Автоматизация торговых стратегий в MQL5 (Часть 25): Советник для торговли по линиям тренда с аппроксимацией методом наименьших квадратов и динамической генерацией сигналов

Введение

В своей предыдущей статье (Часть 24) мы разработали систему торговли на пробое лондонской сессии на MetaQuotes Language 5 (MQL5), которая использовала диапазоны до открытия лондонской сессии, для размещения отложенных ордеров с управлением рисками и трейлинг-стопами, что позволяло эффективно торговать внутри сессии. В части 25 мы создадим торговую программу на основе линий тренда, которая использует аппроксимацию методом наименьших квадратов (least squares fit) для определения линий тренда поддержки и сопротивления, формируя автоматические сигналы на покупку и продажу, когда цены касаются этих линий, дополненные визуальными индикаторами, такими как стрелки, а также настраиваемыми торговыми параметрами. В статье рассмотрим следующие темы:

В итоге у вас будет мощная стратегия в MQL5 для торговли на основе трендов, готовая к настройке. Перейдём к реализации!





Разработка торговой модели на основе линий тренда

Торговля по линиям тренда - это стратегия, которая использует диагональные линии, проведенные на ценовых графиках, для соединения максимумов колебаний (сопротивление) или минимумов колебаний (поддержка), помогая трейдерам определить преобладающий тренд. Трейдеры покупают вблизи восходящих линий тренда (поддержки) в восходящем тренде или продают вблизи нисходящих линий тренда (сопротивления) в нисходящем тренде, ожидая отскока цены. Пробой линии тренда часто сигнализирует о потенциальном развороте или ослаблении тренда, побуждая трейдеров закрывать или разворачивать свои позиции. Здесь представлена иллюстрация нисходящей трендовой линии.

Теперь мы будем разрабатывать программу на основе линий тренда для автоматизации торговли путем определения линий тренда поддержки и сопротивления с помощью аппроксимации методом наименьших квадратов, что позволит получать точные сигналы на покупку и продажу, когда цена касается этих линий.

Если вам нужно знать, аппроксимация методом наименьших квадратов — это статистический метод, используемый для определения линии (или кривой), которая наилучшим образом соответствует набору точек данных путем минимизации суммы квадратов вертикальных отклонений (ошибок) между точками данных и аппроксимирующей линией. Это будет важно для нас, поскольку обеспечит наиболее точную линейную аппроксимацию взаимосвязи между точками разворота, что будет необходимо для прогнозирования, анализа трендов и моделирования данных в нашей дисциплине. Ознакомьтесь с приведенной ниже статистической логикой.

Мы планируем объединить математическое определение линии тренда с визуальной обратной связью и настраиваемыми торговыми параметрами, что позволит эффективно использовать отскоки цены от линии тренда на динамичных рынках. Мы намерены определять точки разворота, подгонять линии тренда с достаточным количеством касаний (минимум 3 касания), проверять их целостность и запускать сделки с управлением рисками, одновременно отображая линии тренда и точки касания на графике для наглядности. Взгляните на результат, к которому мы стремимся, а затем мы сможем приступить к реализации.





Реализация средствами MQL5

#property copyright "Copyright 2025, Allan Munene Mutiiria." #property link "https://t.me/Forex_Algo_Trader" #property description "Trendline Trader using mean Least Squares Fit" #property version "1.00" #property strict #include <Trade\Trade.mqh> CTrade obj_Trade; struct Swing { datetime time; double price; }; struct StartingPoint { datetime time; double price; bool is_support; }; struct TrendlineInfo { string name; datetime start_time; datetime end_time; double start_price; double end_price; double slope; bool is_support; int touch_count; datetime creation_time; int touch_indices[]; bool is_signaled; }; void DetectSwings(); void SortSwings(Swing &swings[], int count); double CalculateAngle( datetime time1, double price1, datetime time2, double price2); bool ValidateTrendline( bool isSupport, datetime start_time, datetime ref_time, double ref_price, double slope, double tolerance_pen); void FindAndDrawTrendlines( bool isSupport); void UpdateTrendlines(); void RemoveTrendlineFromStorage( int index); bool IsStartingPointUsed( datetime time, double price, bool is_support); void LeastSquaresFit( const datetime ×[], const double &prices[], int n, double &slope, double &intercept); input int LookbackBars = 200 ; input double TouchTolerance = 10.0 ; input int MinTouches = 3 ; input double PenetrationTolerance = 5.0 ; input int ExtensionBars = 100 ; input int MinBarSpacing = 10 ; input double inpLot = 0.01 ; input double inpSLPoints = 100.0 ; input double inpRRRatio = 1.1 ; input double MinAngle = 1.0 ; input double MaxAngle = 89.0 ; input bool DeleteExpiredObjects = false ; input bool EnableTradingSignals = true ; input bool DrawTouchArrows = true ; input bool DrawLabels = true ; input color SupportLineColor = clrGreen ; input color ResistanceLineColor = clrRed ; Swing swingLows[]; int numLows = 0 ; Swing swingHighs[]; int numHighs = 0 ; TrendlineInfo trendlines[]; int numTrendlines = 0 ; StartingPoint startingPoints[]; int numStartingPoints = 0 ;

Чтобы создать программу на MQL5, откройте MetaEditor , перейдите в Навигатор, найдите папку «Индикаторы» (Indicators), перейдите на вкладку "Создать" (New) и следуйте инструкциям по созданию файла. Как только это будет сделано, в среде программирования мы начнем с объявления некоторых входных параметров структур , что сделает программу более динамичной.

