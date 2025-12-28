No âmbito do comércio, o termo 'varejo' é usado para indicar a venda de produtos ao consumidor final ou à população. O indicador vendas no varejo (Retail Sales) reflete as mudanças no volume de mercadorias vendidas pelos varejistas na Itália. Os valores são calculados de diferentes maneiras: nos pontos de venda, na entrega ao domicílio e nas vendas on-line.

O último dos métodos mencionados tem cada vez mais importância, devido à popularidade do comércio eletrônico, pois as tecnologias modernas nos permitem oferecer aos consumidores uma ampla seleção de produtos pela Internet.

A versão anual do indicador vendas no varejo (Retail Sales y/y) reflete a dinâmica de volumes no setor de varejo a preços atuais no mês relatado em comparação com o mesmo mês do ano anterior.

Os varejistas compram seletivamente grandes quantidades de mercadorias de fabricantes ou do fornecedores atacadistas e as vendem individualmente ou em pequenas quantidades aos consumidores, enquanto obtêm lucro. O papel do varejista é organizar todo o processo de vendas, combinando fatores como disponibilidade de estoque, preço competitivo, rotação de produtos em estoque.

Instituto Nacional Italiano de Estatística ISTAT. Desde janeiro de 2009, o período base para o cálculo do índice é 2005 (de acordo com a nova classificação Ateco 2007).

As vendas no varejo são um importante indicador de despesas, que se correlaciona fortemente com a confiança do consumidor e o índice correspondente. A importância do indicador é explicada pelo fato de fornecer dados sobre o comércio varejista no curto prazo.

Os dados sobre as vendas no varejo são divididos em categorias de lojas que vendem produtos ao consumidor final. De acordo com o tipo de produto vendido, as vendas no varejo são divididas em três setores: alimentos, bens duráveis, incluindo eletrodomésticos, móveis, utensílios e, finalmente, bens de consumo, que incluem roupas e outros bens que podem ser utilizados várias vezes.

A mudança nas vendas no varejo é expressa em porcentagem. Valores acima do previsto são considerados favoráveis para as cotações do euro e podem levar a movimentos de alta. Por outro lado, se o crescimento for menor que o esperado, o efeito no euro pode ser negativo.

Últimos valores: