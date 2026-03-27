Автоматизация торговых стратегий на MQL5 (Часть 24): Система торговли на пробое лондонской сессии с риск-менеджментом и трейлинг-стопами

Введение

В предыдущей статье (Часть 23) мы усовершенствовали систему Zone Recovery для торговли по тренду с использованием индикатора Envelopes, написанную на MQL5, добавив трейлинг-стопы и несколько корзин для лучшей защиты прибыли и обработки сигналов. В части 24 мы разрабатываем систему на пробое лондонской сессии, которая определяет диапазоны до открытия сессии, размещает отложенные ордера и содержит инструменты управления рисками — соотношение риск/прибыль, ограничения просадки и панель управления для мониторинга в реальном времени. В статье рассмотрим следующие темы:

В итоге вы получите полноценную программу на MQL5 с продвинутыми механизмами контроля рисков, готовую к тестированию и доработке. Приступим!





Понимание стратегии пробоя лондонской сессии

Стратегия пробоя лондонской сессии работает на повышенной волатильности при открытии лондонского рынка. Она определяет ценовой диапазон, сформированный в часы до открытия Лондона, и выставляет отложенные ордера на пробой этого диапазона. В лондонскую сессию часто наблюдаются высокая ликвидность и значительные ценовые движения, что дает неплохие возможности для получения прибыли. Однако стратегия требует тщательного управления рисками для защиты от ложных пробоев и просадок.

Для такой защиты мы будем рассчитывать максимум и минимум до лондонской сессии для установки ордеров buy stop и sell stop с отступами, добавляя соотношение риск/прибыль для тейк-профитов, трейлинг-стопы для фиксации прибыли и ограничения на количество открытых сделок и дневную просадку для защиты капитала. Также будем использовать панель управления для мониторинга в реальном времени и проверок сессии, чтобы сделки совершались только в заданных диапазонах, а сама система при этом будет адаптивной к различным рыночным условиям. Ниже представлена концепция системы, которую мы будем реализовывать.





Реализация средствами MQL5

Чтобы создать программу в MQL5, откройте MetaEditor, перейдите в Navigator, найдите папку Indicators, нажмите вкладку New и следуйте инструкциям для создания файла. После этого в среде разработки начнем с объявления входных параметров и структур.

#property copyright "Copyright 2025, Allan Munene Mutiiria." #property link "https://t.me/Forex_Algo_Trader" #property version "1.00" #property strict #include <Trade\Trade.mqh> enum ENUM_TRADE_TYPE { TRADE_ALL, TRADE_BUY_ONLY, TRADE_SELL_ONLY }; sinput group "General EA Settings" input double inpTradeLotsize = 0.01 ; input ENUM_TRADE_TYPE TradeType = TRADE_ALL; sinput int MagicNumber = 12345 ; input double RRRatio = 1.0 ; input int StopLossPoints = 500 ; input int OrderOffsetPoints = 10 ; input bool DeleteOppositeOrder = true ; input bool UseTrailing = false ; input int TrailingPoints = 50 ; input int MinProfitPoints = 100 ; sinput group "London Session Settings" input int LondonStartHour = 9 ; input int LondonStartMinute = 0 ; input int LondonEndHour = 8 ; input int LondonEndMinute = 0 ; input int MinRangePoints = 100 ; input int MaxRangePoints = 300 ; sinput group "Risk Management" input int MaxOpenTrades = 2 ; input double MaxDailyDrawdownPercent = 5.0 ; struct PositionInfo { ulong ticket; double openPrice; double londonRange; datetime sessionID; bool trailingActive; };

Мы начинаем реализацию системы пробоя лондонской сессии с подключения библиотеки <Trade\Trade.mqh> и определения перечислений, входных параметров и структуры для отслеживания позиций. Библиотека <Trade\Trade.mqh> используется для доступа к классу CTrade, который позволяет выполнять торговые операции — выставлять ордера и изменять позиции. Определим перечисление ENUM_TRADE_TYPE с вариантами TRADE_ALL для торговли в обоих направлениях, TRADE_BUY_ONLY только для покупок и TRADE_SELL_ONLY только для продаж, что позволяет ограничивать направления торговли.

Затем задаем входные параметры по группам: в разделе общих настроек параметр inpTradeLotsize установлен на 0.01 для размера лота, TradeType использует перечисление со значением по умолчанию TRADE_ALL, MagicNumber равен 12345 для идентификации сделок советника, соотношения риск/прибыль RRRatio установлено на 1.0, расстояние стоп-лосса StopLossPoints равно 500, смещение входа OrderOffsetPoints = 10, DeleteOppositeOrder установлен в true для удаления противоположных отложенных ордеров, для использования трейлинг-стопа параметр UseTrailing установлен в false, расстояние TrailingPoints равно 50 и начало трейлинга MinProfitPoints равно 100.

В разделе London Session Settings задается начало сессии через параметры LondonStartHour = 9 и LondonStartMinute = 0, окончание сессии через LondonEndHour = 8 и LondonEndMinute = 0. Также для проверки диапазона используются параметры MinRangePoints = 100 и MaxRangePoints = 300. В разделе Risk Management параметр MaxOpenTrades установлен в значение 2 для ограничения количества одновременных позиций, а MaxDailyDrawdownPercent равен 5.0 для остановки торговли при чрезмерной просадке. Определяем структуру PositionInfo для отслеживания открытых сделок, где ticket — это тикет позиции, openPrice — цена открытия, londonRange — диапазон до лондонской сессии, sessionID — идентификатор дня, а trailingActive — логическое значение состояния трейлинга. После компиляции получаем следующий результат.

