей с разворотами).

  • Высокое значение → рынок неровный, боковой.
  • Низкое значение → трендовый рынок.

sw_count  – общее количество фрактальных точек.

breakout_follow_through  – доля фрактальных уровней, подтвержденных продолжением после пробоя (на ≥ ATR).

  • Высокое значение → пробои надежны.
  • Низкое значение → много ложных сигналов.

4. Коррекции и откаты

retr_38_freq  – частота откатов примерно на 38%.

  • Типичны неглубокие коррекции.

retr_50_freq  – частота откатов на 50% (44–56%).

  • Классический уровень коррекции.

retr_62_freq  – частота глубоких коррекций (~62%).

  • Часто указывает на изменение волатильности или режима рынка.

retr_gt70_freq  – частота откатов >70%.

  • Высокое значение → слабые импульсы, возврат в диапазон.

avg_max_retr  – средняя максимальная глубина отката после импульсов.

  • Помогает задавать реалистичные стопы и цели.

retr_count  – количество импульсов, по которым считались откаты (важно для надежности).

5. Активность сессий

asia_range_share / london_range_share / ny_range_share  – доля общего диапазона, пришедшаяся на соответствующую сессию.

  • Показывает, какая сессия вносит наибольший вклад в движение.

asia_range / london_range / ny_range  – абсолютный диапазон от максимума до минимума в рамках сессии.

  • Характеризует волатильность в определенное время суток.

6. Сводные индексы и служебные параметры

smoothness_index (0-1) – индекс плавности.

  • Высокое значение → трендовый рынок, меньше шума.
  • Низкое значение → боковой, неровный рынок.

atr_cache_used  – служебный флаг использования кэшированных данных ATR.

sample_bars  – объем выборки (количество баров).

  • Большие выборки → более стабильные, но менее чувствительные к изменениям.


    Реализация на MQL5

    На MQL5 движок Market DNA реализован как компактная система. Она считывает исторические бары выбранного символа и таймфрейма, вычисляет отпечаток структуры цены (свечи, ATR, фрактальные свинги, откаты и доли диапазона по сессиям), отображает на графике "ДНК-паспорт", при необходимости сравнивает второй символ, записывает метрики и сигналы в CSV и выдает простые рекомендации BUY/SELL на основе набора правил и предупреждения о мутациях, когда отпечаток заметно меняется. В этом одном предложении и заключена цель: дальше код сосредоточен на создании воспроизводимых, объяснимых метрик, которые можно проверять вручную или использовать в дальнейшем анализе.

    Чтобы вам было легче ориентироваться в реализации, в этом разделе описаны условия сборки и работы, рекомендованы разумные стартовые входные параметры, а также выделены ключевые вспомогательные функции и обработчики жизненного цикла, которые встретятся в файле, например OnInit, OnTimer, Recalculate, BuildDNA и DrawPassport. Освоив эти базовые вещи с самого начала, вы сможете легче пройти последующее пятишаговое руководство и не потеряться в деталях.

    Перед началом убедитесь, что ваша среда соответствует нескольким базовым требованиям. Вам нужен MetaTrader 5 с возможностью компилировать и запускать советники (в коде используются #property strict и Trade/Trade.mqh). Советник записывает данные в общую папку файлов терминала, поэтому убедитесь, что операции ввода-вывода с файлами разрешены. Наконец, выберите символ и таймфрейм, для которых доступно не менее ~300 исторических баров; для устойчивой статистики рекомендуется 1 200 баров. Если истории недостаточно, советник предупредит об этом, а результаты будут шумными.

    #property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com/ru/users/lynnchris"
#property version   "1.0"
#property strict

#include <Trade/Trade.mqh>

    Если вы хотите как можно быстрее опробовать систему, скопируйте файл Market DNA Passport.mq5 в папку MQL5/Experts, скомпилируйте его в MetaEditor, прикрепите скомпилированный советник к графику, задайте InpTF и InpBars (по умолчанию PERIOD_H1 и 1200), а при необходимости включите InpLogCSV, чтобы сохранять метрики. Советник работает по таймеру и пересчитывается на каждом новом закрытом баре; после короткого запуска проверьте папку Files\Common – там должны появиться файлы MarketDNA_log.csv и MarketDNA_signals.csv, чтобы просмотреть записанные результаты.

