Prodotto Interno Lordo (PIL) significa produto interno bruto (PIB), que é uma medida do valor total nos preços de mercado de todos os bens e serviços destinados ao consumo e produzidos na Itália durante o período do relatório. O PIB q/q reflete a variação percentual desse valor num determinado trimestre em comparação com o mesmo período anterior.

A palavra 'interno' significa que a atividade econômica é realizada na Itália. Assim, bens e serviços produzidos por empresas, funcionários e outros operadores nacionais no exterior são excluídos do cálculo. Por outro lado, os produtos fabricados por operadores estrangeiros na Itália são incluídos no cálculo do PIB. O PIB da Itália não inclui bens e serviços não mercantis comercializados gratuitamente ou a preços que não têm valor econômico.

O valor da produção, incluindo depreciação, é refletido no termo "lordo" (bruto). Quando a depreciação é subtraída do produto interno bruto, é obtido o produto interno líquido (PIL).

Graças à sua capacidade de refletir o bem-estar da sociedade italiana, o nível de progresso e o nível de desenvolvimento, o PIB é considerado um indicador de suma importância.

Produto interno bruto: produção total de bens e serviços italianos, excluindo o consumo intermediário, mas levando em consideração os impostos líquidos sobre os produtos, pois compõem o preço final pago pelos compradores); este valor é a soma de valores adicionados aos preços básicos de diferentes setores de atividade, a esta quantidade são acrescentados impostos sobre produtos, incluindo IVA, impostos sobre produção, impostos sobre importação e sem contribuições para produtos (contribuições agrícolas de empresas de transporte municipais, etc.).

Assim, trata-se das despesas totais das famílias e das empresas. Um valor do indicador acima do esperado pode ser considerado favorável para o euro.