Теперь можно определить дополнительные глобальные переменные, которые будут использоваться в программе.

CTrade obj_Trade; double PreLondonHigh = 0.0 ; double PreLondonLow = 0.0 ; datetime PreLondonHighTime = 0 ; datetime PreLondonLowTime = 0 ; ulong buyOrderTicket = 0 ; ulong sellOrderTicket = 0 ; bool panelVisible = true ; double LondonRangePoints = 0.0 ; PositionInfo positionList[]; datetime lastCheckedDay = 0 ; bool noTradeToday = false ; bool sessionChecksDone = false ; datetime analysisTime = 0 ; double dailyDrawdown = 0.0 ; bool isTrailing = false ; const int PreLondonStartHour = 3 ; const int PreLondonStartMinute = 0 ;

Здесь мы объявляем глобальные переменные программы: obj_Trade как объект CTrade для торговли, PreLondonHigh и PreLondonLow типа double для диапазонов, PreLondonHighTime и PreLondonLowTime типа datetime для хранения времени формирования этих экстремумов, buyOrderTicket и sellOrderTicket типа ulong для ордеров, panelVisible со значением true для отображения панели, LondonRangePoints равный 0.0 для текущего диапазона, positionList как массив PositionInfo для позиций, lastCheckedDay равный 0 для ежедневного отслеживания, noTradeToday и sessionChecksDone со значением false как флаги торговли, analysisTime равный 0 для времени анализа, dailyDrawdown равный 0.0 для риска, isTrailing со значением false для трейлинга, а также константы PreLondonStartHour = 3 и PreLondonStartMinute - 0.

После этого приступим к созданию панели, что является самым простым этапом, а затем перейдем к более сложной торговой логике. Начнем с необходимых функций для создания панели.

bool createRecLabel( string objName, int xD, int yD, int xS, int yS, color clrBg, int widthBorder, color clrBorder = clrNONE , ENUM_BORDER_TYPE borderType = BORDER_FLAT , ENUM_LINE_STYLE borderStyle = STYLE_SOLID ) { ResetLastError (); if (! ObjectCreate ( 0 , objName, OBJ_RECTANGLE_LABEL , 0 , 0 , 0 )) { Print ( __FUNCTION__ , ": failed to create rec label! Error code = " , _LastError ); return false ; } ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_XDISTANCE , xD); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_YDISTANCE , yD); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_XSIZE , xS); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_YSIZE , yS); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_CORNER , CORNER_LEFT_UPPER ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_BGCOLOR , clrBg); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_BORDER_TYPE , borderType); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_STYLE , borderStyle); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_WIDTH , widthBorder); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_COLOR , clrBorder); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_BACK , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_STATE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_SELECTED , false ); ChartRedraw ( 0 ); return true ; } bool createLabel( string objName, int xD, int yD, string txt, color clrTxt = clrBlack , int fontSize = 10 , string font = "Arial" ) { ResetLastError (); if (! ObjectCreate ( 0 , objName, OBJ_LABEL , 0 , 0 , 0 )) { Print ( __FUNCTION__ , ": failed to create the label! Error code = " , _LastError ); return false ; } ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_XDISTANCE , xD); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_YDISTANCE , yD); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_CORNER , CORNER_LEFT_UPPER ); ObjectSetString ( 0 , objName, OBJPROP_TEXT , txt); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_COLOR , clrTxt); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_FONTSIZE , fontSize); ObjectSetString ( 0 , objName, OBJPROP_FONT , font); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_BACK , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_STATE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_SELECTED , false ); ChartRedraw ( 0 ); return true ; }

Здесь мы реализуем вспомогательные функции для создания элементов пользовательского интерфейса панели управления с использованием прямоугольных меток для фона и текстовых меток для отображения. Сначала создаем функцию createRecLabel для создания прямоугольных меток фона панели, в которую передаем необходимые параметры. Сбрасываем ошибки с помощью функции ResetLastError и создаем с помощью ObjectCreate объект типа OBJ_RECTANGLE_LABEL, выводя ошибки через Print и возвращая false в случае неудачи. Свойства задаем с помощью ObjectSetInteger для OBJPROP_XDISTANCE и аналогично для остальных целочисленных свойств, затем выполняется перерисовка графика через ChartRedraw и возвращается true.