    Базовый набор рекомендуемых входных параметров: InpTF = PERIOD_H1, InpBars = 1200, InpATRPeriod = 14, InpSpikeATRMult = 2.0, InpDojiBodyPct = 0.10, InpFractalDepth = 5, InpRetrWindowBars = 50 и InpFT_ATR_Mult = 0.5. Для приемлемой отзывчивости и умеренной нагрузки на процессор установите InpRecalcSeconds = 10 и InpCacheATR = true. Рассматривайте их как отправные точки для настройки под конкретный символ и торговый горизонт.

    //============================== INPUTS ==============================//
input ENUM_TIMEFRAMES InpTF              = PERIOD_H1;    // Analysis timeframe
input int              InpBars           = 1200;         // Bars to analyze (>= 300 recommended)
input int              InpATRPeriod      = 14;           // ATR period
input double           InpSpikeATRMult   = 2.0;          // Spike threshold in ATR multiples
input double           InpDojiBodyPct    = 0.10;         // Doji body <= % of candle range
input int              InpFractalDepth   = 5;            // Fractal depth (ZigZag-like swings)
input int              InpRetrLookbackSwings = 80;       // Max impulses to evaluate retracements
input int              InpRetrWindowBars = 50;           // How many bars forward to scan for retracement
input double           InpFT_ATR_Mult    = 0.5;          // Breakout follow-through threshold (in ATR multiples)
input string           InpCompareSymbol  = "";           // Optional second symbol to compare
input int              InpRecalcSeconds  = 10;           // Recalc cadence (seconds)
input int              InpCorner         = 0;            // Panel corner (0-3)
input int              InpX              = 12;           // Panel X offset
input int              InpY              = 24;           // Panel Y offset
input bool             InpDarkTheme      = true;         // Dark panel theme
input int              InpMetricPalette  = 1;            // Metric color palette (0=Warm Brown,1=DarkGray,2=NearBlack,3=Lilac,4=RichBrown,5=HighContrast)
input bool             InpAlertsOnMutation = true;       // Alert on DNA shifts
input double           InpMutationThresh = 0.12;         // Cosine distance to flag change
input double           InpMutationL2Thresh = 0.05;       // Normalized L2 change to flag mutation
input bool             InpLogCSV         = false;        // Append results to CSV in common Files folder
input string           InpCSVFileName    = "MarketDNA_log.csv"; // CSV filename (FILE_COMMON)
input bool             InpCacheATR       = true;         // Cache ATR array between runs
input bool             InpSelfTest       = false;        // Run small synthetic self-test at init
input int              InpAsiaStart      = 0;            // Session hour boundaries (server hours)
input int              InpAsiaEnd        = 7;
input int              InpLondonStart    = 8;
input int              InpLondonEnd      = 15;
input int              InpNYStart        = 16;
input int              InpNYEnd          = 23;
input bool             InpDebugRetr      = false;        // Print retracement debug lines to Experts

    Практические замечания по именованию, безопасности и производительности: советник добавляет префикс MDNA_<symbol>_<TF>_ к объектам на графике, чтобы избежать конфликтов; CSV-файлы лежат в папке FILE_COMMON с фиксированными именами. Для безопасности и производительности советник поддерживает минимальный интервал таймера (≥5 с) и избегает тяжелых пересчетов, если последний закрытый бар не изменился. Если вы запускаете много экземпляров или используете большое окно истории (например, >5k баров), увеличьте интервал таймера или уменьшите InpBars, чтобы ограничить нагрузку на процессор и память. Также обратите внимание: несколько экземпляров советника, записывающих один и тот же CSV, могут вызвать состояния гонки; для надежного логирования с нескольких графиков лучше использовать уникальные имена файлов для каждого символа и таймфрейма.

    После этой вводной переходим к реализации: сбору и предварительной обработке данных, метрикам анатомии свечей и волатильности, структурному анализу свингов, откатов и пробоев, сравнению снимков и генерации сигналов, а затем к интерфейсу, сохранению данных и управлению жизненным циклом. Каждый раздел напрямую соответствует функциям и логическим блокам в файле .mq5, поэтому вы сможете прослеживать код, локально воспроизводить результаты и адаптировать движок под свои исследовательские или торговые задачи.

