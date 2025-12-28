CalendárioSeções

Itália - Produto Interno Bruto (Trimestral) (Italy Gross Domestic Product (GDP) q/q)

País:
Itália
EUR, Euro
Fonte:
Instituto Nacional de Estatísticas (National Institute of Statistics)
Setor:
PIB
Baixa 0.1% 0.0%
0.0%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
Prodotto Interno Lordo (PIL) significa produto interno bruto (PIB), que é uma medida do valor total nos preços de mercado de todos os bens e serviços destinados ao consumo e produzidos na Itália durante o período do relatório. O PIB q/q reflete a variação percentual desse valor num determinado trimestre em comparação com o mesmo período anterior.

A palavra 'interno' significa que a atividade econômica é realizada na Itália. Assim, bens e serviços produzidos por empresas, funcionários e outros operadores nacionais no exterior são excluídos do cálculo. Por outro lado, os produtos fabricados por operadores estrangeiros na Itália são incluídos no cálculo do PIB. O PIB da Itália não inclui bens e serviços não mercantis comercializados gratuitamente ou a preços que não têm valor econômico.

O valor da produção, incluindo depreciação, é refletido no termo "lordo" (bruto). Quando a depreciação é subtraída do produto interno bruto, é obtido o produto interno líquido (PIL).

Graças à sua capacidade de refletir o bem-estar da sociedade italiana, o nível de progresso e o nível de desenvolvimento, o PIB é considerado um indicador de suma importância.

Produto interno bruto: produção total de bens e serviços italianos, excluindo o consumo intermediário, mas levando em consideração os impostos líquidos sobre os produtos, pois compõem o preço final pago pelos compradores); este valor é a soma de valores adicionados aos preços básicos de diferentes setores de atividade, a esta quantidade são acrescentados impostos sobre produtos, incluindo IVA, impostos sobre produção, impostos sobre importação e sem contribuições para produtos (contribuições agrícolas de empresas de transporte municipais, etc.).

Assim, trata-se das despesas totais das famílias e das empresas. Um valor do indicador acima do esperado pode ser considerado favorável para o euro.

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Itália - Produto Interno Bruto (Trimestral) (Italy Gross Domestic Product (GDP) q/q)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
3 trim. 2025
0.1%
0.0%
0.0%
3 trim. 2025 prelim.
0.0%
0.1%
-0.1%
2 trim. 2025
-0.1%
-0.1%
-0.1%
2 trim. 2025 prelim.
-0.1%
0.2%
0.3%
1 trim. 2025
0.3%
0.3%
0.3%
1 trim. 2025 prelim.
0.3%
0.1%
0.2%
4 trim. 2024
0.1%
0.0%
0.0%
4 trim. 2024 prelim.
0.0%
0.1%
0.0%
3 trim. 2024
0.0%
0.0%
0.0%
3 trim. 2024 prelim.
0.0%
0.0%
0.2%
2 trim. 2024
0.2%
0.2%
0.2%
2 trim. 2024 prelim.
0.2%
0.2%
0.3%
1 trim. 2024
0.3%
0.3%
0.3%
1 trim. 2024 prelim.
0.3%
0.0%
0.1%
4 trim. 2023
0.2%
0.2%
0.2%
4 trim. 2023 prelim.
0.2%
0.4%
0.1%
3 trim. 2023
0.1%
0.0%
0.0%
3 trim. 2023 prelim.
0.0%
0.0%
-0.4%
2 trim. 2023
-0.4%
-0.3%
-0.3%
2 trim. 2023 prelim.
-0.3%
0.1%
0.6%
1 trim. 2023
0.6%
0.5%
0.5%
1 trim. 2023 prelim.
0.5%
-0.1%
-0.1%
4 trim. 2022
-0.1%
-0.1%
-0.1%
4 trim. 2022 prelim.
-0.1%
-0.1%
0.5%
3 trim. 2022
0.5%
0.5%
0.5%
3 trim. 2022 prelim.
0.5%
0.2%
1.1%
2 trim. 2022
1.1%
1.0%
1.0%
2 trim. 2022 prelim.
1.0%
0.3%
0.1%
1 trim. 2022
0.1%
-0.2%
-0.2%
1 trim. 2022 prelim.
-0.2%
-0.8%
0.7%
4 trim. 2021
0.6%
0.6%
0.6%
4 trim. 2021 prelim.
0.6%
-1.9%
2.6%
3 trim. 2021
2.6%
2.6%
2.6%
3 trim. 2021 prelim.
2.6%
2.6%
2.7%
2 trim. 2021
2.7%
2.7%
2.7%
2 trim. 2021 prelim.
2.7%
-0.9%
0.2%
1 trim. 2021
0.1%
-0.4%
-0.4%
1 trim. 2021 prelim.
-0.4%
-9.0%
-1.8%
4 trim. 2020
-1.9%
-2.0%
-2.0%
4 trim. 2020 prelim.
-2.0%
18.0%
16.0%
3 trim. 2020
15.9%
16.1%
16.1%
3 trim. 2020 prelim.
16.1%
-14.8%
-13.0%
2 trim. 2020
-12.8%
-12.4%
-12.4%
2 trim. 2020 prelim.
-12.4%
-5.6%
-5.4%
1 trim. 2020
-5.3%
-4.7%
-4.7%
1 trim. 2020 prelim.
-4.7%
-0.2%
-0.3%
4 trim. 2019
-0.3%
-0.3%
-0.3%
4 trim. 2019 prelim.
-0.3%
0.1%
0.1%
3 trim. 2019
0.1%
0.1%
0.1%
3 trim. 2019 prelim.
0.1%
0.2%
0.1%
123