Далее создаем функцию createLabel для текстовых меток панели с параметрами objName, xD, yD, txt, clrTxt, fontSize и font. Сбрасываем ошибки с помощью ResetLastError и создаем через ObjectCreate объект типа OBJ_LABEL, при этом выводим ошибки через Print и возвращаем false в случае неудачи. Свойства задаются с помощью ObjectSetInteger аналогично функции прямоугольной метки, но дополнительно используется ObjectSetString для свойств OBJPROP_TEXT и OBJPROP_FONT, после чего выполняется перерисовка и возвращается true. Эти функции позволят создать динамическую панель управления для мониторинга данных сессии и состояния программы. Теперь можно использовать их для создания и обновления панели.

string panelPrefix = "LondonPanel_" ; void CreatePanel() { createRecLabel(panelPrefix + "Background" , 10 , 10 , 270 , 200 , clrMidnightBlue , 1 , clrSilver ); createLabel(panelPrefix + "Title" , 20 , 15 , "London Breakout Control Center" , clrGold , 12 ); createLabel(panelPrefix + "RangePoints" , 20 , 40 , "Range (points): " , clrWhite , 10 ); createLabel(panelPrefix + "HighPrice" , 20 , 60 , "High Price: " , clrWhite ); createLabel(panelPrefix + "LowPrice" , 20 , 80 , "Low Price: " , clrWhite ); createLabel(panelPrefix + "BuyLevel" , 20 , 100 , "Buy Level: " , clrWhite ); createLabel(panelPrefix + "SellLevel" , 20 , 120 , "Sell Level: " , clrWhite ); createLabel(panelPrefix + "AccountBalance" , 20 , 140 , "Balance: " , clrWhite ); createLabel(panelPrefix + "AccountEquity" , 20 , 160 , "Equity: " , clrWhite ); createLabel(panelPrefix + "CurrentDrawdown" , 20 , 180 , "Drawdown (%): " , clrWhite ); createRecLabel(panelPrefix + "Hide" , 250 , 10 , 30 , 22 , clrCrimson , 1 , clrNONE ); createLabel(panelPrefix + "HideText" , 258 , 12 , CharToString ( 251 ), clrWhite , 13 , "Wingdings" ); ObjectSetInteger ( 0 , panelPrefix + "Hide" , OBJPROP_SELECTABLE , true ); ObjectSetInteger ( 0 , panelPrefix + "Hide" , OBJPROP_STATE , true ); } void UpdatePanel() { string rangeText = "Range (points): " + (LondonRangePoints > 0 ? DoubleToString (LondonRangePoints, 0 ) : "Calculating..." ); ObjectSetString ( 0 , panelPrefix + "RangePoints" , OBJPROP_TEXT , rangeText); string highText = "High Price: " + (LondonRangePoints > 0 ? DoubleToString (PreLondonHigh, _Digits ) : "N/A" ); ObjectSetString ( 0 , panelPrefix + "HighPrice" , OBJPROP_TEXT , highText); string lowText = "Low Price: " + (LondonRangePoints > 0 ? DoubleToString (PreLondonLow, _Digits ) : "N/A" ); ObjectSetString ( 0 , panelPrefix + "LowPrice" , OBJPROP_TEXT , lowText); string buyText = "Buy Level: " + (LondonRangePoints > 0 ? DoubleToString (PreLondonHigh + OrderOffsetPoints * _Point , _Digits ) : "N/A" ); ObjectSetString ( 0 , panelPrefix + "BuyLevel" , OBJPROP_TEXT , buyText); string sellText = "Sell Level: " + (LondonRangePoints > 0 ? DoubleToString (PreLondonLow - OrderOffsetPoints * _Point , _Digits ) : "N/A" ); ObjectSetString ( 0 , panelPrefix + "SellLevel" , OBJPROP_TEXT , sellText); string balanceText = "Balance: " + DoubleToString ( AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE ), 2 ); ObjectSetString ( 0 , panelPrefix + "AccountBalance" , OBJPROP_TEXT , balanceText); string equityText = "Equity: " + DoubleToString ( AccountInfoDouble ( ACCOUNT_EQUITY ), 2 ); ObjectSetString ( 0 , panelPrefix + "AccountEquity" , OBJPROP_TEXT , equityText); string ddText = "Drawdown (%): " + DoubleToString (dailyDrawdown, 2 ); ObjectSetString ( 0 , panelPrefix + "CurrentDrawdown" , OBJPROP_TEXT , ddText); ObjectSetInteger ( 0 , panelPrefix + "CurrentDrawdown" , OBJPROP_COLOR , dailyDrawdown > MaxDailyDrawdownPercent / 2 ? clrYellow : clrWhite ); }

Здесь мы определяем строку panelPrefix со значением LondonPanel_ для добавления префикса ко всем именам объектов панели, обеспечивая удобную идентификацию элементов панели управления. Создаем функцию CreatePanel для построения пользовательского интерфейса информационной панели. Вызываем createRecLabel для panelPrefix + Background, чтобы создать фон панели в позиции 10,10 размером 270x200 с цветом clrMidnightBlue, шириной 1 и серебряной рамкой. Затем используем createLabel для добавления заголовка London Breakout Control Center в позиции 20,15 золотым цветом и размером 12, а также меток для диапазона, максимальной цены, минимальной цены, уровня покупки, уровня продажи, баланса, средств (equity) и просадки в соответствующих позициях белым цветом и размером 10.

Для кнопки скрытия вызываем createRecLabel для panelPrefix + Hide в позиции 250,10 размером 30x22 с фоном clrCrimson и createLabel для panelPrefix + HideText с использованием CharToString(251) из набора Wingdings в позиции 258,12 с цветом clrWhite и размером 13. Мы устанавливаем свойства OBJPROP_SELECTABLE и OBJPROP_STATE в true с помощью ObjectSetInteger, чтобы сделать кнопку интерактивной. Выбор кода Wingdings зависит от ваших эстетических предпочтений. Ниже приведен список доступных кодов.