Начнём с настройки основных компонентов программы для автоматизации торговли на основе касаний линий тренда. Сначала подключим библиотеку "<Trade\Trade.mqh>" и создадим экземпляр объекта "CTrade" под названием "obj_Trade" для управления торговыми операциями, такими как исполнение ордеров на покупку и продажу. Затем перейдём к определению трех структур: "Swing" с параметрами "time" (datetime) и "price" (double) для фиксации точек разворота; "StartingPoint" с параметрами "time" (datetime), "price" (double) и "is_support" (bool) для отслеживания используемых начальных точек поддержки или сопротивления; и "TrendlineInfo" с параметрами "name" (string), "start_time" и "end_time" (datetimes), "start_price" и "end_price" (doubles), "slope" (double), "is_support" (bool), "touch_count" (int), "creation_time" (datetime), "touch_indices" (int array) и "is_signaled" (bool) для хранения сведений о линии тренда.

Далее предварительно объявляем функции для выполнения ключевых задач: "DetectSwings" для определения точек разворота, "SortSwings" для упорядочивания свингов, "CalculateAngle" для вычисления наклона линии тренда, "ValidateTrendline" для обеспечения критерия валидности линии тренда, "FindAndDrawTrendlines" для создания и построения линий тренда, "UpdateTrendlines" для их обслуживания, "RemoveTrendlineFromStorage" для очистки, "IsStartingPointUsed" для проверки использования точек и "LeastSquaresFit" для вычисления наклона и точки пересечения с помощью аппроксимации методом наименьших квадратов.

Наконец, настроим входные параметры и глобальные переменные: входные параметры, такие как "LookbackBars" (200) для диапазона обнаружения свингов, "TouchTolerance" (10,0 точек) для точности касания, "MinTouches" (3) для валидности, и остальные, которые понятны сами по себе; и глобальные переменные, такие как массивы "swingLows" и "swingHighs" с "numLows" и "numHighs" (0) для точек разворота, а также массивы "trendlines" и "startingPoints" с "numTrendlines" и "numStartingPoints" (0) для хранения линий тренда и точек. Такая структурированная настройка создает основу советника для эффективного определения линий тренда и торговли на них. Поскольку у нас все готово, мы можем инициализировать массивы хранения в процессе инициализации.

int OnInit () { ArrayResize (trendlines, 0 ); numTrendlines = 0 ; ArrayResize (startingPoints, 0 ); numStartingPoints = 0 ; return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { ArrayResize (trendlines, 0 ); numTrendlines = 0 ; ArrayResize (startingPoints, 0 ); numStartingPoints = 0 ; }

Чтобы обеспечить надлежащую настройку и очистку ресурсов, в обработчике OnInit подготовим советник, изменяя размер массива "trendlines" на 0 с помощью параметра ArrayResize и устанавливая значение "numTrendlines" на 0, чтобы очистить все существующие данные о линиях тренда. Затем уменьшаем массив "startingPoints" до нулевого размера и устанавливаем "numStartingPoints" в 0, чтобы сбросить записи о начальных точках и, наконец, возвращаем "INIT_SUCCEEDED" для подтверждения успешной инициализации.

Затем, в функции OnDeinit, делаем то же самое, гарантируя отсутствие утечек памяти при удалении программы, запуская работу советника с чистого листа и обеспечивая надлежащее управление ресурсами. Завершив инициализацию, теперь мы можем приступить к определению логики стратегии. Чтобы помочь модулировать логику, мы будем использовать функции, и первая логика, которую мы определим, - это определение точек разворота, чтобы у нас были базовые точки линии тренда.

bool IsNewBar() { static datetime lastTime = 0 ; datetime currentTime = iTime ( _Symbol , _Period , 0 ); if (lastTime != currentTime) { lastTime = currentTime; return true ; } return false ; } void SortSwings(Swing &swings[], int count) { for ( int i = 0 ; i < count - 1 ; i++) { for ( int j = 0 ; j < count - i - 1 ; j++) { if (swings[j].time > swings[j + 1 ].time) { Swing temp = swings[j]; swings[j] = swings[j + 1 ]; swings[j + 1 ] = temp; } } } } void DetectSwings() { numLows = 0 ; ArrayResize (swingLows, 0 ); numHighs = 0 ; ArrayResize (swingHighs, 0 ); int totalBars = iBars ( _Symbol , _Period ); int effectiveLookback = MathMin (LookbackBars, totalBars); if (effectiveLookback < 5 ) { Print ( "Not enough bars for swing detection." ); return ; } for ( int i = 2 ; i < effectiveLookback - 2 ; i++) { double low_i = iLow ( _Symbol , _Period , i); double low_im1 = iLow ( _Symbol , _Period , i - 1 ); double low_im2 = iLow ( _Symbol , _Period , i - 2 ); double low_ip1 = iLow ( _Symbol , _Period , i + 1 ); double low_ip2 = iLow ( _Symbol , _Period , i + 2 ); if (low_i < low_im1 && low_i < low_im2 && low_i < low_ip1 && low_i < low_ip2) { Swing s; s.time = iTime ( _Symbol , _Period , i); s.price = low_i; ArrayResize (swingLows, numLows + 1 ); swingLows[numLows] = s; numLows++; } double high_i = iHigh ( _Symbol , _Period , i); double high_im1 = iHigh ( _Symbol , _Period , i - 1 ); double high_im2 = iHigh ( _Symbol , _Period , i - 2 ); double high_ip1 = iHigh ( _Symbol , _Period , i + 1 ); double high_ip2 = iHigh ( _Symbol , _Period , i + 2 ); if (high_i > high_im1 && high_i > high_im2 && high_i > high_ip1 && high_i > high_ip2) { Swing s; s.time = iTime ( _Symbol , _Period , i); s.price = high_i; ArrayResize (swingHighs, numHighs + 1 ); swingHighs[numHighs] = s; numHighs++; } } if (numLows > 0 ) SortSwings(swingLows, numLows); if (numHighs > 0 ) SortSwings(swingHighs, numHighs); }