    Сбор данных и предварительная обработка

    Сначала через LoadRates(sym, tf, bars) мы загружаем историю цен функцией CopyRates, причем берем запас по барам, чтобы для расчетов с окном просмотра (ATR и окна откатов) хватало контекста. Мы вычисляем True Range для каждого бара через BarTR(), а затем ATR на основе простой SMA для каждого индекса через CalcATR(r, period, idx). Если включен InpCacheATR и сохраненные параметры совпадают, мы повторно используем глобальный кэш g_atrs[], чтобы не пересчитывать ATR заново (см. проверку кэша внутри BuildDNA). Мы проверяем и нормализуем входные данные и промежуточные значения с помощью таких вспомогательных функций, как SafeDiv, Clamp и LTrim, переводим ATR в пипсы и нормализованные единицы (atr_pips, atr_norm) и контролируем минимальное число баров – если N < 300, функция присваивает D.valid значение false и прекращает обработку. Основные результаты этого этапа – массив MqlRates r[] и массив ATR, который используется дальше.

    // Load rates with safety margin
bool LoadRates(string sym, ENUM_TIMEFRAMES tf, int bars, MqlRates &rates[])
{
   ArraySetAsSeries(rates, true);
   int need = MathMax(300, bars + 200); // safety margin for forward scans
   int got  = CopyRates(sym, tf, 0, need, rates);
   if(got <= 0) return false;
   return (got >= bars);
}

// True Range (series layout: 0 newest)
double BarTR(MqlRates &r[], int i)
{
   if(i >= ArraySize(r)-1) return 0.0;
   double prevC = r[i+1].close;
   double tr1 = r[i].high - r[i].low;
   double tr2 = MathAbs(r[i].high - prevC);
   double tr3 = MathAbs(r[i].low  - prevC);
   return MathMax(tr1, MathMax(tr2, tr3));
}

// Simple SMA ATR computed over 'period' TRs starting at idx
double CalcATR(MqlRates &r[], int period, int idx)
{
   double tr_sum = 0.0;
   int count = 0;
   for(int i = idx; i < idx + period && i < ArraySize(r)-1; ++i)
   {
      tr_sum += BarTR(r, i);
      ++count;
   }
   return (count > 0 ? tr_sum / count : 0.0);
}

    Анатомия свечи и метрики волатильности

    Далее мы перебираем очищенный ряд, чтобы вычислить характеристики свечей и показатели волатильности. Цикл внутри BuildDNA вычисляет среднее отношение тени к телу (wick_body_ratio_avg), доли закрытий вблизи максимума и минимума (pct_close_near_high, pct_close_near_low), определяет долю свечей доджи (pct_doji) по параметру InpDojiBodyPct и отмечает всплески ATR, когда TR > InpSpikeATRMult * atr_i. Мы также выявляем "большие" бары по ATR и последовательности "большой-затем-большой", чтобы оценить vol_clustering. Все накопители по каждому бару агрегируются в ограниченные метрики и исходные счетчики (например, nearHigh_count, spikes_count, bigThenBig_count), которыми заполняется структура DNAMetrics. Эти поля намеренно ограничиваются и нормализуются, чтобы служить надежной основой для сравнения сходства и эвристик сигналов.

    // Example loop computing candle descriptors (place inside BuildDNA after rates & atrs ready)
int nearHigh=0, nearLow=0, doji=0, spikes=0;
double wickBodyAccum = 0.0;
int bigTotal=0, bigThenBig=0;

for(int i = 0; i < N; ++i)
{
   double high = r[i].high, low = r[i].low, open = r[i].open, close = r[i].close;
   double range = high - low;
   if(range <= 0.0) continue;

   double body = MathAbs(close - open);
   if(body < 1e-9) body = 1e-9;
   double upper = (close >= open ? high - close : high - open);
   double lower = (close >= open ? open - low : close - low);

   double minBody = MathMax(body, range * 0.02); // floor to avoid tiny-body noise
   double wickRatio = (upper + lower) / minBody;
   wickRatio = MathMin(MathMax(wickRatio, 0.0), 50.0);
   wickBodyAccum += wickRatio;

   double pos = (close - low) / range;
   if(pos >= 0.80) ++nearHigh;
   else if(pos <= 0.20) ++nearLow;

