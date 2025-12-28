CalendárioSeções

Itália - Vendas no Varejo (Anual) (Italy Retail Sales y/y)

País:
Itália
EUR, Euro
Fonte:
Instituto Nacional de Estatísticas (National Institute of Statistics)
Setor:
Consumidor
Baixa 1.3% -0.3%
0.7%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
0.5%
1.3%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
No âmbito do comércio, o termo 'varejo' é usado para indicar a venda de produtos ao consumidor final ou à população. O indicador vendas no varejo (Retail Sales) reflete as mudanças no volume de mercadorias vendidas pelos varejistas na Itália. Os valores são calculados de diferentes maneiras: nos pontos de venda, na entrega ao domicílio e nas vendas on-line.

O último dos métodos mencionados tem cada vez mais importância, devido à popularidade do comércio eletrônico, pois as tecnologias modernas nos permitem oferecer aos consumidores uma ampla seleção de produtos pela Internet.

A versão anual do indicador vendas no varejo (Retail Sales y/y) reflete a dinâmica de volumes no setor de varejo a preços atuais no mês relatado em comparação com o mesmo mês do ano anterior.

Os varejistas compram seletivamente grandes quantidades de mercadorias de fabricantes ou do fornecedores atacadistas e as vendem individualmente ou em pequenas quantidades aos consumidores, enquanto obtêm lucro. O papel do varejista é organizar todo o processo de vendas, combinando fatores como disponibilidade de estoque, preço competitivo, rotação de produtos em estoque.

Instituto Nacional Italiano de Estatística ISTAT. Desde janeiro de 2009, o período base para o cálculo do índice é 2005 (de acordo com a nova classificação Ateco 2007).

As vendas no varejo são um importante indicador de despesas, que se correlaciona fortemente com a confiança do consumidor e o índice correspondente. A importância do indicador é explicada pelo fato de fornecer dados sobre o comércio varejista no curto prazo.

Os dados sobre as vendas no varejo são divididos em categorias de lojas que vendem produtos ao consumidor final. De acordo com o tipo de produto vendido, as vendas no varejo são divididas em três setores: alimentos, bens duráveis, incluindo eletrodomésticos, móveis, utensílios e, finalmente, bens de consumo, que incluem roupas e outros bens que podem ser utilizados várias vezes.

A mudança nas vendas no varejo é expressa em porcentagem. Valores acima do previsto são considerados favoráveis para as cotações do euro e podem levar a movimentos de alta. Por outro lado, se o crescimento for menor que o esperado, o efeito no euro pode ser negativo.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Itália - Vendas no Varejo (Anual) (Italy Retail Sales y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
out. 2025
1.3%
-0.3%
0.7%
set. 2025
0.5%
0.6%
0.6%
ago. 2025
0.5%
-0.6%
1.8%
jul. 2025
1.8%
0.1%
1.1%
jun. 2025
1.0%
1.5%
1.4%
mai. 2025
1.3%
1.3%
3.8%
abr. 2025
3.7%
-1.8%
-2.7%
mar. 2025
-2.8%
0.7%
-1.4%
fev. 2025
-1.5%
0.7%
0.9%
jan. 2025
0.9%
0.7%
0.6%
dez. 2024
0.6%
-0.2%
1.1%
nov. 2024
1.1%
0.1%
2.6%
out. 2024
2.6%
-0.6%
0.7%
set. 2024
0.7%
-0.7%
0.9%
ago. 2024
0.8%
-0.7%
0.9%
jul. 2024
1.0%
-0.2%
-1.1%
jun. 2024
-1.0%
0.0%
0.5%
mai. 2024
0.4%
-2.3%
-1.7%
abr. 2024
-1.9%
2.2%
1.9%
mar. 2024
2.0%
2.0%
2.4%
fev. 2024
2.4%
0.5%
1.0%
jan. 2024
1.0%
1.2%
0.2%
dez. 2023
0.3%
1.6%
1.4%
nov. 2023
1.5%
2.3%
0.5%
out. 2023
0.3%
3.3%
1.2%
set. 2023
1.3%
3.5%
2.4%
ago. 2023
2.4%
3.7%
2.8%
jul. 2023
2.7%
3.9%
3.9%
jun. 2023
3.6%
4.0%
3.0%
mai. 2023
3.0%
4.2%
3.2%
abr. 2023
3.2%
4.3%
5.8%
mar. 2023
5.8%
4.4%
5.8%
fev. 2023
5.8%
4.4%
6.0%
jan. 2023
6.2%
4.6%
3.6%
dez. 2022
3.4%
4.9%
4.4%
nov. 2022
4.4%
5.1%
1.2%
out. 2022
1.3%
5.2%
4.0%
set. 2022
4.1%
5.2%
4.4%
ago. 2022
4.3%
5.2%
4.1%
jul. 2022
4.2%
5.4%
1.3%
jun. 2022
1.4%
5.9%
6.8%
mai. 2022
7.0%
6.4%
8.3%
abr. 2022
8.4%
7.2%
5.6%
mar. 2022
5.6%
8.5%
4.6%
fev. 2022
4.3%
9.2%
8.3%
jan. 2022
8.4%
8.3%
9.8%
dez. 2021
9.4%
7.0%
12.4%
nov. 2021
12.5%
6.1%
4.0%
out. 2021
3.7%
6.9%
5.4%
set. 2021
5.3%
8.4%
2.2%