Здесь мы реализуем ключевые функции для управления обнаружением баров и определения точек разворота, закладывая основу для анализа линий тренда. Сначала создадим функцию "IsNewBar", которая проверяет наличие нового бара, статически сохраняя "lastTime" как 0, сравнивая его с "currentTime" из iTime для текущего символа и периода при нулевом сдвиге для текущего бара, обновляя "lastTime", если он отличается, и возвращая значение true для нового бара или false в противном случае. Затем перейдем к реализации функции "SortSwings", которая сортирует массив "swings" с помощью "time" в порядке возрастания (от самых старых к самым новым) с использованием алгоритма пузырьковой сортировки, перебирая элементы со значением "count - 1" и меняя местами соседние структуры "Swing" с временной структурой "temp", если их значения времени не совпадают.

Наконец, мы реализуем функцию "DetectSwings", обнуляя "numLows" и "numHighs" и изменяя размер массивов "swingLows" и "swingHighs" до 0, вычисляя "effectiveLookback" как минимум из "LookbackBars" и общего количества баров из iBars, завершая работу с выводом в лог, если доступно менее 5 баров, и перебирая бары от 2 до "effectiveLookback - 2", чтобы определить минимумы и максимумы свингов, сравнивая значения "iLow" и "iHigh" с двумя предыдущими и последующими барами, создавая структуры "Swing" с "time" из "iTime" и "price" из "iLow" или iHigh, добавляя их к "swingLows" или "swingHighs" с помощью ArrayResize, увеличивая счетчики и сортируя массивы с помощью "SortSwings", если они не пусты. Это обеспечит своевременное обнаружение свингов для точного построения линий тренда. Теперь определим функции для расчета наклона линии тренда для ограничения на основе наклона и ее проверки.

double CalculateAngle( datetime time1, double price1, datetime time2, double price2) { int x1, y1, x2, y2; if (! ChartTimePriceToXY ( 0 , 0 , time1, price1, x1, y1)) return 0.0 ; if (! ChartTimePriceToXY ( 0 , 0 , time2, price2, x2, y2)) return 0.0 ; double dx = ( double )(x2 - x1); double dy = ( double )(y2 - y1); if (dx == 0.0 ) return (dy > 0.0 ? - 90.0 : 90.0 ); double angle = MathArctan (-dy / dx) * 180.0 / M_PI ; return angle; } bool ValidateTrendline( bool isSupport, datetime start_time, datetime ref_time, double ref_price, double slope, double tolerance_pen) { int bar_start = iBarShift ( _Symbol , _Period , start_time); if (bar_start < 0 ) return false ; for ( int bar = bar_start; bar >= 0 ; bar--) { datetime bar_time = iTime ( _Symbol , _Period , bar); double dk = ( double )(bar_time - ref_time); double line_price = ref_price + slope * dk; if (isSupport) { double low = iLow ( _Symbol , _Period , bar); if (low < line_price - tolerance_pen) return false ; } else { double high = iHigh ( _Symbol , _Period , bar); if (high > line_price + tolerance_pen) return false ; } } return true ; }

Приступим к реализации критически важных функций для расчета углов линий тренда и проверки их целостности, обеспечивая надежное обнаружение линий тренда. Сначала создадим функцию "CalculateAngle", которая преобразует две точки ("time1", "price1" и "time2", "price2") в координаты графика с помощью функции ChartTimePriceToXY в значения "x1", "y1", "x2", "y2", возвращая 0.0 в случае неудачи преобразования. Затем вычисляет разность по оси x "dx" и разность по оси y "dy", обрабатывая вертикальные линии, возвращая -90.0 или 90.0, если "dx" равно нулю, и вычисляет угол в градусах, используя функцию "MathArctan(-dy / dx) * 180.0 / M_PI" для визуального наклона.

Затем перейдём к реализации функции "ValidateTrendline", которая проверяет линию тренда, получая индекс начального бара с помощью iBarShift для "start_time", возвращая значение false в случае недействительности и выполняя итерации от "bar_start" до 0, вычисляя цену линии тренда в каждой точке "bar_time" с использованием формулы "ref_price + slope * dk", где "dk" — разница во времени относительно эталонного времени. Для линий поддержки ("isSupport" true) мы проверим, опускается ли iLow бара ниже "line_price - tolerance_pen", возвращая значение false в случае пробития; для сопротивления мы проверим, превышает ли iHigh параметр "line_price + tolerance_pen", возвращая значение false в случае пробития и true, если линия тренда остается устойчивой. Теперь мы можем сосредоточиться на функции, отвечающей за логику расчета аппроксимации методом наименьших квадратов. Постараемся изложить все максимально просто.

void LeastSquaresFit( const datetime ×[], const double &prices[], int n, double &slope, double &intercept) { double sum_x = 0 , sum_y = 0 , sum_xy = 0 , sum_x2 = 0 ; for ( int k = 0 ; k < n; k++) { double x = ( double )times[k]; double y = prices[k]; sum_x += x; sum_y += y; sum_xy += x * y; sum_x2 += x * x; } slope = (n * sum_xy - sum_x * sum_y) / (n * sum_x2 - sum_x * sum_x); intercept = (sum_y - slope * sum_x) / n; }

Мы используем функцию "LeastSquaresFit" для вычисления оптимального наклона и точки пересечения для линий тренда, что позволяет точно аппроксимировать линии тренда. Сначала мы инициализируем переменные "sum_x", "sum_y", "sum_xy" и "sum_x2" нулями, чтобы накапливать значения для вычисления методом наименьших квадратов. Затем переберем "n" точек в массивах "times" и "prices", преобразуя каждый "times[k]" в число типа double как "x" и устанавливая "prices[k]" в качестве "y", добавляя "x" к "sum_x", "y" к "sum_y", "x * y" к "sum_xy" и "x * x" к "sum_x2". Наконец, вычислим параметр "slope" по формуле "(n * sum_xy - sum_x * sum_y) / (n * sum_x2 - sum_x * sum_x)", а параметр "intercept" как "(sum_y - slope * sum_x) / n", получая линию наилучшего соответствия для линии тренда на основе точек входа. Если вам интересна формула, ознакомьтесь с ней ниже.

Это обеспечит математически точное расположение линий тренда для получения надежных торговых сигналов. Теперь определим функцию для управления линиями тренда.

bool IsStartingPointUsed( datetime time, double price, bool is_support) { for ( int i = 0 ; i < numStartingPoints; i++) { if (startingPoints[i].time == time && MathAbs (startingPoints[i].price - price) < TouchTolerance * _Point && startingPoints[i].is_support == is_support) { return true ; } } return false ; } void RemoveTrendlineFromStorage( int index) { if (index < 0 || index >= numTrendlines) return ; Print ( "Removing trendline from storage: " , trendlines[index].name); if (DeleteExpiredObjects) { ObjectDelete ( 0 , trendlines[index].name); for ( int m = 0 ; m < trendlines[index].touch_count; m++) { string arrow_name = trendlines[index].name + "_touch" + IntegerToString (m); ObjectDelete ( 0 , arrow_name); string text_name = trendlines[index].name + "_point_label" + IntegerToString (m); ObjectDelete ( 0 , text_name); } string label_name = trendlines[index].name + "_label" ; ObjectDelete ( 0 , label_name); string signal_arrow = trendlines[index].name + "_signal_arrow" ; ObjectDelete ( 0 , signal_arrow); string signal_text = trendlines[index].name + "_signal_text" ; ObjectDelete ( 0 , signal_text); } for ( int i = index; i < numTrendlines - 1 ; i++) { trendlines[i] = trendlines[i + 1 ]; } ArrayResize (trendlines, numTrendlines - 1 ); numTrendlines--; }

Приступим к внедрению служебных функций для управления начальными точками линий тренда и их очистки, обеспечивая эффективное отслеживание линий тренда и управление графиками. Сначала создадим функцию "IsStartingPointUsed", которая перебирает "numStartingPoints" в массиве "startingPoints", проверяя, соответствуют ли заданные значения "time", "price" и "is_support" какой-либо существующей начальной точке, сравнивая "time" точно, "price" в массиве "TouchTolerance * _Point" с помощью MathAbs и "is_support", возвращая значение true, если найдено, или false, если нет. Затем переходим к реализации функции "RemoveTrendlineFromStorage", которая проверяет входной параметр "index" на соответствие "numTrendlines", завершает работу, если он недействителен, и регистрирует удаление.

Если "DeleteExpiredObjects" равно true, мы удаляем объект линии тренда с помощью ObjectDelete для "trendlines[index].name", затем проходим циклом по "touch_count", чтобы удалить стрелки касания и метки с именами типа "trendlines[index].name + '_touch' + IntegerToString(m)" и "trendlines[index].name + '_point_label' + IntegerToString(m)", и удаляем метку линии тренда, стрелку сигнала и текст сигнала, используя "label_name", "signal_arrow" и "signal_text". Наконец, переместим массив "trendlines" из "index" в "numTrendlines - 1", чтобы удалить запись, изменяем размер "trendlines" с помощью ArrayResize и уменьшаем их количество, что помогает предотвратить дублирование линий тренда и эффективно очистить пробитые или утратившие актуальность линии тренда. Давайте теперь определим функцию для поиска и построения линий тренда с помощью определенных нами вспомогательных функций.