   if(body <= InpDojiBodyPct * range) ++doji;

   double tr = BarTR(r, i);
   double atr_i = atrs[i];
   if(atr_i > 0 && tr > InpSpikeATRMult * atr_i) ++spikes;

   bool big = (atr_i > 0 && tr > 1.0 * atr_i);
   if(big)
   {
      ++bigTotal;
      if(i > 0)
      {
         double trPrev = BarTR(r, i-1);
         double atrPrev = atrs[i-1];
         if(atrPrev > 0 && trPrev > 1.0 * atrPrev) ++bigThenBig;
      }
   }
}

// Aggregate into DNAMetrics fields (example assignments)
D.wick_body_ratio_avg = (N > 0 ? wickBodyAccum / N : 0.0);
D.pct_close_near_high = SafeDiv(nearHigh, N);
D.pct_close_near_low  = SafeDiv(nearLow, N);
D.pct_doji            = SafeDiv(doji, N);
D.pct_spikes          = SafeDiv(spikes, N);
D.vol_clustering      = (bigTotal > 0 ? SafeDiv(bigThenBig, bigTotal) : 0.0);
D.nearHigh_count = nearHigh; D.spikes_count = spikes; D.bigThenBig_count = bigThenBig;

    Структурный анализ: свинги, откаты и продолжение пробоя

    Мы находим фрактальные точки с помощью вызова функции BuildSwings(r, InpFractalDepth, sw[]), которая ищет локальные максимумы и минимумы в окрестности заданной глубины. Затем мы вычисляем статистику цикла свинга (среднее число баров на импульс swing_cycle_bars_avg и fractal_density). Для анализа откатов мы вызываем ComputeRetracementHistogram(r, sw, swN, ...). Для каждого импульса в противоположном направлении функция просматривает следующие InpRetrWindowBars баров и фиксирует максимальную долю отката относительно импульса; затем эти максимумы распределяются по диапазонам 38%/50%/62%/>70% и усредняются (avg_max_retr), что дает retr_38_freq, retr_50_freq, retr_62_freq и retr_gt70_freq.

    Отдельно ComputeBreakoutFollowThrough просматривает события свинга и проверяет, достигает ли пробой за пределы экстремума свинга цели, масштабированной по ATR (InpFT_ATR_Mult * atr); на выходе breakout_follow_through представляет собой долю событий с продолжением. Вместе эти структурные метрики количественно описывают ритм тренда, типичную глубину откатов и надежность пробоев.

    // Fractal swing builder (returns newest-first series layout)
struct Swing { int index; double price; bool isHigh; };

int BuildSwings(MqlRates &r[], int depth, Swing &sw[])
{
   ArrayResize(sw, 0);
   int N = ArraySize(r);
   for(int i = depth; i < N - depth; ++i)
   {
      bool highP = true, lowP = true;
      double h = r[i].high, l = r[i].low;
      for(int k = 1; k <= depth; ++k)
      {
         if(r[i-k].high >= h || r[i+k].high >= h) highP = false;
         if(r[i-k].low <= l || r[i+k].low <= l) lowP = false;
         if(!highP && !lowP) break;
      }
      if(highP) { int n = ArraySize(sw); ArrayResize(sw, n+1); sw[n].index = i; sw[n].price = h; sw[n].isHigh = true; }
      if(lowP)  { int n = ArraySize(sw); ArrayResize(sw, n+1); sw[n].index = i; sw[n].price = l; sw[n].isHigh = false; }
   }
   // sort by index ascending (newest first in series layout)
   for(int a=0;a<ArraySize(sw);++a)
      for(int b=a+1;b<ArraySize(sw);++b)
         if(sw[a].index > sw[b].index) { Swing t = sw[a]; sw[a] = sw[b]; sw[b] = t; }
   return ArraySize(sw);
}

// Retracement histogram (core loop)
void ComputeRetracementHistogram(MqlRates &r[], Swing &sw[], int swN,
                                 double &f38, double &f50, double &f62, double &f70,
                                 double &avgRetr, int &counted_out)
{
   int counted=0, c38=0, c50=0, c62=0, c70=0;
   double sumMaxRetr = 0.0;

   for(int i=0; i < swN-1 && counted < InpRetrLookbackSwings; ++i)
   {
      Swing a = sw[i], b = sw[i+1];
      if(a.isHigh == b.isHigh) continue;

