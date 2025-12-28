CalendárioSeções

Itália - IPC excluindo Tabaco (Anual) (Italy Consumer Price Index (CPI) FOI excl. Tobacco y/y)

País:
Itália
EUR, Euro
Fonte:
Instituto Nacional de Estatísticas (National Institute of Statistics)
Setor:
Preços
Baixa 1.0% 1.2%
1.1%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
1.0%
1.0%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
O Índice de Preços ao Consumidor excl. Tabaco - Anual - (CPI FOI excl. Tobacco y/y) reflete a variação percentual nos preços de bens e serviços do ponto de vista das famílias de trabalhadores e de empregados no mês relatado em comparação com o mesmo mês do ano anterior. É avaliada uma cesta de bens e serviços, sendo a despesa das famílias responsável por uma grande proporção dos gastos das famílias, enquanto os produtos de tabaco são excluídos do cálculo. Este é um indicador chave da demanda do consumidor e da inflação no país. O crescimento do índice de preços ao consumidor pode ter um impacto positivo nas cotações do euro.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Itália - IPC excluindo Tabaco (Anual) (Italy Consumer Price Index (CPI) FOI excl. Tobacco y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
1.0%
1.2%
1.1%
out. 2025
1.1%
1.4%
1.4%
set. 2025
1.4%
1.4%
1.4%
ago. 2025
1.4%
1.3%
1.5%
jul. 2025
1.5%
1.5%
1.5%
jun. 2025
1.5%
1.7%
1.4%
mai. 2025
1.4%
1.5%
1.7%
abr. 2025
1.7%
1.4%
1.7%
mar. 2025
1.7%
1.4%
1.5%
fev. 2025
1.5%
1.2%
1.3%
jan. 2025
1.3%
1.1%
1.1%
dez. 2024
1.1%
1.0%
1.2%
nov. 2024
1.2%
0.7%
0.8%
out. 2024
0.8%
2.6%
0.6%
set. 2024
0.6%
1.0%
0.8%
ago. 2024
0.8%
2.6%
1.1%
jul. 2024
1.1%
2.3%
0.8%
jun. 2024
0.8%
2.0%
0.8%
mai. 2024
0.8%
1.0%
0.8%
abr. 2024
0.8%
1.2%
1.2%
mar. 2024
1.2%
0.9%
0.7%
fev. 2024
0.7%
-2.5%
0.8%
jan. 2024
0.8%
2.1%
0.6%
dez. 2023
0.6%
0.6%
0.7%
nov. 2023
0.7%
3.6%
1.7%
out. 2023
1.7%
3.3%
5.1%
set. 2023
5.1%
6.6%
5.2%
ago. 2023
5.2%
4.4%
5.7%
jul. 2023
5.7%
6.1%
6.0%
jun. 2023
6.0%
6.6%
7.2%
mai. 2023
7.2%
6.6%
7.9%
abr. 2023
7.9%
8.1%
7.4%
mar. 2023
7.4%
8.2%
8.9%
fev. 2023
8.9%
9.8%
jan. 2023
9.8%
12.3%
11.3%
dez. 2022
11.3%
12.2%
11.5%
nov. 2022
11.5%
11.6%
11.5%
out. 2022
11.5%
8.9%
8.6%
set. 2022
8.6%
8.7%
8.1%
ago. 2022
8.1%
8.4%
7.8%
jul. 2022
7.8%
7.9%
7.8%
jun. 2022
7.8%
6.9%
6.8%
mai. 2022
6.8%
6.3%
5.8%
abr. 2022
5.8%
6.9%
6.4%
mar. 2022
6.4%
6.1%
5.6%
fev. 2022
5.6%
4.8%
4.7%
jan. 2022
4.7%
4.2%
3.8%
dez. 2021
3.8%
4.0%
3.6%
nov. 2021
3.6%
3.4%
3.0%
out. 2021
3.0%
2.7%
2.6%