Далее реализуем функцию UpdatePanel для обновления панели текущими данными. Форматируем rangeText с использованиемLondonRangePoints через DoubleToString или выводим Calculating..., если значение равно нулю, и обновляем текст panelPrefix + RangePoints с помощью ObjectSetString. Аналогично форматируем и обновляем значения для максимальной цены, минимальной цены, уровня покупки (добавляя OrderOffsetPoints * _Point к PreLondonHigh), уровня продажи (вычитая OrderOffsetPoints * _Point из PreLondonLow), баланса через AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE), средств через AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY) и просадки через dailyDrawdown.

Цвет просадки задается через ObjectSetInteger: желтый, если дневная просадка превышает MaxDailyDrawdownPercent / 2, иначе белый. Чтобы сделать функции рабочими, мы вызываем их в функции инициализации следующим образом.

int OnInit () { obj_Trade.SetExpertMagicNumber(MagicNumber); ArrayFree (positionList); CreatePanel(); panelVisible = true ; return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { ObjectsDeleteAll ( 0 , "LondonPanel_" ); ArrayFree (positionList); }

В обработчике события OnInit мы устанавливаем magic number через торговый объект, используем функцию ArrayFree для очистки списка позиций, вызываем функцию CreatePanel для создания панели и устанавливаем флаг видимости панели в true после ее создания. Затем в обработчике события OnDeinit мы используем функцию ObjectsDeleteAll для удаления всех объектов с указанным префиксом и освобождаем массив списка позиций, так как он больше не нужен. После компиляции получаем следующий результат.

Поскольку панель уже создана, добавим ей интерактивность, сделав кнопку закрытия активной — при нажатии панель будет удаляться. Это реализуем в обработчике события OnChartEvent.

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id == CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && sparam == panelPrefix + "Hide" ) { panelVisible = false ; ObjectsDeleteAll ( 0 , "LondonPanel_" ); ChartRedraw ( 0 ); } }

В обработчике OnChartEvent мы проверяем, что идентификатор события соответствует клику по объекту и что объект является кнопкой скрытия или закрытия, после чего устанавливаем флаг видимости в false. Затем удаляем объекты панели и перерисовываем график, чтобы изменения вступили в силу. После компиляции получаем следующий результат.

На анимации видно, что панель полностью готова. Теперь обновим ее, чтобы она инициализировала все элементы. Для этого нам понадобятся функции для задания дневных диапазонов и расчета просадки.

bool IsNewDay( datetime currentBarTime) { MqlDateTime barTime; TimeToStruct (currentBarTime, barTime); datetime currentDay = StringToTime ( StringFormat ( "%04d.%02d.%02d" , barTime.year, barTime.mon, barTime.day)); if (currentDay != lastCheckedDay) { lastCheckedDay = currentDay; sessionChecksDone = false ; noTradeToday = false ; buyOrderTicket = 0 ; sellOrderTicket = 0 ; LondonRangePoints = 0.0 ; return true ; } return false ; } void UpdateDailyDrawdown() { static double maxEquity = 0.0 ; double equity = AccountInfoDouble ( ACCOUNT_EQUITY ); if (equity > maxEquity) maxEquity = equity; dailyDrawdown = (maxEquity - equity) / maxEquity * 100 ; if (dailyDrawdown >= MaxDailyDrawdownPercent) noTradeToday = true ; }

Здесь мы реализуем функцию IsNewDay для проверки наступления нового торгового дня. Создаем структуру MqlDateTime barTime и преобразуем в нее currentBarTime с помощью функции TimeToStruct. Вычисляем currentDay с использованием StringToTime и StringFormat на основе barTime.year, barTime.mon и barTime.day. Если currentDay отличается от lastCheckedDay, мы обновляем lastCheckedDay, сбрасываем sessionChecksDone и noTradeToday в false, обнуляем buyOrderTicket и sellOrderTicket, устанавливаем LondonRangePoints в 0.0 и возвращаем true; в противном случае возвращаем false. Эта функция обеспечивает ежедневный сброс параметров анализа сессии и торговых флагов.

Далее реализуем функцию UpdateDailyDrawdown для мониторинга дневного риска. Используем статическую переменную maxEquity, инициализированную значением 0.0, для отслеживания максимального значения средств (equity). Получаем текущее значение с помощью функции AccountInfoDouble с параметром ACCOUNT_EQUITY, обновляем maxEquity, если значение выше, и рассчитываем dailyDrawdown как процентное снижение от maxEquity. Если dailyDrawdown достигает или превышает MaxDailyDrawdownPercent, устанавливаем noTradeToday в true — это остановит торговлю, чтобы защитить от просадки. Чтобы использовать эти функции, вызываем их в обработчике OnTick для обновления данных панели.

void OnTick () { datetime currentBarTime = iTime ( _Symbol , _Period , 0 ); IsNewDay(currentBarTime); UpdatePanel(); UpdateDailyDrawdown(); }

Здесь мы просто вызываем функцию нового дня для установки параметров диапазона, обновления панели и уровня дневной просадки соответственно. При запуске программы получаем следующий результат.