      Swing older = (a.index > b.index ? a : b);
      Swing newer = (a.index > b.index ? b : a);
      double impulse = MathAbs(older.price - newer.price);
      int start = newer.index - 1;
      int end   = MathMax(0, newer.index - InpRetrWindowBars);
      double maxRetr = 0.0;

      if(impulse > 0 && start >= 0 && start >= end)
      {
         if(older.isHigh && !newer.isHigh)
         {
            for(int k = start; k >= end; --k)
            {
               double retr = SafeDiv(r[k].high - newer.price, impulse);
               if(retr > maxRetr) maxRetr = retr;
            }
         }
         else if(!older.isHigh && newer.isHigh)
         {
            for(int k = start; k >= end; --k)
            {
               double retr = SafeDiv(newer.price - r[k].low, impulse);
               if(retr > maxRetr) maxRetr = retr;
            }
         }
      }

      counted++;
      if(impulse > 0)
      {
         sumMaxRetr += maxRetr;
         if(maxRetr < 0.44) ++c38;
         else if(maxRetr < 0.56) ++c50;
         else if(maxRetr < 0.70) ++c62;
         else ++c70;
      }
   }

   if(counted > 0)
   {
      f38 = double(c38) / counted;
      f50 = double(c50) / counted;
      f62 = double(c62) / counted;
      f70 = double(c70) / counted;
      avgRetr = sumMaxRetr / counted;
   }
   else { f38 = f50 = f62 = f70 = avgRetr = 0.0; }
   counted_out = counted;
}

// Breakout follow-through check
double ComputeBreakoutFollowThrough(MqlRates &r[], Swing &sw[], int swN, int atrPeriod, double ftAtrMult)
{
   if(swN < 2) return 0.0;
   int events = 0, success = 0;
   for(int i=0; i < swN-1 && events < 80; ++i)
   {
      int s_index = sw[i].index;
      double s_price = sw[i].price;
      bool s_isHigh = sw[i].isHigh;
      int start = s_index - 1;
      if(start < 0) continue;
      double atr = CalcATR(r, atrPeriod, s_index);
      double target = ftAtrMult * atr;
      if(target <= 0) continue;

      bool broke = false, followed = false;
      for(int k = start; k >= 0; --k)
      {
         if(s_isHigh)
         {
            if(r[k].high > s_price) { broke = true; if((r[k].high - s_price) >= target) { followed = true; break; } }
         }
         else
         {
            if(r[k].low < s_price) { broke = true; if((s_price - r[k].low) >= target) { followed = true; break; } }
         }
      }
      if(broke) { ++events; if(followed) ++success; }
   }
   return (events > 0 ? double(success) / events : 0.0);
}

    Сравнение снимков, обнаружение мутаций и генерация сигналов

    Как только у нас появляется новый экземпляр DNAMetrics, мы преобразуем выбранные поля в фиксированный 17-мерный вектор с помощью DNAVector(D, vec[]). Мы сравниваем текущую и предыдущую версии с помощью CosineDistance(A,B) и NormalizedL2Distance(A,B). Если любое из расстояний превышает InpMutationThresh или InpMutationL2Thresh, система отмечает мутацию на панели и, если опция включена, вызывает Alert(); кроме того, код окрашивает баннер по степени серьезности.

    Параллельно с обнаружением мутаций GenerateSignal(constDNAMetrics &D) формирует оценки для BUY и SELL на основе продолжения пробоя, индекса плавности, частоты всплесков, близости к минимуму и максимуму и диапазонов откатов; затем функция применяет штраф на основе ATR, ограничивает оценки и выдает BUY/SELL только тогда, когда оценка достигает InpSignalThreshold и превышает противоположную на InpSignalGap. MaybeNotify вводит таймаут для уведомлений (15 минут); сигналы и полные диагностические строки с причинами записываются в MarketDNA_signals.csv для офлайн-анализа.