void FindAndDrawTrendlines( bool isSupport) { bool has_active = false ; for ( int i = 0 ; i < numTrendlines; i++) { if (trendlines[i].is_support == isSupport) { has_active = true ; break ; } } if (has_active) return ; Swing swings[]; int numSwings; color lineColor; string prefix; if (isSupport) { numSwings = numLows; ArrayResize (swings, numSwings); for ( int i = 0 ; i < numSwings; i++) { swings[i].time = swingLows[i].time; swings[i].price = swingLows[i].price; } lineColor = SupportLineColor; prefix = "Trendline_Support_" ; } else { numSwings = numHighs; ArrayResize (swings, numSwings); for ( int i = 0 ; i < numSwings; i++) { swings[i].time = swingHighs[i].time; swings[i].price = swingHighs[i].price; } lineColor = ResistanceLineColor; prefix = "Trendline_Resistance_" ; } if (numSwings < 2 ) return ; double pointValue = _Point ; double touch_tolerance = TouchTolerance * pointValue; double pen_tolerance = PenetrationTolerance * pointValue; int best_j = - 1 ; int max_touches = 0 ; int best_touch_indices[]; double best_slope = 0.0 ; double best_intercept = 0.0 ; datetime best_min_time = 0 ; for ( int i = 0 ; i < numSwings - 1 ; i++) { for ( int j = i + 1 ; j < numSwings; j++) { datetime time1 = swings[i].time; double price1 = swings[i].price; datetime time2 = swings[j].time; double price2 = swings[j].price; double dt = ( double )(time2 - time1); if (dt <= 0 ) continue ; double initial_slope = (price2 - price1) / dt; int touch_indices[]; ArrayResize (touch_indices, 0 ); int touches = 0 ; ArrayResize (touch_indices, touches + 1 ); touch_indices[touches] = i; touches++; ArrayResize (touch_indices, touches + 1 ); touch_indices[touches] = j; touches++; for ( int k = 0 ; k < numSwings; k++) { if (k == i || k == j) continue ; datetime tk = swings[k].time; double dk = ( double )(tk - time1); double expected = price1 + initial_slope * dk; double actual = swings[k].price; if ( MathAbs (expected - actual) <= touch_tolerance) { ArrayResize (touch_indices, touches + 1 ); touch_indices[touches] = k; touches++; } } if (touches >= MinTouches) { ArraySort (touch_indices); bool valid_spacing = true ; for ( int m = 0 ; m < touches - 1 ; m++) { int idx1 = touch_indices[m]; int idx2 = touch_indices[m + 1 ]; int bar1 = iBarShift ( _Symbol , _Period , swings[idx1].time); int bar2 = iBarShift ( _Symbol , _Period , swings[idx2].time); int diff = MathAbs (bar1 - bar2); if (diff < MinBarSpacing) { valid_spacing = false ; break ; } } if (valid_spacing) { datetime touch_times[]; double touch_prices[]; ArrayResize (touch_times, touches); ArrayResize (touch_prices, touches); for ( int m = 0 ; m < touches; m++) { int idx = touch_indices[m]; touch_times[m] = swings[idx].time; touch_prices[m] = swings[idx].price; } double slope, intercept; LeastSquaresFit(touch_times, touch_prices, touches, slope, intercept); int adjusted_touch_indices[]; ArrayResize (adjusted_touch_indices, 0 ); int adjusted_touches = 0 ; for ( int k = 0 ; k < numSwings; k++) { double expected = intercept + slope * ( double )swings[k].time; double actual = swings[k].price; if ( MathAbs (expected - actual) <= touch_tolerance) { ArrayResize (adjusted_touch_indices, adjusted_touches + 1 ); adjusted_touch_indices[adjusted_touches] = k; adjusted_touches++; } } if (adjusted_touches >= MinTouches) { datetime temp_min_time = swings[adjusted_touch_indices[ 0 ]].time; double temp_ref_price = intercept + slope * ( double )temp_min_time; if (ValidateTrendline(isSupport, temp_min_time, temp_min_time, temp_ref_price, slope, pen_tolerance)) { datetime temp_max_time = swings[adjusted_touch_indices[adjusted_touches - 1 ]].time; double temp_max_price = intercept + slope * ( double )temp_max_time; double angle = CalculateAngle(temp_min_time, temp_ref_price, temp_max_time, temp_max_price); double abs_angle = MathAbs (angle); if (abs_angle >= MinAngle && abs_angle <= MaxAngle) { if (adjusted_touches > max_touches || (adjusted_touches == max_touches && j > best_j)) { max_touches = adjusted_touches; best_j = j; best_slope = slope; best_intercept = intercept; best_min_time = temp_min_time; ArrayResize (best_touch_indices, adjusted_touches); ArrayCopy (best_touch_indices, adjusted_touch_indices); } } } } } } } } if (max_touches < MinTouches) { string type = isSupport ? "Support" : "Resistance" ; return ; } int touch_indices[]; ArrayResize (touch_indices, max_touches); ArrayCopy (touch_indices, best_touch_indices); int touches = max_touches; datetime min_time = best_min_time; double price_min = best_intercept + best_slope * ( double )min_time; datetime max_time = swings[touch_indices[touches - 1 ]].time; double price_max = best_intercept + best_slope * ( double )max_time; datetime start_time_check = min_time; double start_price_check = swings[touch_indices[ 0 ]].price; if (IsStartingPointUsed(start_time_check, start_price_check, isSupport)) { return ; } datetime time_end = iTime ( _Symbol , _Period , 0 ) + PeriodSeconds ( _Period ) * ExtensionBars; double dk_end = ( double )(time_end - min_time); double price_end = price_min + best_slope * dk_end; string unique_name = prefix + TimeToString ( TimeCurrent (), TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS ); if ( ObjectFind ( 0 , unique_name) < 0 ) { ObjectCreate ( 0 , unique_name, OBJ_TREND , 0 , min_time, price_min, time_end, price_end); ObjectSetInteger ( 0 , unique_name, OBJPROP_COLOR , lineColor); ObjectSetInteger ( 0 , unique_name, OBJPROP_STYLE , STYLE_SOLID ); ObjectSetInteger ( 0 , unique_name, OBJPROP_WIDTH , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 , unique_name, OBJPROP_RAY_RIGHT , false ); ObjectSetInteger ( 0 , unique_name, OBJPROP_RAY_LEFT , false ); ObjectSetInteger ( 0 , unique_name, OBJPROP_BACK , false ); } ArrayResize (trendlines, numTrendlines + 1 ); trendlines[numTrendlines].name = unique_name; trendlines[numTrendlines].start_time = min_time; trendlines[numTrendlines].end_time = time_end; trendlines[numTrendlines].start_price = price_min; trendlines[numTrendlines].end_price = price_end; trendlines[numTrendlines].slope = best_slope; trendlines[numTrendlines].is_support = isSupport; trendlines[numTrendlines].touch_count = touches; trendlines[numTrendlines].creation_time = TimeCurrent (); trendlines[numTrendlines].is_signaled = false ; ArrayResize (trendlines[numTrendlines].touch_indices, touches); ArrayCopy (trendlines[numTrendlines].touch_indices, touch_indices); numTrendlines++; ArrayResize (startingPoints, numStartingPoints + 1 ); startingPoints[numStartingPoints].time = start_time_check; startingPoints[numStartingPoints].price = start_price_check; startingPoints[numStartingPoints].is_support = isSupport; numStartingPoints++; if (DrawTouchArrows) { for ( int m = 0 ; m < touches; m++) { int idx = touch_indices[m]; datetime tk_time = swings[idx].time; double tk_price = swings[idx].price; string arrow_name = unique_name + "_touch" + IntegerToString (m); if ( ObjectFind ( 0 , arrow_name) < 0 ) { ObjectCreate ( 0 , arrow_name, OBJ_ARROW , 0 , tk_time, tk_price); ObjectSetInteger ( 0 , arrow_name, OBJPROP_ARROWCODE , 159 ); ObjectSetInteger ( 0 , arrow_name, OBJPROP_ANCHOR , isSupport ? ANCHOR_TOP : ANCHOR_BOTTOM ); ObjectSetInteger ( 0 , arrow_name, OBJPROP_COLOR , lineColor); ObjectSetInteger ( 0 , arrow_name, OBJPROP_WIDTH , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 , arrow_name, OBJPROP_BACK , false ); } } } double angle = CalculateAngle(min_time, price_min, max_time, price_max); string type = isSupport ? "Support" : "Resistance" ; Print (type + " Trendline " + unique_name + " drawn with " + IntegerToString (touches) + " touches. Inclination angle: " + DoubleToString (angle, 2 ) + " degrees." ); if (DrawLabels) { datetime mid_time = min_time + (max_time - min_time) / 2 ; double dk_mid = ( double )(mid_time - min_time); double mid_price = price_min + best_slope * dk_mid; double label_offset = 20 * _Point * (isSupport ? - 1 : 1 ); double label_price = mid_price + label_offset; int label_anchor = isSupport ? ANCHOR_TOP : ANCHOR_BOTTOM ; string label_text = type + " Trendline" ; string label_name = unique_name + "_label" ; if ( ObjectFind ( 0 , label_name) < 0 ) { ObjectCreate ( 0 , label_name, OBJ_TEXT , 0 , mid_time, label_price); ObjectSetString ( 0 , label_name, OBJPROP_TEXT , label_text); ObjectSetInteger ( 0 , label_name, OBJPROP_COLOR , clrBlack ); ObjectSetInteger ( 0 , label_name, OBJPROP_FONTSIZE , 8 ); ObjectSetInteger ( 0 , label_name, OBJPROP_ANCHOR , label_anchor); ObjectSetDouble ( 0 , label_name, OBJPROP_ANGLE , angle); ObjectSetInteger ( 0 , label_name, OBJPROP_BACK , false ); } color point_label_color = isSupport ? clrSaddleBrown : clrDarkGoldenrod ; double point_text_offset = 20.0 * _Point ; for ( int m = 0 ; m < touches; m++) { int idx = touch_indices[m]; datetime tk_time = swings[idx].time; double tk_price = swings[idx].price; double text_price; int point_text_anchor; if (isSupport) { text_price = tk_price - point_text_offset; point_text_anchor = ANCHOR_LEFT ; } else { text_price = tk_price + point_text_offset; point_text_anchor = ANCHOR_BOTTOM ; } string text_name = unique_name + "_point_label" + IntegerToString (m); string point_text = "Pt " + IntegerToString (m + 1 ); if ( ObjectFind ( 0 , text_name) < 0 ) { ObjectCreate ( 0 , text_name, OBJ_TEXT , 0 , tk_time, text_price); ObjectSetString ( 0 , text_name, OBJPROP_TEXT , point_text); ObjectSetInteger ( 0 , text_name, OBJPROP_COLOR , point_label_color); ObjectSetInteger ( 0 , text_name, OBJPROP_FONTSIZE , 8 ); ObjectSetInteger ( 0 , text_name, OBJPROP_ANCHOR , point_text_anchor); ObjectSetDouble ( 0 , text_name, OBJPROP_ANGLE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , text_name, OBJPROP_BACK , false ); } } } }