На рисунке видно, что панель теперь заполнена актуальными данными и отображает текущее состояние. Перейдем к более сложной логике — определению диапазонов сессии. Сначала проверим торговые условия и разместим ордера при их выполнении, а затем займемся управлением позициями. Для этого нам понадобятся функции для определения диапазона, его визуализации и установки ордеров. Ниже приведена логика реализации.

double CalculateLotSize( double entryPrice, double stopLossPrice) { return NormalizeDouble (inpTradeLotsize, 2 ); } double GetRange( datetime startTime, datetime endTime, double &highVal, double &lowVal, datetime &highTime, datetime &lowTime) { int startBar = iBarShift ( _Symbol , _Period , startTime, true ); int endBar = iBarShift ( _Symbol , _Period , endTime, true ); if (startBar == - 1 || endBar == - 1 || startBar < endBar) return - 1 ; int highestBar = iHighest ( _Symbol , _Period , MODE_HIGH , startBar - endBar + 1 , endBar); int lowestBar = iLowest ( _Symbol , _Period , MODE_LOW , startBar - endBar + 1 , endBar); highVal = iHigh ( _Symbol , _Period , highestBar); lowVal = iLow ( _Symbol , _Period , lowestBar); highTime = iTime ( _Symbol , _Period , highestBar); lowTime = iTime ( _Symbol , _Period , lowestBar); return (highVal - lowVal) / _Point ; } void PlacePendingOrders( double preLondonHigh, double preLondonLow, datetime sessionID) { double buyPrice = preLondonHigh + OrderOffsetPoints * _Point ; double sellPrice = preLondonLow - OrderOffsetPoints * _Point ; double slPoints = StopLossPoints; double buySL = buyPrice - slPoints * _Point ; double sellSL = sellPrice + slPoints * _Point ; double tpPoints = slPoints * RRRatio; double buyTP = buyPrice + tpPoints * _Point ; double sellTP = sellPrice - tpPoints * _Point ; double lotSizeBuy = CalculateLotSize(buyPrice, buySL); double lotSizeSell = CalculateLotSize(sellPrice, sellSL); if (TradeType == TRADE_ALL || TradeType == TRADE_BUY_ONLY) { obj_Trade.BuyStop(lotSizeBuy, buyPrice, _Symbol , buySL, buyTP, 0 , 0 , "Buy Stop - London" ); buyOrderTicket = obj_Trade.ResultOrder(); } if (TradeType == TRADE_ALL || TradeType == TRADE_SELL_ONLY) { obj_Trade.SellStop(lotSizeSell, sellPrice, _Symbol , sellSL, sellTP, 0 , 0 , "Sell Stop - London" ); sellOrderTicket = obj_Trade.ResultOrder(); } } void DrawSessionRanges( datetime preLondonStart, datetime londonEnd) { string sessionID = "Sess_" + IntegerToString (lastCheckedDay); string preRectName = "PreRect_" + sessionID; ObjectCreate ( 0 , preRectName, OBJ_RECTANGLE , 0 , PreLondonHighTime, PreLondonHigh, PreLondonLowTime, PreLondonLow); ObjectSetInteger ( 0 , preRectName, OBJPROP_COLOR , clrTeal ); ObjectSetInteger ( 0 , preRectName, OBJPROP_FILL , true ); ObjectSetInteger ( 0 , preRectName, OBJPROP_BACK , true ); string preTopLineName = "PreTopLine_" + sessionID; ObjectCreate ( 0 , preTopLineName, OBJ_TREND , 0 , preLondonStart, PreLondonHigh, londonEnd, PreLondonHigh); ObjectSetInteger ( 0 , preTopLineName, OBJPROP_COLOR , clrBlack ); ObjectSetInteger ( 0 , preTopLineName, OBJPROP_WIDTH , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 , preTopLineName, OBJPROP_RAY_RIGHT , false ); ObjectSetInteger ( 0 , preTopLineName, OBJPROP_BACK , true ); string preBotLineName = "PreBottomLine_" + sessionID; ObjectCreate ( 0 , preBotLineName, OBJ_TREND , 0 , preLondonStart, PreLondonLow, londonEnd, PreLondonLow); ObjectSetInteger ( 0 , preBotLineName, OBJPROP_COLOR , clrRed ); ObjectSetInteger ( 0 , preBotLineName, OBJPROP_WIDTH , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 , preBotLineName, OBJPROP_RAY_RIGHT , false ); ObjectSetInteger ( 0 , preBotLineName, OBJPROP_BACK , true ); }

Чтобы обеспечить расчет диапазона, установку ордеров и отрисовку на графике, начнем с функции CalculateLotSize, которая вычисляет фиксированный размер лота. Передаем ей параметры entryPrice и stopLossPrice (не используются при фиксированном размере). Функция возвращает значение inpTradeLotsize, нормализованное с помощью NormalizeDouble до 2 знаков, чтобы размер лота был одинаковый для всех сделок. Вы можете использовать другое количество знаков в зависимости от типа счета.

Далее создаем функцию GetRange для расчета диапазона до лондонской сессии. Получаем бары startBar и endBar с помощью функции iBarShift, используя startTime и endTime, и возвращаем -1, если значения некорректны или startBar < endBar. Определяем в заданном диапазоне баров максимальный бар highestBar с помощью функции iHighest по MODE_HIGH и минимальный бар lowestBar с помощью iLowest по MODE_LOW. Устанавливаем значения highVal через iHigh для highestBar, lowVal через iLow для lowestBar, highTime через iTime для highestBar и lowTime через iTime для lowestBar. Возвращаем диапазон как значение (highVal-lowVal) /_Point.