    // Build vector for comparison (17-dim)
void DNAVector(DNAMetrics &D, double &vec[])
{
   int n = 17;
   ArrayResize(vec, n);
   vec[0]  = D.wick_body_ratio_avg;
   vec[1]  = D.pct_close_near_high;
   vec[2]  = D.pct_close_near_low;
   vec[3]  = D.pct_doji;
   vec[4]  = D.atr_norm;
   vec[5]  = D.pct_spikes;
   vec[6]  = D.vol_clustering;
   vec[7]  = D.swing_cycle_bars_avg;
   vec[8]  = D.fractal_density;
   vec[9]  = D.breakout_follow_through;
   vec[10] = D.retr_38_freq;
   vec[11] = D.retr_50_freq;
   vec[12] = D.retr_62_freq;
   vec[13] = D.asia_range_share;
   vec[14] = D.london_range_share;
   vec[15] = D.ny_range_share;
   vec[16] = D.smoothness_index;
}

// Cosine distance and normalized L2
double CosineDistance(DNAMetrics &A, DNAMetrics &B)
{
   double va[], vb[];
   DNAVector(A, va); DNAVector(B, vb);
   double dot=0, na=0, nb=0;
   for(int i=0;i<ArraySize(va);++i) { dot += va[i]*vb[i]; na += va[i]*va[i]; nb += vb[i]*vb[i]; }
   double denom = MathSqrt(na)*MathSqrt(nb);
   if(denom <= 0) return 1.0;
   double cos = dot / denom;
   return 1.0 - MathMax(-1.0, MathMin(1.0, cos));
}

double NormalizedL2Distance(DNAMetrics &A, DNAMetrics &B)
{
   double va[], vb[];
   DNAVector(A, va); DNAVector(B, vb);
   double num=0.0, denom=0.0;
   for(int i=0;i<ArraySize(va);++i) { double d = va[i] - vb[i]; num += d*d; denom += va[i]*va[i]; }
   double l2 = MathSqrt(num);
   double scale = MathSqrt(denom) + 1e-9;
   return l2 / scale;
}

// Signal generation (rule-based)
Signal GenerateSignal(const DNAMetrics &D)
{
   Signal s; s.type = SIGNAL_NONE; s.score = 0.0; s.reason = "";

   double cFT = Clamp(D.breakout_follow_through, 0.0, 1.0);
   double cSmooth = Clamp(D.smoothness_index, 0.0, 1.0);
   double cNotSpikes = 1.0 - Clamp(D.pct_spikes, 0.0, 1.0);
   double cRetr38 = Clamp(D.retr_38_freq, 0.0, 1.0);
   double cRetrGT70 = Clamp(D.retr_gt70_freq, 0.0, 1.0);

   // weights
   double wFT = 0.50, wSmooth = 0.25, wNotSpikes = 0.15, wRetr38 = 0.10;
   double wSellNearLow = 0.30, wSellSpikes = 0.25, wSellSmoothInv = 0.25, wSellRetrGT70 = 0.20;

   double buyScore = wFT*cFT + wSmooth*cSmooth + wNotSpikes*cNotSpikes + wRetr38*cRetr38;
   double sellScore = wSellNearLow*Clamp(D.pct_close_near_low,0,1) + wSellSpikes*Clamp(D.pct_spikes,0,1)
                      + wSellSmoothInv*(1.0 - cSmooth) + wSellRetrGT70*cRetrGT70;

   double atrPenalty = Clamp(D.atr_norm * 10.0, 0.0, 0.5);
   double buyScorePen = Clamp(buyScore * (1.0 - atrPenalty), 0.0, 1.0);
   double sellScorePen = Clamp(sellScore * (1.0 - atrPenalty * 0.5), 0.0, 1.0);

   double minThreshold = InpSignalThreshold;
   double minGap = InpSignalGap;

   s.reason = StringFormat("buy_raw=%.3f sell_raw=%.3f buy=%.3f sell=%.3f", buyScore, sellScore, buyScorePen, sellScorePen);

   if(buyScorePen - sellScorePen >= minGap && buyScorePen >= minThreshold) { s.type = SIGNAL_BUY; s.score = buyScorePen; }
   else if(sellScorePen - buyScorePen >= minGap && sellScorePen >= minThreshold) { s.type = SIGNAL_SELL; s.score = sellScorePen; }
   else { s.type = SIGNAL_NONE; s.score = MathMax(buyScorePen, sellScorePen); }
   return s;
}

