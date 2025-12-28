Calendário Econômico
Itália - Índice de Preços ao Produtor (Anual) (Italy Producer Price Index (PPI) y/y)
|Baixa
|-0.2%
|0.2%
|
0.1%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Índice de Preços ao Produtor - Anual - (Producer Price Index y/y) leva em consideração o custo da produção industrial no mercado interno e os preços de venda no mercado externo, além disso, reflete a mudança de preços nas primeiras etapas das vendas (dos fabricantes) no período selecionado.
O IPP reflete a variação percentual nos valores dos preços. O cálculo anual do indicador reflete a mudança no mês relatado em comparação com o mesmo mês do ano anterior.
O índice é calculado pelo Instituto Nacional Italiano de Estatística ISTAT, de acordo com as regras de cálculo adotadas na Europa. Ao calcular o índice, são levados em consideração vários setores da indústria do país de acordo com a classificação ATECO 2002: extração e transporte; produção; gás e energia elétrica; abastecimento de água, esgoto, gerenciamento de resíduos e obras de restauração. Os itens são agregados de acordo com da estrutura hierárquica da ATECO. Assim, eles são divididos em categorias, classes, grupos, divisões e seções, e também diferem entre bens de consumo duráveis e não duráveis, meios de produção, bens intermediários e energia.
Para calcular o indicador, são considerados os preços EXW (à saída da fábrica, em estoque), menos o IVA de 1102 produtos. Para coleta de dados, é formada uma amostra de 3667 empresas, que fornecem mensalmente mais de 12 600 unidades de dados.
Os elementos no cálculo do índice recebem determinados pesos de acordo com o custo das vendas no mercado interno.
Um valor do indicador IPC acima do esperado pode ser considerado favorável para o euro.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Itália - Índice de Preços ao Produtor (Anual) (Italy Producer Price Index (PPI) y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