Затем определяем функцию PlacePendingOrders для установки отложенных ордеров buy stop и sell stop. Рассчитываем цену покупки buyPrice как preLondonHigh + OrderOffsetPoints * _Point, а цену продажи sellPrice — как preLondonLow - OrderOffsetPoints * _Point. Устанавливаем slPoints равным StopLossPoints, buySL как buyPrice - slPoints * _Point, sellSL как sellPrice + slPoints * _Point, tpPoints как slPoints * RRRatio, buyTP как buyPrice + tpPoints * _Point и sellTP как sellPrice - tpPoints * _Point. Вычисляем размеры лотов lotSizeBuy и lotSizeSell с помощью CalculateLotSize.

Если тип торговли TradeType равен TRADE_ALL или TRADE_BUY_ONLY, размещаем buy stop через функцию obj_Trade.BuyStop с параметрами lotSizeBuy, buyPrice, buySL, buyTP и меткой "Buy Stop - London", сохраняя тикет в buyOrderTicket через ResultOrder. Аналогично размещаем sell stop, если TradeType равен TRADE_ALL или TRADE_SELL_ONLY.

В завершение реализуем функцию DrawSessionRanges для визуализации сессии на графике. Создаем sessionID как Sess_ плюс lastCheckedDay с помощью функции IntegerToString. Для прямоугольника с названием preRectName = PreRect_ + sessionID используем ObjectCreate типа OBJ_RECTANGLE от PreLondonHighTime, PreLondonHigh до PreLondonLowTime, PreLondonLow, задаваем цвет OBJPROP_COLOR равным clrTeal, заливку OBJPROP_FILL равным true и размещение фоном OBJPROP_BACK равным true.

Для верхней линии с названием в preTopLineName, образованным как PreTopLine_ плюс sessionID, создаем объект OBJ_TREND от preLondonStart, PreLondonHigh до londonEnd, PreLondonHigh, устанавливая OBJPROP_COLOR в clrBlack, OBJPROP_WIDTH в 1, OBJPROP_RAY_RIGHT в false и OBJPROP_BACK в true. Аналогично создаем нижнюю линию preBotLineName как PreBottomLine_ плюс sessionID от preLondonStart, PreLondonLow до londonEnd, PreLondonLow с красным цветом. Теперь можно определить функцию проверки торговых условий с использованием этих функций.

void CheckTradingConditions( datetime currentTime) { MqlDateTime timeStruct; TimeToStruct (currentTime, timeStruct); datetime today = StringToTime ( StringFormat ( "%04d.%02d.%02d" , timeStruct.year, timeStruct.mon, timeStruct.day)); datetime preLondonStart = today + PreLondonStartHour * 3600 + PreLondonStartMinute * 60 ; datetime londonStart = today + LondonStartHour * 3600 + LondonStartMinute * 60 ; datetime londonEnd = today + LondonEndHour * 3600 + LondonEndMinute * 60 ; analysisTime = londonStart; if (currentTime < analysisTime) return ; double preLondonRange = GetRange(preLondonStart, currentTime, PreLondonHigh, PreLondonLow, PreLondonHighTime, PreLondonLowTime); if (preLondonRange < MinRangePoints || preLondonRange > MaxRangePoints) { noTradeToday = true ; sessionChecksDone = true ; DrawSessionRanges(preLondonStart, londonEnd); return ; } LondonRangePoints = preLondonRange; PlacePendingOrders(PreLondonHigh, PreLondonLow, today); noTradeToday = true ; sessionChecksDone = true ; DrawSessionRanges(preLondonStart, londonEnd); }

Реализуем функцию CheckTradingConditions для оценки условий сессии и выставления ордеров в нашей системе пробоя лондонской сессии. Создаем структуру MqlDateTime timeStruct и преобразуем текущее время с помощью TimeToStruct. Вычисляем today через StringToTime и StringFormat на основе timeStruct.year, timeStruct.mon и timeStruct.day. Устанавливаем preLondonStart как today плюс PreLondonStartHour и PreLondonStartMinute в секундах, londonStart как today плюс LondonStartHour и LondonStartMinute, и londonEnd как today плюс LondonEndHour и LondonEndMinute. Присваиваем analysisTime значение londonStart и выходим, если текущее время меньше этого значения.

Получаем preLondonRange с помощью функции GetRange, передавая preLondonStart, currentTime и ссылки на PreLondonHigh, PreLondonLow, PreLondonHighTime и PreLondonLowTime. Если preLondonRange меньше MinRangePoints или больше MaxRangePoints, устанавливаем noTradeToday и sessionChecksDone в true, вызываем DrawSessionRanges с параметрами preLondonStart и londonEnd и выходим. В противном случае присваиваем LondonRangePoints значение preLondonRange, вызываем PlacePendingOrders с параметрами PreLondonHigh, PreLondonLow и today, устанавливаем noTradeToday и sessionChecksDone в true и вызываем DrawSessionRanges, обеспечивая выполнение сделок только при корректных диапазонах. Теперь можно вызвать эту функцию в обработчике OnTick для генерации сигналов.

if (!noTradeToday && !sessionChecksDone) { CheckTradingConditions( TimeCurrent ()); }

Если на текущий день еще не было сделок и проверка сессии не выполнялась, вызываем функцию проверки условий для текущего времени. При запуске программы получаем следующий результат.