// Notification cooldown
void MaybeNotify(const Signal &s, string sym)
{
   if(s.type == SIGNAL_NONE) return;
   if(TimeCurrent() - gLastSignalTime < 60*15) return; // 15-minute cooldown
   string text = StringFormat("MarketDNA %s %s signal score=%.2f reason=%s", sym, SignalTypeToString(s.type), s.score, s.reason);
   SendNotification(text); Alert(text);
   gLastSignalTime = TimeCurrent();
}

    Отображение, сохранение и управление жизненным циклом

    Наконец, мы выводим результаты с помощью объектов на графике. DrawPassport(title, D, x, y) собирает прямоугольную панель (ObjectCreate с OBJ_RECTANGLE_LABEL) и набор подписанных строк (OBJ_LABEL), которые показывают все метрики, предупреждения и временные метки; DrawComparison рисует компактный заголовок сходства, когда задан символ для сравнения. Мы сохраняем результаты через WriteCSV(D, sym) и WriteSignalCSV(s, sym) в файлы в каталоге FILE_COMMON (если файл создается впервые, его заголовок записывается автоматически).

    В жизненном цикле советника OnInit задает EventSetTimer(сек) (при этом sec >= 5), OnTimer вызывает Recalculate(), а Recalculate() пропускает тяжелые пересчеты, если время последнего закрытого бара не изменилось (проверка через CopyRates(..., 0, 1)). OnDeinit останавливает таймер, а ClearObjects() удаляет UI-объекты с заданным префиксом. Необязательные режимы InpSelfTest и InpDebugRetr позволяют проверить логику свингов и откатов и вывести отладочную информацию.

    // Create or update label helper
void CreateOrSetLabel(string name, int corner, int x, int y, string text, int fontsize=11, color clr=(color)(-1))
{
   string obj = Pref()+name;
   color useclr = (clr == (color)(-1) ? TextColor() : clr);
   if(ObjectFind(0,obj) == -1)
   {
      ObjectCreate(0,obj,OBJ_LABEL,0,0,0);
      ObjectSetInteger(0,obj,OBJPROP_CORNER,corner);
      ObjectSetInteger(0,obj,OBJPROP_XDISTANCE,x);
      ObjectSetInteger(0,obj,OBJPROP_YDISTANCE,y);
      ObjectSetInteger(0,obj,OBJPROP_FONTSIZE,fontsize);
      ObjectSetInteger(0,obj,OBJPROP_COLOR,useclr);
      ObjectSetString(0,obj,OBJPROP_FONT,"Arial");
   }
   ObjectSetString(0,obj,OBJPROP_TEXT,text);
}

// Minimal DrawPassport example (truncated)
void DrawPassport(string title, DNAMetrics &D, int x, int y)
{
   CreateOrSetRect(title+"_bg", InpCorner, x, y, 360, 460, BgColor());
   CreateOrSetLabel(title+"_hdr", InpCorner, x+10, y+8, title, 12, Accent());
   CreateOrSetLabel(title+"_ATR", InpCorner, x+10, y+32, StringFormat("ATR: %.1f pips (%.3f%%)", D.atr_pips, D.atr_norm*100.0), 10, TextColor());
   CreateOrSetLabel(title+"_WB", InpCorner, x+10, y+50, StringFormat("Wick/Body avg: %.2f", D.wick_body_ratio_avg), 10, TextColor());
   // ... add more labels for other metrics
}

// CSV writing (append, creates header when empty)
void WriteCSV(DNAMetrics &D, string sym)
{
   if(!InpLogCSV) return;
   string fname = InpCSVFileName;
   int handle = FileOpen(fname, FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_CSV|FILE_COMMON|FILE_ANSI);
   if(handle == INVALID_HANDLE) { PrintFormat("Unable to open CSV '%s'", fname); return; }
   if(FileSize(handle) == 0)
      FileWrite(handle, "timestamp","symbol","tf","sample_bars","wick_body_avg","pct_close_high","pct_close_low","pct_doji","atr_mean","atr_pips");
   FileSeek(handle, 0, SEEK_END);
   FileWrite(handle, TimeToString(TimeCurrent(), TIME_DATE|TIME_SECONDS), sym, TFToString(InpTF), D.sample_bars, D.wick_body_ratio_avg, D.pct_close_near_high, D.pct_close_near_low, D.pct_doji, D.atr_mean, D.atr_pips);
   FileClose(handle);
}