Здесь мы реализуем функцию "FindAndDrawTrendlines" для определения и построения линий тренда, обеспечивая только одну активную линию тренда для каждого типа с оптимальными точками касания. Сначала проверим наличие существующей линии тренда, перебирая "numTrendlines" в "trendlines", устанавливая для "has_active" значение true, если "is_support" соответствует входным данным, и выходим, если найдено. Затем переходим к настройке уровней поддержки или сопротивления на основе параметра "isSupport": для уровня поддержки мы копируем "numLows" в "numSwings", заполняем "swings" данными из "swingLows", устанавливаем "lineColor" равным "SupportLineColor", а "prefix" равным "Trendline_Support_"; для уровня сопротивления мы используем "numHighs", "swingHighs", "ResistanceLineColor" и "Trendline_Resistance_", завершая процесс, если "numSwings" меньше 2. Далее вычислим "touch_tolerance" и "pen_tolerance", используя "TouchTolerance" и "PenetrationTolerance" с помощью _Point, и перебираем пары "numSwings", чтобы вычислить начальный "initial_slope", собирая "touch_indices" для точек, находящихся в пределах допустимого уровня касания.

Если количество касаний соответствует значению "MinTouches" и проходит проверку "MinBarSpacing" через iBarShift, мы используем метод "LeastSquaresFit" для получения значений "slope" и "intercept", повторно проверяем касания и выполняем валидацию с помощью методов "ValidateTrendline" и "CalculateAngle" по значениям "MinAngle" и "MaxAngle", обновляя значения "best_j", "max_touches", "best_slope", "best_intercept", "best_min_time" и "best_touch_indices" для построения наилучшей линии тренда. Наконец, если "max_touches" не меньше "MinTouches", а начальная точка не используется с помощью параметра "IsStartingPointUsed", мы создаем линию тренда с помощью функции ObjectCreate как OBJ_TREND, используя "unique_name", рисуем стрелки касания и метки, если "DrawTouchArrows" и "DrawLabels" имеют значение true, сохраняем подробности в "trendlines", добавляем начальную точку к начальным точкам и регистрируем результат в логе, обеспечивая точное создание линии тренда. Теперь остается лишь управлять существующими линиями тренда посредством постоянного обновления и проверки на наличие пересечений для получения сигналов. Для простоты объединим всю логику в одну функцию.

void UpdateTrendlines() { datetime current_time = iTime ( _Symbol , _Period , 0 ); double pointValue = _Point ; double pen_tolerance = PenetrationTolerance * pointValue; double touch_tolerance = TouchTolerance * pointValue; for ( int i = numTrendlines - 1 ; i >= 0 ; i--) { string type = trendlines[i].is_support ? "Support" : "Resistance" ; string name = trendlines[i].name; if (current_time > trendlines[i].end_time) { PrintFormat ( "%s trendline %s is no longer valid (expired). End time: %s, Current time: %s." , type, name, TimeToString (trendlines[i].end_time), TimeToString (current_time)); RemoveTrendlineFromStorage(i); continue ; } datetime prev_bar_time = iTime ( _Symbol , _Period , 1 ); double dk = ( double )(prev_bar_time - trendlines[i].start_time); double line_price = trendlines[i].start_price + trendlines[i].slope * dk; double prev_low = iLow ( _Symbol , _Period , 1 ); double prev_high = iHigh ( _Symbol , _Period , 1 ); bool broken = false ; if (trendlines[i].is_support && prev_low < line_price - pen_tolerance) { PrintFormat ( "%s trendline %s is no longer valid (broken by price). Line price: %.5f, Prev low: %.5f, Penetration: %.5f points." , type, name, line_price, prev_low, PenetrationTolerance); RemoveTrendlineFromStorage(i); broken = true ; } else if (!trendlines[i].is_support && prev_high > line_price + pen_tolerance) { PrintFormat ( "%s trendline %s is no longer valid (broken by price). Line price: %.5f, Prev high: %.5f, Penetration: %.5f points." , type, name, line_price, prev_high, PenetrationTolerance); RemoveTrendlineFromStorage(i); broken = true ; } if (!broken && !trendlines[i].is_signaled && EnableTradingSignals) { bool touched = false ; string signal_type = "" ; color signal_color = clrNONE ; int arrow_code = 0 ; int anchor = 0 ; double text_angle = 0.0 ; double text_offset = 0.0 ; double text_price = 0.0 ; int text_anchor = 0 ; if (trendlines[i].is_support && MathAbs (prev_low - line_price) <= touch_tolerance) { touched = true ; signal_type = "BUY" ; signal_color = clrBlue ; arrow_code = 217 ; anchor = ANCHOR_TOP ; text_angle = - 90.0 ; text_offset = - 20 * pointValue; text_price = line_price + text_offset; text_anchor = ANCHOR_LEFT ; double Ask = NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ), _Digits ); double SL = NormalizeDouble (Ask - inpSLPoints * _Point , _Digits ); double TP = NormalizeDouble (Ask + (inpSLPoints * inpRRRatio) * _Point , _Digits ); obj_Trade.Buy(inpLot, _Symbol , Ask, SL, TP); } else if (!trendlines[i].is_support && MathAbs (prev_high - line_price) <= touch_tolerance) { touched = true ; signal_type = "SELL" ; signal_color = clrRed ; arrow_code = 218 ; anchor = ANCHOR_BOTTOM ; text_angle = 90.0 ; text_offset = 20 * pointValue; text_price = line_price + text_offset; text_anchor = ANCHOR_BOTTOM ; double Bid = NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ), _Digits ); double SL = NormalizeDouble (Bid + inpSLPoints * _Point , _Digits ); double TP = NormalizeDouble (Bid - (inpSLPoints * inpRRRatio) * _Point , _Digits ); obj_Trade.Sell(inpLot, _Symbol , Bid, SL, TP); } if (touched) { PrintFormat ( "Signal generated for %s trendline %s: %s at price %.5f, time %s." , type, name, signal_type, line_price, TimeToString (current_time)); string arrow_name = name + "_signal_arrow" ; if ( ObjectFind ( 0 , arrow_name) < 0 ) { ObjectCreate ( 0 , arrow_name, OBJ_ARROW , 0 , prev_bar_time, line_price); ObjectSetInteger ( 0 , arrow_name, OBJPROP_ARROWCODE , arrow_code); ObjectSetInteger ( 0 , arrow_name, OBJPROP_ANCHOR , anchor); ObjectSetInteger ( 0 , arrow_name, OBJPROP_COLOR , signal_color); ObjectSetInteger ( 0 , arrow_name, OBJPROP_WIDTH , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 , arrow_name, OBJPROP_BACK , false ); } string text_name = name + "_signal_text" ; if ( ObjectFind ( 0 , text_name) < 0 ) { ObjectCreate ( 0 , text_name, OBJ_TEXT , 0 , prev_bar_time, text_price); ObjectSetString ( 0 , text_name, OBJPROP_TEXT , " " + signal_type); ObjectSetInteger ( 0 , text_name, OBJPROP_COLOR , signal_color); ObjectSetInteger ( 0 , text_name, OBJPROP_FONTSIZE , 10 ); ObjectSetInteger ( 0 , text_name, OBJPROP_ANCHOR , text_anchor); ObjectSetDouble ( 0 , text_name, OBJPROP_ANGLE , text_angle); ObjectSetInteger ( 0 , text_name, OBJPROP_BACK , false ); } trendlines[i].is_signaled = true ; } } } }