Мы видим, что диапазоны заданы и отложенные ордера установлены. Диапазон составляет 100 пунктов, что соответствует нашим торговым условиям. Теперь можно перейти к управлению сделками, но сначала добавим проверку и удаление противоположных отложенных ордеров при активации одного из них, а также добавим позиции в список для последующего управления.

void CheckAndDeleteOppositeOrder() { if (!DeleteOppositeOrder || TradeType != TRADE_ALL) return ; bool buyOrderExists = false ; bool sellOrderExists = false ; for ( int i = OrdersTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--) { ulong orderTicket = OrderGetTicket (i); if ( OrderSelect (orderTicket)) { if ( OrderGetString ( ORDER_SYMBOL ) == _Symbol && OrderGetInteger ( ORDER_MAGIC ) == MagicNumber) { if (orderTicket == buyOrderTicket) buyOrderExists = true ; if (orderTicket == sellOrderTicket) sellOrderExists = true ; } } } if (!buyOrderExists && sellOrderExists && sellOrderTicket != 0 ) { obj_Trade.OrderDelete(sellOrderTicket); } else if (!sellOrderExists && buyOrderExists && buyOrderTicket != 0 ) { obj_Trade.OrderDelete(buyOrderTicket); } } void AddPositionToList( ulong ticket, double openPrice, double londonRange, datetime sessionID) { if (londonRange <= 0 ) return ; int index = ArraySize (positionList); ArrayResize (positionList, index + 1 ); positionList[index].ticket = ticket; positionList[index].openPrice = openPrice; positionList[index].londonRange = londonRange; positionList[index].sessionID = sessionID; positionList[index].trailingActive = false ; }

Начнем с функции CheckAndDeleteOppositeOrder для удаления противоположного отложенного ордера при активации одного из них. Сразу выходим, если DeleteOppositeOrder равен false или TradeType не равен TRADE_ALL. Инициализируем переменные buyOrderExists и sellOrderExists значением false. Перебираем ордера в обратном порядке с помощью OrdersTotal и OrderGetTicket, выбирая каждый через OrderSelect. Если ордер соответствует _Symbol и MagicNumber через OrderGetString и OrderGetInteger, устанавливаем buyOrderExists или sellOrderExists, если тикет совпадает с buyOrderTicket или sellOrderTicket.

Если buy-ордер отсутствует, а sell-ордер существует, удаляем sellOrderTicket через obj_Trade.OrderDelete; аналогично, если отсутствует sell-ордер, а buy-ордер существует. Эта функция гарантирует, что после активации останется только одно направление сделки.

Далее создаем функцию AddPositionToList для отслеживания открытых позиций. Выходим, если londonRange <= 0, так как диапазон еще не задан. Получаем текущий индекс через ArraySize массива positionList, увеличиваем размер массива с помощью ArrayResize, добавив новый элемент, и заполняем positionList[index]. ticket, openPrice, londonRange, sessionID и устанавливаем trailingActive в false. Это позволяет поддерживать список позиций для управления трейлинг-стопами и данными сессии. Теперь можно реализовать эту логику в обработчике события OnTick.

CheckAndDeleteOppositeOrder(); for ( int i = 0 ; i < PositionsTotal (); i++) { ulong ticket = PositionGetTicket (i); if ( PositionSelectByTicket (ticket) && PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ) == _Symbol && PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ) == MagicNumber) { bool tracked = false ; for ( int j = 0 ; j < ArraySize (positionList); j++) { if (positionList[j].ticket == ticket) tracked = true ; } if (!tracked) { double openPrice = PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN ); AddPositionToList(ticket, openPrice, LondonRangePoints, lastCheckedDay); } } }

Здесь мы вызываем функцию CheckAndDeleteOppositeOrder для управления отложенными ордерами, чтобы при исполнении ордера в одном направлении противоположный ордер удалялся в соответствии с параметром DeleteOppositeOrder и чтобы в итоге у нас не было конфликтующих сделок.

Далее мы добавляем неотслеживаемые позиции в массив positionList, чтобы контролировать все нужные открытые сделки для трейлинг-стопов. Мы перебираем все позиции с помощью PositionsTotal и PositionGetTicket, получая каждый ticket. Если PositionSelectByTicket выполняется успешно и позиция соответствует символу _Symbol и магическому числу MagicNumber через PositionGetString и PositionGetInteger, мы устанавливаем флаг tracked в false и проверяем массив positionList с помощью ArraySize и внутреннего цикла, чтобы определить, существует ли нужный тикет в positionList[j].ticket. Если позиция не отслеживается, получаем openPrice через PositionGetDouble с параметром POSITION_PRICE_OPEN и вызываем AddPositionToList с параметрами ticket, openPrice, LondonRangePoints и lastCheckedDay. Это гарантирует, что каждая подходящая позиция добавляется в список без дубликатов. Ниже представлен результат.

