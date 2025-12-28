Calendário Econômico
Itália - Vendas da Indústria (Mensal) (Italy Industrial Sales m/m)
|Baixa
|-0.5%
|0.1%
|
1.9%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
As Vendas da Indústria - Mensal - (Industrial Sales m/m) refletem mudanças no valor de mercadorias vendidas por empresas italianas no setor industrial no mês de referência em comparação com o anterior. Este é um indicador importante para avaliar a tendência de crescimento das capacidades de produção das indústrias.
O índice é calculado com base numa pesquisa com empresas italianas que se servem de pelo menos 20 pessoas. Para obter dados mais completos, é compilada uma amostra de empresas para participarem da pesquisa, levando em consideração a classificação Alteco 2007. No âmbito deste estudo, são calculados índices compostos de vendas no mercado interno e externo. O índice resultante é calculado usando a fórmula de Laspeyres como uma média ponderada. O período base para os cálculos é 2015.
Os dados são liberados 45 dias após o período do relatório. O índice é frequentemente usado para análises econômicas, inclusive em combinação com outros indicadores econômicos de produção e vendas, além de dados sobre o PIB e da relação dívida/PIB.
Quanto à interpretação dos resultados na tomada de decisões de trading, leituras acima do esperado são consideradas favoráveis para o euro, já valores inferiores, negativos.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Itália - Vendas da Indústria (Mensal) (Italy Industrial Sales m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