Чтобы обеспечить мониторинг активных линий тренда и принятие соответствующих мер, мы создаем функцию "UpdateTrendlines", которая является функцией типа void, поскольку нам не нужно ничего возвращать. Сначала мы получаем "current_time" с помощью iTime для текущего бара и вычисляем "pointValue" как _Point, "pen_tolerance" как "PenetrationTolerance * pointValue" и "touch_tolerance" как "TouchTolerance * pointValue". Затем мы перебираем в обратном порядке "numTrendlines" в массиве "trendlines", определяя "type" линии тренда как "Support" или "Resistance" на основе значения "is_support", и проверяем, превышает ли "current_time" значение "end_time", регистрируя истечение срока действия с помощью PrintFormat и удаляя линию тренда с помощью "RemoveTrendlineFromStorage", если срок действия истек.

Далее, для неистекших линий тренда мы вычисляем цену линии тренда в момент времени "prev_bar_time" (начиная с iTime при сдвиге 1) с помощью "start_price + slope * dk", проверяем, пробита ли линия тренда, сравнивая "prev_low" или "prev_high" с "line_price" с помощью функции "pen_tolerance", регистрируем пробития с помощью "PrintFormat" и удаляем их с помощью "RemoveTrendlineFromStorage", если они пробиты.

Наконец, если они не пробиты и "is_signaled" имеет значение false, а "EnableTradingSignals" — true, мы проверяем наличие касаний: для поддержки, если "prev_low" находится в пределах "touch_tolerance" от "line_price", мы устанавливаем сигнал "BUY", выполняем сделку на покупку с помощью "obj_Trade.Buy", используя "inpLot", "Ask", "SL" и "TP", рассчитанные с помощью "inpSLPoints" и "inpRRRatio", и рисуем синюю стрелку вверх (код 217) и текст; для сопротивления, если "prev_high" находится в пределах допустимого значения, мы устанавливаем сигнал "SELL", выполняем сделку на продажу с помощью "obj_Trade.Sell", и рисуем красную стрелку вниз (код 218) и текст, регистрируя данные с помощью "PrintFormat", создавая объекты с помощью ObjectCreate, устанавливая свойства с помощью ObjectSetInteger и ObjectSetString и помечая "is_signaled" как true, обеспечивая обновление линий тренда и генерацию точных торговых сигналов. Выбор используемых кодов стрелок зависит от вас. Вот список кодов, которые можно использовать из кодов Wingdings, определенных в MQL5.

Теперь мы можем вызывать эти функции в обработчике OnTick, чтобы система давала обратную связь на основе тиков.

void OnTick () { if (!IsNewBar()) return ; DetectSwings(); UpdateTrendlines(); FindAndDrawTrendlines( true ); }

В обработчике OnTick организуем обнаружение линии тренда и торговую логику на каждом новом баре. Сначала проверим, сформировался ли новый бар, вызывая "IsNewBar", и немедленно завершаем работу в случае значения false, чтобы избежать избыточной обработки. Затем переходим к вызову функции "DetectSwings", чтобы идентифицировать и обновить свинг-хай и свинг-лоу, хранящиеся в полях "swingHighs" и "swingLows". Далее вызовем функцию "UpdateTrendlines", чтобы проверить существующие линии тренда, удалить пробитые или утратившие актуальность и сформировать торговые сигналы, если касания цены обнаруживаются в пределах заданного допуска касания. Наконец, вызовем функцию "FindAndDrawTrendlines" с параметром true для создания линий тренда поддержки, гарантируя, что новые линии тренда будут нарисованы только в том случае, если активной линии тренда типа поддержки не существует. После компиляции получаем следующий результат.

На изображении видно, что мы находим, анализируем, строим и совершаем сделки по линии тренда при её касании. Просроченные линии также успешно удаляются из массива хранения. Мы можем добиться того же самого и для линий тренда сопротивления, вызвав ту же функцию, что и для линий поддержки, но указав во входном параметре значение false.

FindAndDrawTrendlines( false );

После добавления этого вызова и компиляции получаем следующий результат.

На изображении видно, что мы также обнаруживаем и торгуем по линиям тренда сопротивления. После объединения всех компонентов и тестирования получаем следующий результат

На изображении видно, что мы определяем линии тренда, визуализируем их и действуем в соответствии с ними, когда цена касается их. Тем самым достигаются наши цели. Осталось провести тестирование программы на истории. Это будет выполнено в следующем разделе.





Тестирование на истории

После тщательного тестирования на истории мы получили следующие результаты.

График тестирования на истории:

Отчет о тестировании на истории:





Заключение

В заключение отметим, что мы разработали программу стратегии торговли по линиям тренда на MQL5, использующую аппроксимацию методом наименьших квадратов для определения надежных линий тренда поддержки и сопротивления, формирования автоматических сигналов на покупку и продажу с помощью визуальных средств, таких как стрелки и метки. Благодаря использованию модульных компонентов, таких как структура "TrendlineInfo", и функций, таких как "FindAndDrawTrendlines", обеспечивается дисциплинированный подход к торговле на основе тренда, который можно усовершенствовать, скорректировав его параметры.

Отказ от ответственности: Содержание настоящей статьи предназначено только для целей обучения. Торговля сопряжена со значительными финансовыми рисками, а волатильность рынка может привести к убыткам. Тщательное тестирование на истории и управление рисками имеют решающее значение перед внедрением этой программы в реальных условиях рынка.

Используя представленные концепции и методы реализации, можно адаптировать эту систему линий тренда к своему стилю торговли, улучшая свои алгоритмические стратегии. Удачной торговли!