Поскольку на данном этапе всё работает корректно, можем определить функцию для управления позициями.

void RemovePositionFromList( ulong ticket) { for ( int i = 0 ; i < ArraySize (positionList); i++) { if (positionList[i].ticket == ticket) { for ( int j = i; j < ArraySize (positionList) - 1 ; j++) { positionList[j] = positionList[j + 1 ]; } ArrayResize (positionList, ArraySize (positionList) - 1 ); break ; } } } void ManagePositions() { if ( PositionsTotal () == 0 || !UseTrailing) return ; isTrailing = false ; double currentBid = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); double currentAsk = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); double point = _Point ; for ( int i = 0 ; i < ArraySize (positionList); i++) { ulong ticket = positionList[i].ticket; if (! PositionSelectByTicket (ticket)) { RemovePositionFromList(ticket); continue ; } if ( PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ) != _Symbol || PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ) != MagicNumber) continue ; double openPrice = positionList[i].openPrice; long positionType = PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ); double currentPrice = (positionType == POSITION_TYPE_BUY ) ? currentBid : currentAsk; double profitPoints = (positionType == POSITION_TYPE_BUY ) ? (currentPrice - openPrice) / point : (openPrice - currentPrice) / point; if (profitPoints >= MinProfitPoints + TrailingPoints) { double newSL = 0.0 ; if (positionType == POSITION_TYPE_BUY ) { newSL = currentPrice - TrailingPoints * point; } else { newSL = currentPrice + TrailingPoints * point; } double currentSL = PositionGetDouble ( POSITION_SL ); if ((positionType == POSITION_TYPE_BUY && newSL > currentSL + point) || (positionType == POSITION_TYPE_SELL && newSL < currentSL - point)) { if (obj_Trade.PositionModify(ticket, NormalizeDouble (newSL, _Digits ), PositionGetDouble ( POSITION_TP ))) { positionList[i].trailingActive = true ; isTrailing = true ; } } } } }

Здесь мы реализуем функции для удаления закрытых позиций из списка отслеживания и управления трейлинг-стопами. Начнем с функции RemovePositionFromList для очистки массива positionList при закрытии позиции, принимающей параметр ticket. Мы перебираем positionList с помощью ArraySize, и если positionList[i].ticket совпадает с ticket, сдвигаем последующие элементы с помощью внутреннего цикла, копируя positionList[j + 1] в positionList[j], затем уменьшаем размер массива с помощью ArrayResize и выходим из цикла. Эта функция обеспечивает актуальность списка и исключает лишние проверки закрытых позиций, особенно при использовании трейлинга и их закрытии.

Далее создаем функцию ManagePositions для обработки трейлинг-стопов открытых сделок. Сразу выходим, если PositionsTotal равно 0 или UseTrailing равен false. Сбрасываем isTrailing в false, получаем currentBid и currentAsk через SymbolInfoDouble с параметрами SYMBOL_BID и SYMBOL_ASK, а также значение point как _Point. Перебираем positionList с помощью ArraySize, получаем ticket и выбираем позицию через PositionSelectByTicket. Если выбрать не удалось, вызываем RemovePositionFromList и продолжаем цикл. Если позиция не соответствует символу _Symbol или магическому числу MagicNumber через PositionGetString и PositionGetInteger, пропускаем ее. Получаем openPrice из positionList[i], тип позиции positionType через PositionGetInteger, текущую цену currentPrice в зависимости от типа позиции и рассчитываем profitPoints как разницу, деленную на point.

Если profitPoints больше или равен MinProfitPoints + TrailingPoints, вычисляем новый уровень стоп-лосса newSL как currentPrice - TrailingPoints * point для покупок или currentPrice + TrailingPoints * point для продаж. Получаем текущий стоп-лосс currentSL через PositionGetDouble, и если новый стоп-лосс newSL лучше текущего значения как минимум на point, модифицируем позицию через obj_Trade.PositionModify, используя нормализованное значение newSL и текущий тейк-профит из PositionGetDouble. При успешном выполнении устанавливаем positionList[i].trailingActive и isTrailing в true, что позволяет динамически подтягивать стоп-лосс, фиксируя прибыль и одновременно давая прибыльным сделкам развиваться. Теперь остается лишь вызывать эту функцию на каждом тике для управления позициями. После компиляции получаем следующий результат.

На рисунке видно, что мы проверяем торговые условия, размещаем ордера и управляем ими в соответствии с торговой стратегией. Остается только протестировать программу. Для этого перейдем в новый раздел.





Тестирование на истории

После тщательного тестирования на истории получены следующие результаты.

График тестирования:

Отчет тестирования:





Заключение

Итак, мы разработали систему для торговли на пробое лондонской сессии на MQL5. Она анализирует диапазоны до открытия сессии и устанавливает отложенные ордера с настраиваемым соотношением риск/прибыль, трейлинг-стопами и ограничениями на количество сделок. Также в ней мы реализовали панель управления для мониторинга диапазонов, уровней и просадки в реальном времени. Благодаря модульным компонентам, включая структуру PositionInfo, данная программа предлагает эффективный подход к торговле на пробой, который можно дополнительно оптимизировать, изменяя параметры сессии или риска.

Внимание: все содержание настоящей статьи предназначено только для целей обучения и не предназначена для других целей. Торговля связана со значительными финансовыми рисками, а рыночная волатильность может привести к убыткам. Перед использованием программы на реальном счете необходимы тщательное тестирование и грамотное управление рисками.

Вы можете свободно использовать представленные концепции и реализацию, чтобы адаптировать систему под свой стиль торговли или усилить собственные алгоритмические стратегии. Удачной торговли!