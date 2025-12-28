CalendárioSeções

Itália - Vendas da Indústria (Mensal) (Italy Industrial Sales m/m)

País:
Itália
EUR, Euro
Fonte:
Instituto Nacional de Estatísticas (National Institute of Statistics)
Setor:
Negócio
Baixa -0.5% 0.1%
1.9%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
As Vendas da Indústria - Mensal - (Industrial Sales m/m) refletem mudanças no valor de mercadorias vendidas por empresas italianas no setor industrial no mês de referência em comparação com o anterior. Este é um indicador importante para avaliar a tendência de crescimento das capacidades de produção das indústrias.

O índice é calculado com base numa pesquisa com empresas italianas que se servem de pelo menos 20 pessoas. Para obter dados mais completos, é compilada uma amostra de empresas para participarem da pesquisa, levando em consideração a classificação Alteco 2007. No âmbito deste estudo, são calculados índices compostos de vendas no mercado interno e externo. O índice resultante é calculado usando a fórmula de Laspeyres como uma média ponderada. O período base para os cálculos é 2015.

Os dados são liberados 45 dias após o período do relatório. O índice é frequentemente usado para análises econômicas, inclusive em combinação com outros indicadores econômicos de produção e vendas, além de dados sobre o PIB e da relação dívida/PIB.

Quanto à interpretação dos resultados na tomada de decisões de trading, leituras acima do esperado são consideradas favoráveis para o euro, já valores inferiores, negativos.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Itália - Vendas da Indústria (Mensal) (Italy Industrial Sales m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
out. 2025
-0.5%
0.1%
1.9%
set. 2025
2.1%
0.0%
-0.7%
ago. 2025
-0.7%
-0.8%
0.4%
jul. 2025
0.4%
1.1%
1.2%
jun. 2025
1.2%
1.8%
-2.1%
mai. 2025
-2.2%
-1.6%
1.4%
abr. 2025
1.5%
0.6%
-1.6%
mar. 2025
-1.6%
2.1%
-0.4%
fev. 2025
-0.4%
1.6%
3.7%
jan. 2025
3.8%
-2.1%
-2.7%
dez. 2024
-2.7%
1.0%
1.4%
nov. 2024
1.5%
-0.4%
0.6%
out. 2024
0.5%
0.1%
-0.3%
set. 2024
-0.3%
-0.2%
-0.3%
ago. 2024
-0.1%
0.3%
-0.5%
jul. 2024
-0.4%
-1.2%
-0.4%
jun. 2024
0.1%
0.3%
-1.0%
mai. 2024
-0.9%
0.7%
abr. 2024
0.8%
-2.8%
mar. 2024
-2.9%
1.9%
fev. 2024
2.0%
-3.2%
jan. 2024
-3.1%
1.0%
dez. 2023
2.1%
0.0%
-0.9%
nov. 2023
-1.0%
0.0%
0.1%
out. 2023
0.1%
-0.1%
1.1%
set. 2023
1.2%
0.0%
-0.4%
ago. 2023
-0.4%
0.1%
-0.5%
jul. 2023
-0.4%
0.1%
0.5%
jun. 2023
0.4%
-0.1%
1.6%
mai. 2023
1.5%
-0.1%
-1.9%
abr. 2023
-1.8%
0.0%
-0.4%
mar. 2023
-0.3%
0.1%
1.3%
fev. 2023
1.3%
0.0%
-1.2%
jan. 2023
-1.1%
-0.1%
0.7%
dez. 2022
0.7%
0.0%
0.9%
nov. 2022
0.9%
0.2%
-0.8%
out. 2022
-0.8%
0.1%
-1.2%
set. 2022
-1.2%
-0.2%
3.4%
ago. 2022
3.6%
0.2%
-0.2%
jul. 2022
-0.1%
0.2%
-0.4%
jun. 2022
-0.2%
0.6%
1.2%
mai. 2022
1.4%
0.0%
2.8%
abr. 2022
2.7%
-0.7%
2.5%
mar. 2022
2.4%
-0.2%
2.9%
fev. 2022
2.8%
0.6%
2.3%
jan. 2022
2.3%
0.0%
-2.0%
dez. 2021
-2.1%
-1.1%
2.4%
nov. 2021
2.4%
0.5%
2.9%
out. 2021
2.8%
1.4%
0.2%
set. 2021
0.1%
0.6%
0.5%