// Lifecycle hooks (skeleton)
int OnInit()
{
   EventSetTimer(MathMax(5, InpRecalcSeconds)); // enforce minimal cadence
   CreateOrSetLabel("status", InpCorner, InpX, InpY + 380, "Idle: waiting first calculation...", 10, TextColor());
   if(InpSelfTest) SelfTest();
   Recalculate(); // initial build
   return INIT_SUCCEEDED;
}

void OnTimer()
{
   Recalculate(); // optimized to rebuild only on new closed bar
}

void OnDeinit(const int reason)
{
   EventKillTimer();
   ClearObjects(); // cleanup
}


    Результаты

    Когда мы прикрепили советник к графику EURUSD H1, он сразу построил панель Market-DNA и вычислил метрики инструмента по выбранной выборке. Панель сводит профили волатильности, всплесков и откатов, вклад сессий и другие структурные сигналы; на основе этих нормализованных метрик советник вычислил отдельные оценки для BUY и SELL и выдал сигнал BUY, потому что оценка BUY превысила оценку SELL на заданный разрыв и прошла порог. Отметка времени на панели, оценка и диагностическая строка объясняют, почему перевес был на стороне покупателей (высокая доля пробоев с продолжением, низкая частота всплесков, умеренная плавность), поэтому схема не просто показывает отдельную торговую рекомендацию, а документирует сам процесс принятия решения.

    Из выборки в 1 200 баров мы получили 171 свинг и 80 откатов (около 44,2% свингов дали измеримый откат). Лондонская сессия занимает наибольшую долю диапазона, поэтому если вы хотите торговать резкими движениями, сосредоточьтесь на лондонских часах. В среднем цикл свинга составляет 9,62 бара, что показывает, насколько регулярно возникают свинги. Самое главное – доля пробоев с продолжением чрезвычайно высока (≈98%).


    Аналогичная диаграмма показана для GBPUSD – паре, которая коррелирует с EURUSD. Market-DNA показывает более высокую вариативность по сравнению с EURUSD: зафиксирован 161 свинг и 80 откатов, а средний цикл свинга составляет 11,28 бара. Доля пробоев с продолжением высока (≈94%), а на лондонскую сессию приходится наибольшая доля диапазона (≈46%).


    Заключение

    Теперь, когда мы прошли весь путь – от идеи и реализации до тестирования с обнадеживающими результатами, – можно заключить, что этот инструмент действительно улавливает уникальный "профиль" каждой пары на основе движения цен. Вы можете экспериментировать с входными параметрами, проводить тестирование на исторических данных или демо-тестирование, чтобы подобрать значения под свою стратегию. Однако помните, что этот советник в первую очередь предназначен для обучения – он прежде всего показывает индивидуальность каждой пары через исторические данные Price Action. Его не следует использовать для реальной торговли на деньги – лучше рассматривать его как вспомогательный инструмент в дополнение к вашим действующим стратегиям.

    Читайте другие мои статьи здесь.

    Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
    Оригинальная статья: https://www.mql5.com/en/articles/19460

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    Данная статья написана пользователем сайта и отражает его личную точку зрения. Компания MetaQuotes Ltd не несет ответственности за достоверность представленной информации, а также за возможные последствия использования описанных решений, стратегий или рекомендаций.

    Christian Benjamin
    Christian Benjamin
    • Excellence and integrity define my approach to every project. The same standard is maintained regardless of compensation structure, guided by the conviction that God’s reward surpasses what man can offer. This principle shapes every tool I develop.

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    Последние комментарии | Перейти к обсуждению на форуме трейдеров (2)
    Mustafa Nail Sertoglu
    Mustafa Nail Sertoglu | 18 сент. 2025 в 07:35
    Снова прекрасная идея и работа от К. Бенджамина, спасибо и удачных дней вам и вашим близким.
    Christian Benjamin
    Christian Benjamin | 18 сент. 2025 в 08:45
    Mustafa Nail Sertoglu #:
    Снова отличная идея и работа от К. Бенджамина, спасибо и здоровых дней вам и вашим близким.
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